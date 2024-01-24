https://sputnikarabic.ae/20240124/خبير-استهداف-كييف-للطائرة-وقتل-مواطنيها-يجب-ألا-يمر-دون-محاسبة-1085372067.html
خبير: استهداف كييف للطائرة وقتل مواطنيها يجب ألا يمر دون محاسبة
خبير: استهداف كييف للطائرة وقتل مواطنيها يجب ألا يمر دون محاسبة
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 24.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-24T14:59+0000
2024-01-24T14:59+0000
2024-01-24T14:59+0000
راديو
بلا قيود
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خبير: استهداف كييف للطائرة وقتل مواطنيها يجب ألا يمر دون محاسبة
خبير: استهداف كييف للطائرة وقتل مواطنيها يجب ألا يمر دون محاسبة
تحطم طائرة نقل عسكرية روسية على متنها روس وأسرى أوكرانيون. وهو ما قال عنه مدير المركز العربي للدراسات السياسية، الدكتور محمد صادق إسماعيل:إسرائيل تقترح هدنة مؤقتة وحماس تقدم تصورا "لوقف العدوان". ويقول أستاذ القضية الفلسطينية في جامعة "القدس المفتوحة" الدكتور أسعد العويوي، في حديث لبرنامجنا:بدوره يقول الدبلوماسي الفلسطيني السابق رامي الشاعر، في حديث لبرنامجنا:ماليزيا تدعو مجلس الأمن للاعتراف بارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في فلسطين. ويقول وزير الخارجية اللبناني الأسبق عدنان منصور في حديث لبرنامجنا:البرلمان التركي يوافق على مشروع قانون التصديق على انضمام السويد للناتو. ويقول عن هذا الباحث في الشأن الدولي محمود علوش:دول الاتحاد الأوروبي تحذر المفوضية الأوروبية من عدم حماية مصالح المزارعين الأوروبيين. وهو ما قال عنه الباحث في الشأن الأوروبي أ.طارق عجيب:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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2024
نغم كباس
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
خبير: استهداف كييف للطائرة وقتل مواطنيها يجب ألا يمر دون محاسبة
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
تحطم طائرة نقل عسكرية روسية على متنها روس وأسرى أوكرانيون. وهو ما قال عنه مدير المركز العربي للدراسات السياسية، الدكتور محمد صادق إسماعيل:
"إن استهداف نظام كييف للطائرة وقتل أسراه مشكلة كبيرة جدا ومآساة تضاف إلى المشكلات الأخرى التي يعاني منها. كييف قتلت مواطنيها ولا يجب أن يمر الأمر من دون محاسبة ومساءلة، لأن هؤلاء أسرى ويخضعون لمبادئ القانون الدولي الإنساني ويجب فرض عقوبات ما على أوكرانيا".
إسرائيل تقترح هدنة مؤقتة وحماس تقدم تصورا "لوقف العدوان". ويقول أستاذ القضية الفلسطينية في جامعة "القدس المفتوحة" الدكتور أسعد العويوي، في حديث لبرنامجنا:
"منذ اليوم الأول، كانت حماس جاهزة لمبادلة الأسرى الإسرائيليين بالمعتقلين الفلسطينيين على أساس الكل مقابل الكل، لكن بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وبعد الهدنة الأولى، كان لحماس موقف آخر، وهو وقف العدوان بشكل تام والخروج من غزة، ثم يتم التفاوض".
بدوره يقول الدبلوماسي الفلسطيني السابق رامي الشاعر، في حديث لبرنامجنا:
"استغل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وجوده في الأمم المتحدة، للدفاع عن الشعب الفلسطيني والشعب الفلسطيني، ليركز في خطابه على معاناة الشعب الفلسطيني، وعلى الوضع الكارثي الذي يعيشه، وإلى ضرورة وقف إطلاق النار والعودة إلى التفاوض والإفراج عن المعتقلين".
ماليزيا تدعو مجلس الأمن للاعتراف بارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في فلسطين. ويقول وزير الخارجية اللبناني الأسبق عدنان منصور في حديث لبرنامجنا:
"حتى لو تم تشكيل جبهة موحدة ضد إسرائيل، لكن للأسف مجلس الأمن الدولي، وخاصة الفيتو الأمريكي هو الذي يمنع أي قرار لإدانة إسرائيل ومحاسبتها".
البرلمان التركي يوافق على مشروع قانون التصديق على انضمام السويد للناتو. ويقول عن هذا الباحث في الشأن الدولي محمود علوش:
"أصبح من حكم المؤكد بعد المصادقة على مشروع قانون انضمام السويد من قبل البرلمان، سيتم مصادقته من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".
دول الاتحاد الأوروبي تحذر المفوضية الأوروبية من عدم حماية مصالح المزارعين الأوروبيين. وهو ما قال عنه الباحث في الشأن الأوروبي أ.طارق عجيب:
"يجب أن تقوم الحكومات الوروبية بتعاطي مختلف مع المزارعين والهيئات التي تمثلهم خاصة وأن هناك انتخابات قريبة للبرلمان الأوروبي، وغلاء الأسعار بدء يظهر قبل عدة سنوات وازداد بعض الأزمة الأوكرانية وتفضيل المنتج الأوكراني على الأوروبي الذي أصبح درجة ثانية والعامل الأوكراني له الأولوية فلاحظ الشارع الأوروبي أن هذا الدعم مبالغ فيه".
التفاصيل في الملف الصوتي...