https://sputnikarabic.ae/20240124/ما-علاقة-نتنياهو-بـالتآمر-على-تونس-سجينة-مريضة-نفسيا-تفتح-قضية-خطيرة-1085361106.html
ما علاقة نتنياهو بـ"التآمر على تونس"... سجينة "مريضة نفسيا" تفتح قضية خطيرة
ما علاقة نتنياهو بـ"التآمر على تونس"... سجينة "مريضة نفسيا" تفتح قضية خطيرة
قال المحامي وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضايا التآمر في تونس، سمير ديلو، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متهم في قضية تآمر جديدة ضد البلاد. 24.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-24T11:35+0000
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وأضاف ديلو في حوار بث على إذاعة "IFM" المحلية الخاصة أمس الثلاثاء: "وشاية تقدمت بها سجينة من جنسية عربية تعاني من مرض نفسي وراء فتح القضية الجديدة".وتابع: "من بين المتهمين في الملف الجديد القياديين في حركة النهضة نور الدين البحيري وعلي العريض ورئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي".وأوضح أنه "من المستغرب أن يتم إقحام نتنياهو في ملف داخلي في إطار حسابات سياسية ضيقة"، داعيا إلى عدم استغلال الحرب في غزة والقضية الفلسطينية في الخلافات السياسية الداخلية.وأكد أن مثل هذه الملفات ستضرب في العمق مصداقية القضاء التونسي في الداخل والخارج وستصبح ملفات التآمر وتهديد أمن الدولة غير قابلة للتصديق بتاتا.وكان سمير ديلو قد كشف الأسبوع الماضي عن قضية تآمر تورط فيها هنري كيسنجر وعدد من القادة السياسيين التونسيين.وقال حينها أن السلطات فتحت تحقيقا في "وشاية" من قبل أحد السجناء الذي أكد بأنه سمع وزيرا سابقا وهو يتحدث لسجين بأن كيسنجر الذي توفي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعطى أموالا لأحد السياسيين لإفساد الانتخابات المحلية.يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد قد تحدث في وقت سابق عن وجود "مؤامرة صهيونية" ضده حكمه، مشيرا إلى أن التطبيع خيانة وداعيا للوقوف إلى جانب الشعب اللسطيني في خضم الحرب الدائرة في غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231014/الرئيس-التونسي-يحذر-من-الترتيب-لوضع-جديد-بالمنطقة-في-تعليق-له-على-القضية-الفلسطينية-1081995341.html
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تونس, أخبار تونس اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, العالم العربي, الأخبار
تونس, أخبار تونس اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, العالم العربي, الأخبار
ما علاقة نتنياهو بـ"التآمر على تونس"... سجينة "مريضة نفسيا" تفتح قضية خطيرة
قال المحامي وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضايا التآمر في تونس، سمير ديلو، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متهم في قضية تآمر جديدة ضد البلاد.
وأضاف ديلو في حوار بث على إذاعة "IFM" المحلية الخاصة أمس الثلاثاء: "وشاية تقدمت بها سجينة من جنسية عربية تعاني من مرض نفسي وراء فتح القضية الجديدة".
وتابع: "من بين المتهمين في الملف الجديد القياديين في حركة النهضة
نور الدين البحيري وعلي العريض ورئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي".
وأوضح أنه "من المستغرب أن يتم إقحام نتنياهو
في ملف داخلي في إطار حسابات سياسية ضيقة"، داعيا إلى عدم استغلال الحرب في غزة والقضية الفلسطينية في الخلافات السياسية الداخلية.
14 أكتوبر 2023, 09:48 GMT
وأكد أن مثل هذه الملفات ستضرب في العمق مصداقية القضاء التونسي في الداخل والخارج وستصبح ملفات التآمر وتهديد أمن الدولة غير قابلة للتصديق بتاتا.
وكان سمير ديلو قد كشف الأسبوع الماضي عن قضية تآمر تورط فيها هنري كيسنجر
وعدد من القادة السياسيين التونسيين.
وقال حينها أن السلطات فتحت تحقيقا في "وشاية" من قبل أحد السجناء الذي أكد بأنه سمع وزيرا سابقا وهو يتحدث لسجين بأن كيسنجر الذي توفي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعطى أموالا لأحد السياسيين لإفساد الانتخابات المحلية.
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد
قد تحدث في وقت سابق عن وجود "مؤامرة صهيونية" ضده حكمه، مشيرا إلى أن التطبيع خيانة وداعيا للوقوف إلى جانب الشعب اللسطيني في خضم الحرب الدائرة في غزة.