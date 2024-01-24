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https://sputnikarabic.ae/20240124/تغطية-مباشرة-لـ-طوفان-الأقصى-حزب-الله-يقصف-3-أهداف-للجيش-الإسرائيلي--1085346820.html
تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. حزب الله يقصف 3 أهداف للجيش الإسرائيلي
تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. حزب الله يقصف 3 أهداف للجيش الإسرائيلي
أعلن حزب الله اللبناني في بيانٍ له، اليوم الأربعاء، عن ملخص عملياته العسكرية واستهدافه لمواقع الجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من... 24.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-24T01:17+0000
2024-01-24T01:17+0000
العالم العربي
طوفان الأقصى
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أخبار حزب الله
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العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار حزب الله, новый онлайн для белой редактуры
العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار حزب الله, новый онлайн для белой редактуры
مخيم النازحين الفلسطينيين على الحدود مع مصر - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. حزب الله يقصف 3 أهداف للجيش الإسرائيلي

01:17 GMT 24.01.2024
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أعلن حزب الله اللبناني في بيانٍ له، اليوم الأربعاء، عن ملخص عملياته العسكرية واستهدافه لمواقع الجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
جنوب لبنان - سبوتنيك. وقال حزب الله في البيان، "‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية (حزب الله) قصفوا أمس الثلاثاء في القطاع الغربي من جنوب لبنان، موقع السماقة الإسرائيلي، ‌‏كما قصفوا بالأسلحة الصاروخية قاعدة ‏ميرون للمراقبة الجوية في جبل الجرمق للمرة الثانية وحققوا فيها إصابات مباشرة، وقاعدة خربة ماعر بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة، كما قصفوا تجمعًا ‏لجنود الجيش الإسرائيلي في تلة كوبرا ‌‏بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة".
وأمس الثلاثاء، قال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "الطائرات الحربية أغارت على أهداف إرهابية داخل لبنان، حيث تم تدمير منشأة عسكرية يستخدمها حزب الله بتشغيل قوات إيرانية".
وأضاف أدرعي بالقول أنه "كما تم تدمير موقع عسكري عمل منه مخربو التنظيم، وأن خلال اليوم هاجمت قوات جيش الدفاع عدة مناطق أخرى جنوب لبنان".
وتشهد حدود لبنان الجنوبية توتر وتبادل متقطع لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي والتي راح ضحيتها، حتى الآن، أكثر من 25 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين، وأكثر من 62 ألف مصاب معظمهم من النساء والأطفال، والتي أدت لتدمير أكثر من 60 بالمئة من مباني قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي.
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نائب وزير الخارجية السعودي:

🔸 نرفض ربط الحرب على غزة بذريعة الدفاع عن النفس ونرفض التهجير القسري لسكان القطاع

🔸 يجب على مجلس الأمن التحرك لوقف فوري لإطلاق النار في فلسطين

🔸 الأولوية حاليًا تكمن في رفع المعاناة الإنسانية وإنهاء العمليات العسكرية في فلسطين

🔸 احتواء آثار الحرب على قطاع غزة مسؤولية مشتركة على عاتق المجتمع الدولي
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