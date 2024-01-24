https://sputnikarabic.ae/20240124/رئيس-اللجنة-الأولمبية-السورية-أصبح-لدينا-فريق-يحسب-حسابه-آسيويا-بعد-سنين-من-النكسات-1085349579.html

رئيس اللجنة الأولمبية السورية: أصبح لدينا فريق يحسب حسابه آسيويا بعد سنين من النكسات

رئيس اللجنة الأولمبية السورية: أصبح لدينا فريق يحسب حسابه آسيويا بعد سنين من النكسات

أكد رئيس اللجنة الأولمبية السورية فراس معلا، أن الهدف من بطولة أمم آسيا كان التأهل والوصول للدور الثاني من البطولة وتم تحقيق ذلك. 24.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-24T07:28+0000

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وقال معلا في تصريح لـ"سبوتنيك": "بذل جميع اللاعبين والكادر الفني والإداري والمدرب كل الجهد لتحقيق الفوز الذي يليق بهم كسوريين".وأضاف معلا: "أصبح لدينا فريق يحسب له حساب في آسيا بعد عدة سنوات من النكسات. منذ عام 2017 لم نشاهد منتخبنا كما رأيناه في مثل هذه المباراة، الروح القتالية للفوز وتحقيق النصر كانت طاغية لدى الجميع، في أول مرة أرى الفريق بهذا الانضباط والتصميم على الفوز للتأهل إلى الدور الثاني".وأكد معلا أنه سيتم البدء للاستعداد للمرحلة القادمة من البطولة، مشيرا إلى أن اتحاد كرة القدم السوري سيحافظ على الكادر الفني الحالي للمنتخب، رغم الانتقادات لطريقة لعب المدرب في البداية، لكنه أثبت جدارته باعتباره مدربا على مستوى عالٍ.وأوضح رمضان في تصريح لـ "سبوتنيك" أن "الفريق خاض ثلاث مباريات على التوالي مع فرق قوية ومصصمة"، مؤكدا أنه "لا يوجد فريق خصم سهل في الملعب، فالجميع يسعى لتحقيق النصر، وهذا له تأثير سلبي على البدن من حيث الإرهاق فمن الطبيعي أن يكون هناك تعب وجهد ولكن الأهم هو النتيجة في نهاية المباراة وهي الفوز".وأضاف رمضان أن "المنتخب سيبدأ بالتحضير الجيد والصحيح لخصمه القادم لنكمل هذا الانجاز".والتقت سوريا مع الهند، على ملعب البيت في مدينة الخور القطرية، ضمن منافسات المجموعة الثانية، وسجّل اللاعب السوري عمر خريبين هدف التأهل للمنتخب السوري في مرمى الهند في الدقيقة 76.ونجح منتخب سوريا في بلوغ دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته الـ7 بكأس آسيا، حيث يتأهل كأفضل ثالث عن المجموعة الثانية.

https://sputnikarabic.ae/20240123/سوريا-تتأهل-للدور-الثاني-من-كأس-آسيا-لأول-مرة-في-تاريخها-1085326694.html

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