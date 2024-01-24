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روسيا: تحطم "إيل-76" يطرح سؤالا حول إمكانية إبرام أي اتفاق مع كييف
Военнослужащие инженерных войск ВС РФ во время маскировки полноразмерного пневмокаркасного макета танка Т-80 - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240124/روسيا-تحطم-إيل-76-يطرح-سؤالا-حول-إمكانية-إبرام-أي-اتفاق-مع-كييف-1085366174.html
روسيا: تحطم "إيل-76" يطرح سؤالا حول إمكانية إبرام أي اتفاق مع كييف
روسيا: تحطم "إيل-76" يطرح سؤالا حول إمكانية إبرام أي اتفاق مع كييف
صرح السفير المكلف بالمهام الخاصة بالجرائم الأوكرانية في وزارة الخارجية الروسية، روديون ميروشنيك، بأن حادثة استهداف طائرة النقل العسكرية الروسية تفتح الكثير من... 24.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-24T14:02+0000
2024-01-24T14:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وعلق ميروشنيك على الحادثة على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام"، بالقول إن "الحادث الدموي يثير تساؤلات كثيرة حول إمكانية عقد أي اتفاقيات أو مفاوضات مع نظام كييف"، معتبرا أن "الضمانات التي يتم تقديمها من قبل أوكرانيا تنتهك كل مرة ما يؤدي إلى تضاؤل فرص الثقة بين المفاوضين من الجانب الروسي".وتابع ميروشنيك بالقول إن "كييف ارتكبت عملاً همجيا مجنونا، ما يدل على التجاهل التام لحياة الإنسان"، مضيفا أنه في عام 2014 بدأت كييف الحرب بإسقاط طائرة الركاب الماليزية "إم إيتش 17"، وواصلت أعمالها الهمجية على أسراها وقتلت الآن 65 من مواطنيها".ولفت ميروشنيك إلى أن "الديكتاتورية الأوكرانية ضحت بهم من أجل الرغبة في إظهار "الجوهر الدموي لروسيا"، لكنها أظهرت "شجاعتها النازية اللاإنسانية" من خلال إرسال أولئك الذين من المفترض أنهم "قاتلوا" من أجلهم باتوا في عالم آخر"، محملا كييف المسؤولية عن الجريمة المرتبطة بطائرة "إيل 76" الروسية في بيلغورود .وفي وقت سابق من اليوم ، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن طائرة نقل من طراز "إيل-76" تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية وعلى متنها 65 سجيناً أوكرانياً، كانوا على متن الطائرة لهدف التبادل والطاقم والأشخاص المرافقين، تحطمت في مقاطعة بيلغورود.
https://sputnikarabic.ae/20240124/وسائل-إعلام-أوكرانية-تحذف-أخبارا-نشرتها-حول-مسؤولية-كييف-عن-إسقاط-الطائرة-إيل-76-1085359613.html
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روسيا

روسيا: تحطم "إيل-76" يطرح سؤالا حول إمكانية إبرام أي اتفاق مع كييف

14:02 GMT 24.01.2024
© Photo / Facebook account of Office of the President of Ukraineمكتب الرئاسة الأوكرانية في كييف
مكتب الرئاسة الأوكرانية في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2024
© Photo / Facebook account of Office of the President of Ukraine
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صرح السفير المكلف بالمهام الخاصة بالجرائم الأوكرانية في وزارة الخارجية الروسية، روديون ميروشنيك، بأن حادثة استهداف طائرة النقل العسكرية الروسية تفتح الكثير من التساؤلات بشأن إمكانية التوصل لأي اتفاقيات مع كييف.
وعلق ميروشنيك على الحادثة على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام"، بالقول إن "الحادث الدموي يثير تساؤلات كثيرة حول إمكانية عقد أي اتفاقيات أو مفاوضات مع نظام كييف"، معتبرا أن "الضمانات التي يتم تقديمها من قبل أوكرانيا تنتهك كل مرة ما يؤدي إلى تضاؤل فرص الثقة بين المفاوضين من الجانب الروسي".
موقع تحطم الطائرة إيل-76 في مقاطعة بيلغورود - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وسائل إعلام أوكرانية تحذف أخبارا نشرتها حول مسؤولية كييف عن إسقاط الطائرة "إيل-76"
11:25 GMT
وتابع ميروشنيك بالقول إن "كييف ارتكبت عملاً همجيا مجنونا، ما يدل على التجاهل التام لحياة الإنسان"، مضيفا أنه في عام 2014 بدأت كييف الحرب بإسقاط طائرة الركاب الماليزية "إم إيتش 17"، وواصلت أعمالها الهمجية على أسراها وقتلت الآن 65 من مواطنيها".
ولفت ميروشنيك إلى أن "الديكتاتورية الأوكرانية ضحت بهم من أجل الرغبة في إظهار "الجوهر الدموي لروسيا"، لكنها أظهرت "شجاعتها النازية اللاإنسانية" من خلال إرسال أولئك الذين من المفترض أنهم "قاتلوا" من أجلهم باتوا في عالم آخر"، محملا كييف المسؤولية عن الجريمة المرتبطة بطائرة "إيل 76" الروسية في بيلغورود .
وفي وقت سابق من اليوم ، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن طائرة نقل من طراز "إيل-76" تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية وعلى متنها 65 سجيناً أوكرانياً، كانوا على متن الطائرة لهدف التبادل والطاقم والأشخاص المرافقين، تحطمت في مقاطعة بيلغورود.
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