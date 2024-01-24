https://sputnikarabic.ae/20240124/حاكم-بيلغورود-يعلن-مقتل-جميع-من-كان-على-متن-الطائرة-المنكوبة-إيل-76-1085360226.html
حاكم بيلغورود يعلن مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة المنكوبة "إيل-76"
حاكم بيلغورود يعلن مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة المنكوبة "إيل-76"
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الأربعاء، أن كل من كانوا على متن طائرة "إيل-76" قد قتلوا. 24.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-24T11:11+0000
2024-01-24T11:11+0000
2024-01-24T11:20+0000
روسيا
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وقال غلادكوف على حسابه في "تلغرام": "تحطمت طائرة نقل في منطقة كوروتشانسكي. وسقطت في حقل بالقرب من منطقة مأهولة بالسكان، مات جميع من كانوا على متنها".ووفقا له، تم الآن تطويق موقع التحطم، وجميع الخدمات التشغيلية موجودة في الموقع، ويجري تنفيذ إجراءات التحقيق. بالإضافة إلى ذلك، يتم إرسال لجنة إلى الموقع لمعرفة أسباب الكارثة.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل 76" في مقاطعة بيلغورود الروسية.وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قالت فيه إن طائرة النقل العسكرية من طراز "إيل 76" كانت تنقل على متنها 65 أسيرا من الجيش الأوكراني كانوا متوجهين إلى منطقة محددة في إطار عملية تبادل.وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام نقلا عن مصادر مطلعة بأن الطائرة تعرضت لصواريخ أطلقتها قوات المسلحة الأوكرانية بعدما تلقت معلومات أنها تنقل معدات وأسلحة عسكرية للجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20240124/الدوما-الروسي-يوجه-نداء-عاجلا-لواشنطن-وبرلين-حول-إيل-76--عاجل-1085358083.html
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روسيا
حاكم بيلغورود يعلن مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة المنكوبة "إيل-76"
11:11 GMT 24.01.2024 (تم التحديث: 11:20 GMT 24.01.2024)
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الأربعاء، أن كل من كانوا على متن طائرة "إيل-76" قد قتلوا.
وقال غلادكوف على حسابه في "تلغرام": "تحطمت طائرة نقل في منطقة كوروتشانسكي. وسقطت في حقل بالقرب من منطقة مأهولة بالسكان، مات جميع من كانوا على متنها".
ووفقا له، تم الآن تطويق موقع التحطم، وجميع الخدمات التشغيلية موجودة في الموقع، ويجري تنفيذ إجراءات التحقيق. بالإضافة إلى ذلك، يتم إرسال لجنة إلى الموقع لمعرفة أسباب الكارثة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل 76" في مقاطعة بيلغورود الروسية.
وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قالت فيه إن طائرة النقل العسكرية من طراز "إيل 76" كانت تنقل على متنها 65 أسيرا من الجيش الأوكراني كانوا متوجهين إلى منطقة محددة في إطار عملية تبادل.
"في حوالي الساعة 11:00 بتوقيت موسكو، تحطمت طائرة من طراز إيل-76 أثناء رحلة مقررة في مقاطعة بيلغورود. وكان على متنها 65 عسكريا أسيرا من القوات المسلحة الأوكرانية، (بالإضافة إلى) ستة من أفراد طاقم الطائرة وثلاثة أشخاص مرافقين".
وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام نقلا عن مصادر مطلعة بأن الطائرة تعرضت لصواريخ أطلقتها قوات المسلحة الأوكرانية بعدما تلقت معلومات أنها تنقل معدات وأسلحة عسكرية للجيش الروسي.