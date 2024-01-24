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Военнослужащие инженерных войск ВС РФ во время маскировки полноразмерного пневмокаркасного макета танка Т-80 - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240124/مشاهد-لانقضاض-مسيرات-روسية-على-أفراد-الجيش-الأوكراني-فيديو-1085349846.html
مشاهد لانقضاض مسيرات روسية على أفراد الجيش الأوكراني.. فيديو
مشاهد لانقضاض مسيرات روسية على أفراد الجيش الأوكراني.. فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مساء أمس الثلاثاء، مشاهد تظهر قيام طائرات مسيرة تابعة للقوات الروسية بدك مواقع وتحصينات القوات المسلحة الأوكرانية. 24.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-24T07:31+0000
2024-01-24T07:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأظهرت المشاهد قيام القوات المسلحة الروسية بإطلاق طائرات مسيرة عدة قامت بتدمير معقلين أوكرانيين وسيارة بيك آب تابعة لنظام كييف وعملت طائرات أخرى كذلك على تحييد عدد من الجنود الأوكرانيين على محور جنوب دونيتسك. ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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مشاهد لانقضاض مسيرات روسية على أفراد الجيش الأوكراني.. فيديو

07:31 GMT 24.01.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة "أورلان-10أو" للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة.
جنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة أورلان-10أو للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2024
© Sputnik
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، مساء أمس الثلاثاء، مشاهد تظهر قيام طائرات مسيرة تابعة للقوات الروسية بدك مواقع وتحصينات القوات المسلحة الأوكرانية.
وأظهرت المشاهد قيام القوات المسلحة الروسية بإطلاق طائرات مسيرة عدة قامت بتدمير معقلين أوكرانيين وسيارة بيك آب تابعة لنظام كييف وعملت طائرات أخرى كذلك على تحييد عدد من الجنود الأوكرانيين على محور جنوب دونيتسك.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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