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https://sputnikarabic.ae/20240124/حماس-تستهجن-تصريحات-كيربي-بشأن-مستقبل-غزة-1085357362.html
"حماس" تستهجن تصريحات كيربي بشأن مستقبل غزة
"حماس" تستهجن تصريحات كيربي بشأن مستقبل غزة
استهجنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، تصريحات منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي بشأن مستقبل قطاع غزة بعد... 24.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-24T10:10+0000
2024-01-24T10:10+0000
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وقالت حماس في بيان لها على "تلغرام": "نستهجن ونرفض تصريحات منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، والذي قال فيها إن مستقبل غزة، بعد العدوان الصهيوني عليها، لا يمكن أن يشمل حركة حماس".وأكدت حماس على أن "حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مكونٌ أصيل من مكونات شعبنا الفلسطيني الصامد في وجه الاحتلال والنازية المدعومة من الإدارة الأمريكية، ولن نسمح لها ولا لغيرها أن تفرض وصاية على شعبنا الحر، صاحب الكلمة العليا في اختيار قيادته وتقرير مصيره". ويوم أمس الثلاثاء، أعلن كيربي أن واشنطن ترفض تقليص مساحة غزة وأي دور لـحماس وقادتها في أي شكل من أشكال الحكم فيها بعد الحرب.وقال كيربي، في تصريحات صحفية: "مهما كان شكل مستقبل الحكم في غزة فيجب أن يكون معبرا عن تطلعات الشعب الفلسطيني الذي لا تمثله حماس، ولا يمكن أن يتضمن قادتها".
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أخبار فلسطين اليوم, العالم
أخبار فلسطين اليوم, العالم

"حماس" تستهجن تصريحات كيربي بشأن مستقبل غزة

10:10 GMT 24.01.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatقادة في حماس خلال مسيرة لنصرة الأقصى والضفة والأسرى في غزة: نتصدر المواجهة في الضفة والقدس
قادة في حماس خلال مسيرة لنصرة الأقصى والضفة والأسرى في غزة: نتصدر المواجهة في الضفة والقدس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
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استهجنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، تصريحات منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي بشأن مستقبل قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية وإشارته إلى أنه "لا يمكن أن يشمل حركة حماس".
وقالت حماس في بيان لها على "تلغرام": "نستهجن ونرفض تصريحات منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، والذي قال فيها إن مستقبل غزة، بعد العدوان الصهيوني عليها، لا يمكن أن يشمل حركة حماس".

وأضافت: "نعتبر هذا التصريح وغيره من المواقف الشبيهة لإدارة الرئيس بايدن تدخلاً سافراً في شؤون شعبنا الفلسطيني، واستمراراً لنهج الوصاية التي تسعى من خلالها إلى إبقاء هيمنتها على قرارات واختيارات الشعوب".

وأكدت حماس على أن "حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مكونٌ أصيل من مكونات شعبنا الفلسطيني الصامد في وجه الاحتلال والنازية المدعومة من الإدارة الأمريكية، ولن نسمح لها ولا لغيرها أن تفرض وصاية على شعبنا الحر، صاحب الكلمة العليا في اختيار قيادته وتقرير مصيره".
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أمس, 07:07 GMT
ويوم أمس الثلاثاء، أعلن كيربي أن واشنطن ترفض تقليص مساحة غزة وأي دور لـحماس وقادتها في أي شكل من أشكال الحكم فيها بعد الحرب.
وقال كيربي، في تصريحات صحفية: "مهما كان شكل مستقبل الحكم في غزة فيجب أن يكون معبرا عن تطلعات الشعب الفلسطيني الذي لا تمثله حماس، ولا يمكن أن يتضمن قادتها".
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