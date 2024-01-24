https://sputnikarabic.ae/20240124/خبير-استهداف-كييف-للطائرة-وقتل-مواطنيها-يجب-ألا-يمر-دون-محاسبة-1085372067.html

خبير: استهداف كييف للطائرة وقتل مواطنيها يجب ألا يمر دون محاسبة

خبير: استهداف كييف للطائرة وقتل مواطنيها يجب ألا يمر دون محاسبة

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 24.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-24T14:59+0000

2024-01-24T14:59+0000

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راديو

بلا قيود

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خبير: استهداف كييف للطائرة وقتل مواطنيها يجب ألا يمر دون محاسبة خبير: استهداف كييف للطائرة وقتل مواطنيها يجب ألا يمر دون محاسبة

تحطم طائرة نقل عسكرية روسية على متنها روس وأسرى أوكرانيون. وهو ما قال عنه مدير المركز العربي للدراسات السياسية، الدكتور محمد صادق إسماعيل:إسرائيل تقترح هدنة مؤقتة وحماس تقدم تصورا "لوقف العدوان". ويقول أستاذ القضية الفلسطينية في جامعة "القدس المفتوحة" الدكتور أسعد العويوي، في حديث لبرنامجنا:بدوره يقول الدبلوماسي الفلسطيني السابق رامي الشاعر، في حديث لبرنامجنا:ماليزيا تدعو مجلس الأمن للاعتراف بارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في فلسطين. ويقول وزير الخارجية اللبناني الأسبق عدنان منصور في حديث لبرنامجنا:البرلمان التركي يوافق على مشروع قانون التصديق على انضمام السويد للناتو. ويقول عن هذا الباحث في الشأن الدولي محمود علوش:دول الاتحاد الأوروبي تحذر المفوضية الأوروبية من عدم حماية مصالح المزارعين الأوروبيين. وهو ما قال عنه الباحث في الشأن الأوروبي أ.طارق عجيب:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2024

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