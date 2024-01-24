https://sputnikarabic.ae/20240124/لافروف-تعمل-روسيا-حاليا-على-تحديد-حقائق-تحطم-طائرة-إيل--76-1085376569.html

لافروف: روسيا تطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن إسقاط الطائرة الروسية "إيل-76"

لافروف: روسيا تطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن إسقاط الطائرة الروسية "إيل-76"

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن روسيا طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بعد تحطم الطائرة الروسية من طراز "إيل-76" ​​في مقاطعة... 24.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-24T16:55+0000

2024-01-24T16:55+0000

2024-01-24T17:37+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي: "لقد طلبنا عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي في الساعة 15.00 بتوقيت نيويورك قبل حوالي ساعة ونصف، ونأمل بشدة أن تفي الرئاسة الفرنسية (رئاسة مجلس الأمن الدولي) بمسؤولياتها وبضميرها وتحدد موعدًا لمثل هذا الاجتماع في أقرب وقت ممكن".وتابع لافروف أن أسرى الحرب الأوكرانيين تم نقلهم إلى مقاطعة بيلغورود من أجل تنفيذ عملية التبادل المتفق عليها بين موسكو وكييف.وأضاف لافروف: "بدلًا من أن يتم هذا التبادل، قام الجانب الأوكراني، من مقاطعة خاركوف، بمهاجمة هذه الطائرة بصواريخ مضادة للطائرات، ما أدى إلى إسقاطها".وأكد لافروف بأنه ليس قلقا من احتمال عدم ثقة "المجتمع الدولي" ممثلا بممثلي الغرب بتصريحات الجانب الروسي بشأن وجود أسرى أوكرانيين على متن الطائرة الروسية "إيل-76".وأردف، قائلا: "لست قلقًا على الإطلاق من أن المجتمع الدولي قد لا يصدق ذلك. وكما قلت بالفعل، لقد أثبت المجتمع الدولي، ممثلًا بممثلي الغرب ووسائل الإعلام الغربية، موقفه المشوه للمصداقية".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل 76" في مقاطعة بيلغورود الروسية.وأصدرت وزارة الدفاع الروسية، بيانا قالت فيه إن طائرة النقل العسكرية من طراز "إيل 76" كانت تنقل على متنها 65 أسيرا من الجيش الأوكراني كانوا متوجهين إلى منطقة محددة في إطار عملية تبادل.وفي بيان لاحق، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القيادة الأوكرانية علمت أنه، في 24 يناير/ كانون الثاني الجاري، سيتم نقل الأفراد العسكريين الأوكرانيين الأسرى بطائرات نقل عسكرية إلى مطار بيلغورود، قبل عملية تبادل.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "قُتل طاقم الطائرة وجميع ركابها، وكانت القيادة الأوكرانية تعلم جيدًا أنه، وفقًا للممارسات المتبعة، سيتم اليوم نقل الأفراد العسكريين الأوكرانيين بطائرات نقل عسكرية إلى مطار بيلغورود للتبادل".وأشار البيان إلى أنه تم تدمير الطائرة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية من منطقة ليبسي في مقاطعة خاركوف، باستخدام نظام صاروخي مضاد للطائرات، وأن أجهزة الرادار التابعة للقوات الجوية الروسية رصدت إطلاق صاروخين أوكرانيين.

https://sputnikarabic.ae/20240124/الخارجية-الروسية-استهداف-كييف-طائرة-إيل-76-متعمد--1085373324.html

https://sputnikarabic.ae/20240124/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-على-علم-مسبق-بنقل-أسرى-أوكرانيين-إلى-مطار-بيلغورود--عاجل-1085364733.html

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