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https://sputnikarabic.ae/20240124/تغطية-مباشرة-لـ-طوفان-الأقصى-السيسي-يرد-على-أكاذيب-إسرائيل-بشأن-غزة-ضور-وفيديو-1085385588.html
تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. السيسي يرد على "أكاذيب إسرائيل" بشأن غزة... ضور وفيديو
تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. السيسي يرد على "أكاذيب إسرائيل" بشأن غزة... ضور وفيديو
أكد الرئيس المصري، عبد التاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن "معبر رفح مفتوح على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع". 24.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-24T22:27+0000
2024-01-24T22:27+0000
الرئيس عبدالفتاح السيسي
قطاع غزة
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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الرئيس عبدالفتاح السيسي, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры
الرئيس عبدالفتاح السيسي, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. السيسي يرد على "أكاذيب إسرائيل" بشأن غزة... ضور وفيديو

22:27 GMT 24.01.2024
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أكد الرئيس المصري، عبد التاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن "معبر رفح مفتوح على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع".
وقال السيسي، في كلمة له خلال احتفال عيد الشرطة الـ 72، إن "مصر ليست السبب في قلة دخول المساعدات إلى غزة، مؤكدا أن "الإجراءات الإسرائيلية هي من تؤجل دخولها إلى القطاع، وهي إحدى وسائل الضغط التي يمارسها الجانب الإسرائيلي على سكان غزة".
وجدد تأكيده أن مصر لا يمكن أن تكون سببا في حصار وتجويع قطاع غزة، قائلا: "هنروح من ربنا فين".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 25 ألف قتيل وأكثر من 60 ألف مصاب.
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