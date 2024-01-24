عربي
لافروف: روسيا تطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن إسقاط الطائرة الروسية "إيل-76"
https://sputnikarabic.ae/20240124/لافروف-تعمل-روسيا-حاليا-على-تحديد-حقائق-تحطم-طائرة-إيل--76-1085376569.html
لافروف: روسيا تطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن إسقاط الطائرة الروسية "إيل-76"
لافروف: روسيا تطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن إسقاط الطائرة الروسية "إيل-76"
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن روسيا طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بعد تحطم الطائرة الروسية من طراز "إيل-76" ​​في مقاطعة... 24.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-24T16:55+0000
2024-01-24T17:37+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/14/1081246379_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_6be46ada543a78bd72da4c853ed810e3.jpg
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي: "لقد طلبنا عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي في الساعة 15.00 بتوقيت نيويورك قبل حوالي ساعة ونصف، ونأمل بشدة أن تفي الرئاسة الفرنسية (رئاسة مجلس الأمن الدولي) بمسؤولياتها وبضميرها وتحدد موعدًا لمثل هذا الاجتماع في أقرب وقت ممكن".وتابع لافروف أن أسرى الحرب الأوكرانيين تم نقلهم إلى مقاطعة بيلغورود من أجل تنفيذ عملية التبادل المتفق عليها بين موسكو وكييف.وأضاف لافروف: "بدلًا من أن يتم هذا التبادل، قام الجانب الأوكراني، من مقاطعة خاركوف، بمهاجمة هذه الطائرة بصواريخ مضادة للطائرات، ما أدى إلى إسقاطها".وأكد لافروف بأنه ليس قلقا من احتمال عدم ثقة "المجتمع الدولي" ممثلا بممثلي الغرب بتصريحات الجانب الروسي بشأن وجود أسرى أوكرانيين على متن الطائرة الروسية "إيل-76".وأردف، قائلا: "لست قلقًا على الإطلاق من أن المجتمع الدولي قد لا يصدق ذلك. وكما قلت بالفعل، لقد أثبت المجتمع الدولي، ممثلًا بممثلي الغرب ووسائل الإعلام الغربية، موقفه المشوه للمصداقية".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل 76" في مقاطعة بيلغورود الروسية.وأصدرت وزارة الدفاع الروسية، بيانا قالت فيه إن طائرة النقل العسكرية من طراز "إيل 76" كانت تنقل على متنها 65 أسيرا من الجيش الأوكراني كانوا متوجهين إلى منطقة محددة في إطار عملية تبادل.وفي بيان لاحق، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القيادة الأوكرانية علمت أنه، في 24 يناير/ كانون الثاني الجاري، سيتم نقل الأفراد العسكريين الأوكرانيين الأسرى بطائرات نقل عسكرية إلى مطار بيلغورود، قبل عملية تبادل.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "قُتل طاقم الطائرة وجميع ركابها، وكانت القيادة الأوكرانية تعلم جيدًا أنه، وفقًا للممارسات المتبعة، سيتم اليوم نقل الأفراد العسكريين الأوكرانيين بطائرات نقل عسكرية إلى مطار بيلغورود للتبادل".وأشار البيان إلى أنه تم تدمير الطائرة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية من منطقة ليبسي في مقاطعة خاركوف، باستخدام نظام صاروخي مضاد للطائرات، وأن أجهزة الرادار التابعة للقوات الجوية الروسية رصدت إطلاق صاروخين أوكرانيين.
