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- سبوتنيك عربي, 1920
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https://sputnikarabic.ae/20240124/مشهد-مؤثر-للحظة-تقبيل-السيسي-رأس-الفنانة-الكبيرة-سميحة-أيوب-فيديو--1085360736.html
مشهد مؤثر للحظة تقبيل السيسي رأس الفنانة الكبيرة سميحة أيوب... فيديو
مشهد مؤثر للحظة تقبيل السيسي رأس الفنانة الكبيرة سميحة أيوب... فيديو
قدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الشكر للفنانة المصرية، سميحة أيوب، خلال الاحتفال الـ72 بذكرى عيد الشرطة. 24.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-24T11:27+0000
2024-01-24T11:27+0000
مجتمع
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وقال الرئيس السيسي للفنانة المصرية: "سعيد جدا بالمشاركين جميعا في العرض واسمح لي السيدة الفنانة العظيمة سميحة أيوب.. اهلا وسهلا بك".لترد أيوب على السيسي: "أنا كانت أمنيتي إني أقابل حضرتك وأسلم عليك"، فاستجاب الرئيس السيسي لها وصعد على المسرح وقام بتقبيل رأسها، تقديرا لها، موجها لها التحية".ووجهت أيوب الشكر للرئيس السيسي على الأمن والأمان الذي يعيش به جميع المصريين، قائلة: "شكرا يا عزيز مصر وشعبك بيحبك وحاسس بالإنجازات، شكرا على الأمن والأمان".
https://sputnikarabic.ae/20240123/بكاء-سوري-مصري-على-الهواء-بعد-فوز-المنتخب-السوري-فيديو--1085334678.html
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

مشهد مؤثر للحظة تقبيل السيسي رأس الفنانة الكبيرة سميحة أيوب... فيديو

11:27 GMT 24.01.2024
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتحدث خلال اجتماع مع الرئيس جو بايدن في قمة المناخ COP27 للأمم المتحدة، 11 نوفمبر 2022، في شرم الشيخ، مصر.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتحدث خلال اجتماع مع الرئيس جو بايدن في قمة المناخ COP27 للأمم المتحدة، 11 نوفمبر 2022، في شرم الشيخ، مصر. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2024
© AP Photo / Alex Brandon
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قدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الشكر للفنانة المصرية، سميحة أيوب، خلال الاحتفال الـ72 بذكرى عيد الشرطة.
وقال الرئيس السيسي للفنانة المصرية: "سعيد جدا بالمشاركين جميعا في العرض واسمح لي السيدة الفنانة العظيمة سميحة أيوب.. اهلا وسهلا بك".
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أمس, 15:24 GMT
لترد أيوب على السيسي: "أنا كانت أمنيتي إني أقابل حضرتك وأسلم عليك"، فاستجاب الرئيس السيسي لها وصعد على المسرح وقام بتقبيل رأسها، تقديرا لها، موجها لها التحية".
ووجهت أيوب الشكر للرئيس السيسي على الأمن والأمان الذي يعيش به جميع المصريين، قائلة: "شكرا يا عزيز مصر وشعبك بيحبك وحاسس بالإنجازات، شكرا على الأمن والأمان".
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