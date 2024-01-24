https://sputnikarabic.ae/20240124/تطوير-الصاروخ-الحامل-أنغارا-أ5-لاستخدامه-في-10-رحلات-1085365672.html
تطوير الصاروخ الحامل "أنغارا-أ5" لاستخدامه في 10 رحلات فضائية
تطوير الصاروخ الحامل "أنغارا-أ5" لاستخدامه في 10 رحلات فضائية
أعلن نائب المدير العام وكبير المصممين في شركة "إنيرغوماش" المتخصصة بمعدات الفضاء، بيوتر ليفوتشكين، إن الكتلة القابلة لإعادة الاستخدام للصاروخ الحامل "أنغارا... 24.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-24T13:42+0000
2024-01-24T13:42+0000
2024-01-24T13:43+0000
مجتمع
علوم
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وأشار ليفوتشكين، خلال تقرير له في الجلسة العامة، إلى أنه يلزم استخدام المحركات لمرات عديدة، موضحا إمكانية عمل هذه المحركات ثلاث مرات خلال الرحلة الواحدة.وتابع ليفوتشكين قائلا إنه سيتم تجهيز الصاروخ المتعدد الاستخدام بأربعة أرجل هبوط، لافتا إلى أن الشركة طورت أيضًا مجموعة من محركات "RD-180"، التي تم تكييفها للاستخدام المتكرر. ووفقا له، لا توجد خطط لإنشاء مثل هذا الصاروخ في روسيا.وقدم كبير مصممي "Energomash" تفاصيل مثيرة للاهتمام حول إمكانية استخدام "RD-180" في روسيا، حيث تم تطوير المحرك بأموال أمريكية لصاروخ "أطلس 5"، لكن للجانب الروسي الحق في استخدامه في برامجه وأيضا بالاتفاق مع المنتج استخدامه لأغراض تجارية.وفي وقت سابق، قال المدير العام لمؤسسة "خرونيتشيف" (الشركة المصنعة لصواريخ أنغارا)، أليكسي فاروشكو، إنه في إطار التصميم الأولي، أكد المطورون إمكانية إنشاء صاروخ "أنغارا-أ 5 في" مع مسرعات قابلة لإعادة الاستخدام للمرحلتين الأولى والثانية.
https://sputnikarabic.ae/20240124/أريول-الروسية-تعتزم-نقل-البشر-وأطنان-من-البضائع-معا-إلى-الفضاء--1085356273.html
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علوم
تطوير الصاروخ الحامل "أنغارا-أ5" لاستخدامه في 10 رحلات فضائية
13:42 GMT 24.01.2024 (تم التحديث: 13:43 GMT 24.01.2024)
أعلن نائب المدير العام وكبير المصممين في شركة "إنيرغوماش" المتخصصة بمعدات الفضاء، بيوتر ليفوتشكين، إن الكتلة القابلة لإعادة الاستخدام للصاروخ الحامل "أنغارا أ-5" من الفئة الثقيلة سيتم تصميمها لعشر رحلات فضائية، وذلك من خلال تشغيل محركها المركزي ثلاث مرات في الرحلة الواحدة.
وأشار ليفوتشكين، خلال تقرير له في الجلسة العامة، إلى أنه يلزم استخدام المحركات لمرات عديدة، موضحا إمكانية عمل هذه المحركات ثلاث مرات خلال الرحلة الواحدة.
وتابع ليفوتشكين قائلا إنه سيتم تجهيز الصاروخ المتعدد الاستخدام بأربعة أرجل هبوط، لافتا إلى أن الشركة طورت أيضًا مجموعة من محركات "RD-180"، التي تم تكييفها للاستخدام المتكرر. ووفقا له، لا توجد خطط لإنشاء مثل هذا الصاروخ في روسيا.
وقدم كبير مصممي "Energomash" تفاصيل مثيرة للاهتمام حول إمكانية استخدام "RD-180" في روسيا، حيث تم تطوير المحرك بأموال أمريكية لصاروخ "أطلس 5"، لكن للجانب الروسي الحق في استخدامه في برامجه وأيضا بالاتفاق مع المنتج استخدامه لأغراض تجارية.
وفي وقت سابق، قال المدير العام لمؤسسة "خرونيتشيف" (الشركة المصنعة لصواريخ أنغارا)، أليكسي فاروشكو، إنه في إطار التصميم الأولي، أكد المطورون إمكانية إنشاء صاروخ "أنغارا-أ 5 في" مع مسرعات قابلة لإعادة الاستخدام للمرحلتين الأولى والثانية.