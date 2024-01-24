https://sputnikarabic.ae/20240124/خنفساء-الجعران-الفرعوني-تختلف-عن-جميع-كائنات-كوكب-الأرض-لسبب-غريب-جدا؟-1085353792.html

خنفساء الجعران "الفرعوني" تختلف عن جميع كائنات كوكب الأرض لسبب غريب جدا؟

خنفساء الجعران "الفرعوني" تختلف عن جميع كائنات كوكب الأرض لسبب غريب جدا؟

تختلف خنفساء الجعران، أو أبو الجعل، التي وجد رسومات لها في المقابر الفرعونية القديمة، عن جميع كائنات كوكب الأرض بسبب سر غريب اكتشفه العلماء حديثا. 24.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-24T08:27+0000

2024-01-24T08:27+0000

2024-01-24T08:30+0000

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اكتشف العلماء أن خنفساء الجعران السوداء الكبيرة، تمتلك هرمونات مختلفة تماما وتخلق إيقاعًا داخليًا يدور على مدار 48 ساعة بدلاً من الساعة النموذجية لدى جميع كائنات كوكب الأرض المكونة من 24 ساعة. في حين من المعروف أن بعض سلوكيات الحيوانات تتوافق مع الدورة البيولوجية، بما في ذلك سلوكيات البشر والبعوض والخنافس، فإن الآلية التي تولد هذه الدورة لا تزال لغزا مستمرا.وتشتهر هذه الأنواع من خنفساء الجعران بكونها آفة زراعية خطيرة في آسيا، حيث تتكاثر بشكل سريع جدا بسبب الفيرمونات الداخلية.ولاحظ الباحثون أن هذه الفرمونات المرتبطة بالتكاثر تتفاعل بشمل مزدوج كل ليليتن أي كل 48 ساعة بشكل مختلف عن نفس النمط الذي يحدث كل (24 ساعة) حيث أن الدورات البيولوجية عادة ما تواكب الإشارات البيئية الخارجية، مثل الضوء أو درجة الحرارة، لكن لا توجد دورات طبيعية معروفة تلتزم بـ 48 ساعة.وتشير الأبحاث السابقة إلى أنه على الرغم من أن الظلام لا يعطل هذه الدورة، إلا أن الضوء لا يزال له دور يلعبه، حيث أن إزالة فصوصها البصرية تؤدي إلى عدم تزامن الخنافس.وبحسب صحيفة "sciencealert" العلمية، خلص الفريق إلى أنه يبدو أن هناك "آلية ما لمضاعفة دورات الساعة في الدائرة بين خلايا الساعة والخلايا العصبية المسؤولة عن السلوك".

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