https://sputnikarabic.ae/20240124/الخارجية-الروسية-استهداف-كييف-طائرة-إيل-76-متعمد--1085373324.html
https://sputnikarabic.ae/20240124/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-على-علم-مسبق-بنقل-أسرى-أوكرانيين-إلى-مطار-بيلغورود--عاجل-1085364733.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/14/1081246379_151:0:2880:2047_1920x0_80_0_0_5de9029a7f1f070e49a5bfde9a84b936.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

لافروف: روسيا تطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن إسقاط الطائرة الروسية "إيل-76"

16:55 GMT 24.01.2024 (تم التحديث: 17:37 GMT 24.01.2024)
© Пресс-служба МИД РФ / الانتقال إلى بنك الصور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الأمن الدولي
 وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2024
© Пресс-служба МИД РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يتبع
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن روسيا طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بعد تحطم الطائرة الروسية من طراز "إيل-76" ​​في مقاطعة بيلغورود.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي: "لقد طلبنا عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي في الساعة 15.00 بتوقيت نيويورك قبل حوالي ساعة ونصف، ونأمل بشدة أن تفي الرئاسة الفرنسية (رئاسة مجلس الأمن الدولي) بمسؤولياتها وبضميرها وتحدد موعدًا لمثل هذا الاجتماع في أقرب وقت ممكن".
وتابع لافروف أن أسرى الحرب الأوكرانيين تم نقلهم إلى مقاطعة بيلغورود من أجل تنفيذ عملية التبادل المتفق عليها بين موسكو وكييف.
وأضاف لافروف: "بدلًا من أن يتم هذا التبادل، قام الجانب الأوكراني، من مقاطعة خاركوف، بمهاجمة هذه الطائرة بصواريخ مضادة للطائرات، ما أدى إلى إسقاطها".
موقع تحطم الطائرة إيل-76 في مقاطعة بيلغورود - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2024
الخارجية الروسية: استهداف كييف طائرة "إيل-76" كان متعمدا
15:20 GMT
وأكد لافروف بأنه ليس قلقا من احتمال عدم ثقة "المجتمع الدولي" ممثلا بممثلي الغرب بتصريحات الجانب الروسي بشأن وجود أسرى أوكرانيين على متن الطائرة الروسية "إيل-76".
وأردف، قائلا: "لست قلقًا على الإطلاق من أن المجتمع الدولي قد لا يصدق ذلك. وكما قلت بالفعل، لقد أثبت المجتمع الدولي، ممثلًا بممثلي الغرب ووسائل الإعلام الغربية، موقفه المشوه للمصداقية".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل 76" في مقاطعة بيلغورود الروسية.
وأصدرت وزارة الدفاع الروسية، بيانا قالت فيه إن طائرة النقل العسكرية من طراز "إيل 76" كانت تنقل على متنها 65 أسيرا من الجيش الأوكراني كانوا متوجهين إلى منطقة محددة في إطار عملية تبادل.
انفجار في موقع تحطم الطائرة إيل-76 في مقاطعة بيلغورود - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2024
الدفاع الروسية تكشف تفاصيل حادثة تحطم طائرة "إيل-76" وتؤكد: كييف تعلم بعملية نقل الأسرى
12:44 GMT
وفي بيان لاحق، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القيادة الأوكرانية علمت أنه، في 24 يناير/ كانون الثاني الجاري، سيتم نقل الأفراد العسكريين الأوكرانيين الأسرى بطائرات نقل عسكرية إلى مطار بيلغورود، قبل عملية تبادل.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "قُتل طاقم الطائرة وجميع ركابها، وكانت القيادة الأوكرانية تعلم جيدًا أنه، وفقًا للممارسات المتبعة، سيتم اليوم نقل الأفراد العسكريين الأوكرانيين بطائرات نقل عسكرية إلى مطار بيلغورود للتبادل".
وأشار البيان إلى أنه تم تدمير الطائرة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية من منطقة ليبسي في مقاطعة خاركوف، باستخدام نظام صاروخي مضاد للطائرات، وأن أجهزة الرادار التابعة للقوات الجوية الروسية رصدت إطلاق صاروخين أوكرانيين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Юг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. السيسي يرد على "أكاذيب إسرائيل" بشأن غزة... ضور وفيديو14:20 GMTВоеннослужащий инженерных войск ВС РФ во время показательного разминирования местности - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала