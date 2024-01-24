https://sputnikarabic.ae/20240124/شاحنة-مسرعة-تطيح-بعدد-من-السيارات-من-فوق-جسر-في-مشهد-مأساوي-بمصر-فيديو-1085365972.html

شاحنة مسرعة تطيح بعدد من السيارات من فوق جسر في مشهد مأساوي بمصر... فيديو

شاحنة مسرعة تطيح بعدد من السيارات من فوق جسر في مشهد مأساوي بمصر... فيديو

شهدت مصر، في الساعات الماضية، حادثا بشعا، حيث دهست شاحنة عددا من السيارات على الطريق الدائري في محافظة الجيزة، وتسببت في سقوطهم من أعلى جسر وإصابة عدد من... 24.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-24T13:58+0000

2024-01-24T13:58+0000

2024-01-24T13:58+0000

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وبحسب وسائل الإعلام المصرية، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث رفقة أجهزة الأمن لانتشال السيارات والبحث عن ضحايا أو مصابين ونقلهم إلى المستشفى، إذ تبين مبدئيا إصابة 3 أشخاص.وتشير تحقيقات النيابة الأولية إلى أن عجلة القيادة اختلت بيد سائق الشاحنة، التي كانت محملة بمواد بناء.وأفاد السائق (33 عاما) الذي تم القبض عليه، بعدم قدرته على تقدير المسافات بين السيارات على الطريق، ما أدى إلى اصطدامه بباقي السيارات.وطلبت النيابة العامة المصرية، بانتداب لجنة هندسية من الإدارة العامة للمرور لإجراء المعاينات اللازمة ووضع تصور لكيفية وقوع تصادم السيارات، والوقوف على أسبابه.كما طلبت أخذ عينة من دماء سائق المقطورة وتحليلها لبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه.

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