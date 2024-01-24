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Военнослужащие инженерных войск ВС РФ во время маскировки полноразмерного пневмокаркасного макета танка Т-80 - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240124/مسيرة-روسية-تنقض-على-مدفع-أوكراني-في-خيرسون-فيديو-1085376068.html
مسيرة روسية تنقض على مدفع أوكراني في خيرسون... فيديو
مسيرة روسية تنقض على مدفع أوكراني في خيرسون... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لقيام طائرة مسيرة روسية بتدمير مدفع من طراز "زو-23" تابع لقوات نظام كييف على الضفة اليمنى من نهر دنيبر. 24.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-24T16:41+0000
2024-01-24T16:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وقالت الدفاع الروسية: "دمرت وحدة من الطائرات دون طيار تابعة للقوات المحمولة جوًا مدفعًا من طراز "زو-23" تابعًا للقوات الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون".وأشارت الدفاع إلى أن مشغلي الطائرات من دون طياريقومون بتحديد المعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية وتقوم المسيرات بتدميرها.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.شاهد أيضا: مشاهد لانقضاض مسيرات روسية على أفراد الجيش الأوكراني.. فيديوشاهد أيضا: مسيرات روسية تدمر معاقل للقوات الأوكرانية المتوارية في الثلوج... فيديو
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

مسيرة روسية تنقض على مدفع أوكراني في خيرسون... فيديو

16:41 GMT 24.01.2024
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورضباط الاستطلاع التابعين للتشكيل العسكري بالمسى "جبل نوفوروسيسك" الهجومي المحمول جواً بمهمة قتالية في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
ضباط الاستطلاع التابعين للتشكيل العسكري بالمسى جبل نوفوروسيسك الهجومي المحمول جواً بمهمة قتالية في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2024
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لقيام طائرة مسيرة روسية بتدمير مدفع من طراز "زو-23" تابع لقوات نظام كييف على الضفة اليمنى من نهر دنيبر.
وقالت الدفاع الروسية: "دمرت وحدة من الطائرات دون طيار تابعة للقوات المحمولة جوًا مدفعًا من طراز "زو-23" تابعًا للقوات الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون".
وأشارت الدفاع إلى أن مشغلي الطائرات من دون طياريقومون بتحديد المعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية وتقوم المسيرات بتدميرها.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
شاهد أيضا: مشاهد لانقضاض مسيرات روسية على أفراد الجيش الأوكراني.. فيديو
شاهد أيضا: مسيرات روسية تدمر معاقل للقوات الأوكرانية المتوارية في الثلوج... فيديو
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