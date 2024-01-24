https://sputnikarabic.ae/20240124/ضربة-روسية-قاسية-تستهدف-القوات-الأوكرانية-على-محوري-كوبيانسك-وكراسني-ليمان--1085367200.html
ضربة روسية قاسية تستهدف القوات الأوكرانية على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان
ضربة روسية قاسية تستهدف القوات الأوكرانية على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية استهدفت بضربة قاسية تجمعات القوى العاملة والمعدات للقوات الأوكرانية على محوري كوبيانسك وكراسني... 24.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-24T14:15+0000
2024-01-24T14:15+0000
2024-01-24T14:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه كوبيانسك، صدت الإجراءات النشطة لوحدات قوات مجموعة "الغرب"، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، 5 هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق سينكوفكا في مقاطعة خاركوف، وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع البيان: "على اتجاه كراسني ليمان، صدت وحدات قوات مجموعة "المركز"، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، هجومين للقوات الأوكرانية في منطقة يامبولوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، واستهدفت القوى العاملة المعادية في منطقة تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 260 جنديا، ودبابتين، و8 مركبات قتالية مدرعة، و9 مركبات.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240124/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-أول-منظومة-سامب-تي-فرنسية-في-أوكرانيا--1085366092.html
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روسيا
ضربة روسية قاسية تستهدف القوات الأوكرانية على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان
14:15 GMT 24.01.2024 (تم التحديث: 14:37 GMT 24.01.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية استهدفت بضربة قاسية تجمعات القوى العاملة والمعدات للقوات الأوكرانية على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان صمن نطاق العملية الروسية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه كوبيانسك، صدت الإجراءات النشطة لوحدات قوات مجموعة "الغرب"، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، 5 هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق سينكوفكا في مقاطعة خاركوف، وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 175 جنديا، ودبابتين، و5 مركبات، و4 مدافع من طراز "غفوزديكا".
وتابع البيان: "على اتجاه كراسني ليمان، صدت وحدات قوات مجموعة "المركز"، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، هجومين للقوات الأوكرانية في منطقة يامبولوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، واستهدفت القوى العاملة المعادية في منطقة تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 260 جنديا، ودبابتين، و8 مركبات قتالية مدرعة، و9 مركبات.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.