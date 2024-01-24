عربي
روسيا: تحطم "إيل-76" يطرح سؤالا حول إمكانية إبرام أي اتفاق مع كييف
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20240124/تطوير-الصاروخ-الحامل-أنغارا-أ5-لاستخدامه-في-10-رحلات-1085365672.html
تطوير الصاروخ الحامل "أنغارا-أ5" لاستخدامه في 10 رحلات فضائية
تطوير الصاروخ الحامل "أنغارا-أ5" لاستخدامه في 10 رحلات فضائية
أعلن نائب المدير العام وكبير المصممين في شركة "إنيرغوماش" المتخصصة بمعدات الفضاء، بيوتر ليفوتشكين، إن الكتلة القابلة لإعادة الاستخدام للصاروخ الحامل "أنغارا... 24.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-24T13:42+0000
2024-01-24T13:43+0000
مجتمع
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/03/1049147668_0:0:1754:988_1920x0_80_0_0_64580c04a2ae55e856bd2a2a6560911e.jpg
وأشار ليفوتشكين، خلال تقرير له في الجلسة العامة، إلى أنه يلزم استخدام المحركات لمرات عديدة، موضحا إمكانية عمل هذه المحركات ثلاث مرات خلال الرحلة الواحدة.وتابع ليفوتشكين قائلا إنه سيتم تجهيز الصاروخ المتعدد الاستخدام بأربعة أرجل هبوط، لافتا إلى أن الشركة طورت أيضًا مجموعة من محركات "RD-180"، التي تم تكييفها للاستخدام المتكرر. ووفقا له، لا توجد خطط لإنشاء مثل هذا الصاروخ في روسيا.وقدم كبير مصممي "Energomash" تفاصيل مثيرة للاهتمام حول إمكانية استخدام "RD-180" في روسيا، حيث تم تطوير المحرك بأموال أمريكية لصاروخ "أطلس 5"، لكن للجانب الروسي الحق في استخدامه في برامجه وأيضا بالاتفاق مع المنتج استخدامه لأغراض تجارية.وفي وقت سابق، قال المدير العام لمؤسسة "خرونيتشيف" (الشركة المصنعة لصواريخ أنغارا)، أليكسي فاروشكو، إنه في إطار التصميم الأولي، أكد المطورون إمكانية إنشاء صاروخ "أنغارا-أ 5 في" مع مسرعات قابلة لإعادة الاستخدام للمرحلتين الأولى والثانية.
https://sputnikarabic.ae/20240124/أريول-الروسية-تعتزم-نقل-البشر-وأطنان-من-البضائع-معا-إلى-الفضاء--1085356273.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/03/1049147668_322:0:1718:1047_1920x0_80_0_0_023741790f660244d3c250215156e6b4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم
علوم

تطوير الصاروخ الحامل "أنغارا-أ5" لاستخدامه في 10 رحلات فضائية

13:42 GMT 24.01.2024 (تم التحديث: 13:43 GMT 24.01.2024)
© Photo / Ministry of Defense of The Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صاروخ "أنغارا 5" من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية
إطلاق صاروخ أنغارا 5 من قاعدة بليسيتسك الفضائية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2024
© Photo / Ministry of Defense of The Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن نائب المدير العام وكبير المصممين في شركة "إنيرغوماش" المتخصصة بمعدات الفضاء، بيوتر ليفوتشكين، إن الكتلة القابلة لإعادة الاستخدام للصاروخ الحامل "أنغارا أ-5" من الفئة الثقيلة سيتم تصميمها لعشر رحلات فضائية، وذلك من خلال تشغيل محركها المركزي ثلاث مرات في الرحلة الواحدة.
وأشار ليفوتشكين، خلال تقرير له في الجلسة العامة، إلى أنه يلزم استخدام المحركات لمرات عديدة، موضحا إمكانية عمل هذه المحركات ثلاث مرات خلال الرحلة الواحدة.
وتابع ليفوتشكين قائلا إنه سيتم تجهيز الصاروخ المتعدد الاستخدام بأربعة أرجل هبوط، لافتا إلى أن الشركة طورت أيضًا مجموعة من محركات "RD-180"، التي تم تكييفها للاستخدام المتكرر. ووفقا له، لا توجد خطط لإنشاء مثل هذا الصاروخ في روسيا.
مركبة أريول الفضائية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2024
مجتمع
"أريول" الروسية تعتزم نقل البشر وأطنان من البضائع معا إلى الفضاء
09:33 GMT
وقدم كبير مصممي "Energomash" تفاصيل مثيرة للاهتمام حول إمكانية استخدام "RD-180" في روسيا، حيث تم تطوير المحرك بأموال أمريكية لصاروخ "أطلس 5"، لكن للجانب الروسي الحق في استخدامه في برامجه وأيضا بالاتفاق مع المنتج استخدامه لأغراض تجارية.
وفي وقت سابق، قال المدير العام لمؤسسة "خرونيتشيف" (الشركة المصنعة لصواريخ أنغارا)، أليكسي فاروشكو، إنه في إطار التصميم الأولي، أكد المطورون إمكانية إنشاء صاروخ "أنغارا-أ 5 في" مع مسرعات قابلة لإعادة الاستخدام للمرحلتين الأولى والثانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Юг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. السيسي يرد على "أكاذيب إسرائيل" بشأن غزة... ضور وفيديو14:20 GMTВоеннослужащий инженерных войск ВС РФ во время показательного разминирования местности - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала