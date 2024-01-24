https://sputnikarabic.ae/20240124/لابيد-حكومة-نتنياهو-هي-مشكلة-إسرائيل-ولا-أحد-يعرف-إلى-أين-ستأخذنا-1085371498.html

لابيد: حكومة نتنياهو هي مشكلة إسرائيل ولا أحد يعرف إلى أين ستأخذنا

لابيد: حكومة نتنياهو هي مشكلة إسرائيل ولا أحد يعرف إلى أين ستأخذنا

صرح زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الأربعاء، بأن مشكلة بلاده تكمن في حكومة يديرها بنيامين نتنياهو. 24.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-24T14:55+0000

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ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن لابيد، خلال الاحتفال بمرور 75 عاما على إنشاء البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، أن النظام السياسي في بلاده ليس الحل،بل إنه هو المشكلة في حد ذاتها.وأوضح رئيس الوزراء السابق زعيم المعارضة الحالي، يائير لابيد، أن الوضع الحالي في بلاده قد فُقدت فيه السيطرة ولا أحد يعتني بالأمر أو يهتم، مضيفا أن "هناك مئات الآلاف من الإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم من مستوطناتهم ولا أحد لديه إجابة حول متى سيعودون إلى منازلهم، سواء في الجنوب أو الشمال الإسرائيليين".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 25 ألف قتيل وأكثر من 63 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20240124/غانتس-سنتخذ-قرارات-صعبة-لإعادة-المختطفين-من-غزة-إن-كانت-هناك-صفقة-حقيقية--1085367416.html

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