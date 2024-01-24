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Военнослужащие инженерных войск ВС РФ во время маскировки полноразмерного пневмокаркасного макета танка Т-80 - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240124/خبير-عسكري-القوات-الأوكرانية-تضرب-عناصرها-المنسحبين-والمستسلمين-بالقرب-من-أرتيوموفسك-1085375073.html
خبير عسكري: القوات الأوكرانية تضرب عناصرها المنسحبين والمستسلمين بالقرب من أرتيوموفسك
خبير عسكري: القوات الأوكرانية تضرب عناصرها المنسحبين والمستسلمين بالقرب من أرتيوموفسك
أفاد الخبير العسكري الروسي المقدم المتقاعد، أندريه ماروتشكو، بأن العسكريين الأوكرانيين في اتجاه أرتيوموفسك يتلقون أوامر بشن ضربات مدفعية على زملائهم المنسحبين... 24.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-24T16:35+0000
2024-01-24T16:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "أدى تقدم القوات الروسية في قطاع أرتيوموفسك إلى هروب المسلحين الذين وصلوا أخيرا، والذين كان من المفترض أن يسيطروا على الخط الفاصل بين أرتيوموفسك وتشاسوف يار. ولمنع المسلحين المنسحبين من الرحيل غير المصرح به من المواقع، تم شن قصف مدفعي (من قبل قوات كييف).وفي وقت سابق، أفادت زوجة أحد الجنود الأوكرانيين المعتقلين، بأن القوات الأوكرانية اعتقلت أكثر من 150 عسكريا من مشاة البحرية الأوكرانية في مقاطعة خيرسون الروسية، في الجزء التي تسيطر عليه سلطات نظام كييف، لرفضهم عبور نهر دنيبر والنزول على الضفة اليسرى للنهر.ووفقا لزوجة الجندي، فقد تم القبض على زوجها وأفراد عسكريين آخرين لأنهم رفضوا اتباع أمر القيادة والعبور إلى الضفة اليسرى.وفي وقت سابق، قال العسكري الروسي المتقاعد أندريه ماروتشكو، إن المخابرات العسكرية الروسية تلقت معلومات مؤكدة عن قيام ضباط في الجيش الأوكراني باستخدام العنف والضرب بحق الجنود الأوكرانيين، بسبب عدم امتثالهم للأوامر وعدم رغبتهم بالقتال في مدينة أرتيوموفسك المحاصرة.شاهد أيضا: القوات الأوكرانية تطلق النار على جنودها المنسحبين... فيديوأقرا أيضا: حاكم مقاطعة خيرسون: مجموعات من القوات الأوكرانية تستسلم كل يومأقرا أيضا: "كل يوم أو يومين"... ارتفاع حالات استسلام القوات الأوكرانية على مختلف الجبهات
https://sputnikarabic.ae/20240120/خبير-عسكري-أمريكي-المرتزقة-الأجانب-الذين-يقاتلون-في-أوكرانيا-هدف-مشروع-للجيش-الروسي-1085202736.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

خبير عسكري: القوات الأوكرانية تضرب عناصرها المنسحبين والمستسلمين بالقرب من أرتيوموفسك

16:35 GMT 24.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyجندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا
جندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أفاد الخبير العسكري الروسي المقدم المتقاعد، أندريه ماروتشكو، بأن العسكريين الأوكرانيين في اتجاه أرتيوموفسك يتلقون أوامر بشن ضربات مدفعية على زملائهم المنسحبين والمستسلمين.
وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "أدى تقدم القوات الروسية في قطاع أرتيوموفسك إلى هروب المسلحين الذين وصلوا أخيرا، والذين كان من المفترض أن يسيطروا على الخط الفاصل بين أرتيوموفسك وتشاسوف يار. ولمنع المسلحين المنسحبين من الرحيل غير المصرح به من المواقع، تم شن قصف مدفعي (من قبل قوات كييف).

وأشار إلى أنه في منطقة كليشيفكا أيضًا، عندما حاولت مجموعة من العسكريين الأوكرانيين الاستسلام، فتحت وحدة مجاورة من القوات المسلحة الأوكرانية النار عليهم، وبحسب ماروشكو، فهذه هي الطريقة، التي لا تسمح لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية بالانسحاب.

وفي وقت سابق، أفادت زوجة أحد الجنود الأوكرانيين المعتقلين، بأن القوات الأوكرانية اعتقلت أكثر من 150 عسكريا من مشاة البحرية الأوكرانية في مقاطعة خيرسون الروسية، في الجزء التي تسيطر عليه سلطات نظام كييف، لرفضهم عبور نهر دنيبر والنزول على الضفة اليسرى للنهر.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2024
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ووفقا لزوجة الجندي، فقد تم القبض على زوجها وأفراد عسكريين آخرين لأنهم رفضوا اتباع أمر القيادة والعبور إلى الضفة اليسرى.
وفي وقت سابق، قال العسكري الروسي المتقاعد أندريه ماروتشكو، إن المخابرات العسكرية الروسية تلقت معلومات مؤكدة عن قيام ضباط في الجيش الأوكراني باستخدام العنف والضرب بحق الجنود الأوكرانيين، بسبب عدم امتثالهم للأوامر وعدم رغبتهم بالقتال في مدينة أرتيوموفسك المحاصرة.
شاهد أيضا: القوات الأوكرانية تطلق النار على جنودها المنسحبين... فيديو
أقرا أيضا: حاكم مقاطعة خيرسون: مجموعات من القوات الأوكرانية تستسلم كل يوم
أقرا أيضا: "كل يوم أو يومين"... ارتفاع حالات استسلام القوات الأوكرانية على مختلف الجبهات
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