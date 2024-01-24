https://sputnikarabic.ae/20240124/لافرينتيف-يؤكد-على-الأهمية-المتزايدة-للاجتماعات-حول-سوريا-بصيغة-أستانا-على-خلفية-الوضع-الراهن-1085347927.html
لافرينتيف يؤكد على الأهمية المتزايدة للاجتماعات حول سوريا بصيغة أستانا على خلفية الوضع الراهن
لافرينتيف يؤكد على الأهمية المتزايدة للاجتماعات حول سوريا بصيغة أستانا على خلفية الوضع الراهن
نوه الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، بالأهمية المتزايدة لعملية مفاوضات أستانا بشأن سوريا على خلفية التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط. 24.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-24T05:41+0000
2024-01-24T05:41+0000
2024-01-24T05:41+0000
روسيا
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وجاءت تصريحات لافرينتييف خلال مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك" الذي قال إن "أهمية هذا المنتدى تتزايد بالفعل في ظل الأحداث المثيرة للقلق التي تحدث في العالم، مع الأخذ في الاعتبار تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط".يذكر أن الجولة الأولى لمحادثات أستانا حول السلام في سوريا انطلقت في 23 كانون الثاني/يناير 2017 بالعاصمة الكازاخستانية برعاية كل من روسيا وتركيا وإيران، ومشاركة وفدي المعارضة والحكومة، وتم التأكيد خلالها على الحل السياسي للازمة السورية، كما تم الاتفاق على إنشاء آلية ثلاثية لمراقبة وقف أطلاق النار في سوريا. بينما عقدت الجولة الـ 20 من المحادثات، في يونيو 2023 ، والتي شارك بأعمالها ممثلون عن الأمم المتحدة والأردن ولبنان والعراق، بصفة مراقبين، عدا عن الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران ووفدي المعارضة والحكومة السورية، وتم التأكيد فيها على ضرورة دعم العودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً إلى أماكن إقامتهم في سوريا، وضمان حقهم في العودة.. ودعوة لمجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة اللازمة للاجئين والنازحين السوريين.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
لافرينتيف يؤكد على الأهمية المتزايدة للاجتماعات حول سوريا بصيغة أستانا على خلفية الوضع الراهن
نوه الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، بالأهمية المتزايدة لعملية مفاوضات أستانا بشأن سوريا على خلفية التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.
وجاءت تصريحات لافرينتييف خلال مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك" الذي قال إن "أهمية هذا المنتدى تتزايد بالفعل في ظل الأحداث المثيرة للقلق التي تحدث في العالم، مع الأخذ في الاعتبار تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط".
وأضاف لافرينتييف قائلا: "كما ترون ما هي المأساة التي تحدث في جميع أنحاء قطاع غزة والتصعيد الحاصل بين الفلسطينيين الإسرائيليين، والصراع حول اليمن"، مؤكدا على ضرورة المفاوضات الثنائية والثلاثية لجميع أولئك الذين يشاركون بشكل مباشر في هذا المنتدى.
يذكر أن الجولة الأولى لمحادثات أستانا حول السلام في سوريا انطلقت في 23 كانون الثاني/يناير 2017 بالعاصمة الكازاخستانية برعاية كل من روسيا وتركيا وإيران، ومشاركة وفدي المعارضة والحكومة، وتم التأكيد خلالها على الحل السياسي للازمة السورية، كما تم الاتفاق على إنشاء آلية ثلاثية لمراقبة وقف أطلاق النار في سوريا.
بينما عقدت الجولة الـ 20 من المحادثات، في يونيو 2023 ، والتي شارك بأعمالها ممثلون عن الأمم المتحدة والأردن ولبنان والعراق، بصفة مراقبين، عدا عن الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران ووفدي المعارضة والحكومة السورية، وتم التأكيد فيها على ضرورة دعم العودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً إلى أماكن إقامتهم في سوريا، وضمان حقهم في العودة.. ودعوة لمجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة اللازمة للاجئين والنازحين السوريين.