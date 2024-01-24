https://sputnikarabic.ae/20240124/مشهد-مؤثر-للحظة-تقبيل-السيسي-رأس-الفنانة-الكبيرة-سميحة-أيوب-فيديو--1085360736.html
مشهد مؤثر للحظة تقبيل السيسي رأس الفنانة الكبيرة سميحة أيوب... فيديو
مشهد مؤثر للحظة تقبيل السيسي رأس الفنانة الكبيرة سميحة أيوب... فيديو
قدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الشكر للفنانة المصرية، سميحة أيوب، خلال الاحتفال الـ72 بذكرى عيد الشرطة. 24.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-24T11:27+0000
2024-01-24T11:27+0000
2024-01-24T11:27+0000
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وقال الرئيس السيسي للفنانة المصرية: "سعيد جدا بالمشاركين جميعا في العرض واسمح لي السيدة الفنانة العظيمة سميحة أيوب.. اهلا وسهلا بك".لترد أيوب على السيسي: "أنا كانت أمنيتي إني أقابل حضرتك وأسلم عليك"، فاستجاب الرئيس السيسي لها وصعد على المسرح وقام بتقبيل رأسها، تقديرا لها، موجها لها التحية".ووجهت أيوب الشكر للرئيس السيسي على الأمن والأمان الذي يعيش به جميع المصريين، قائلة: "شكرا يا عزيز مصر وشعبك بيحبك وحاسس بالإنجازات، شكرا على الأمن والأمان".
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نادي الفيديو
مشهد مؤثر للحظة تقبيل السيسي رأس الفنانة الكبيرة سميحة أيوب... فيديو
قدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الشكر للفنانة المصرية، سميحة أيوب، خلال الاحتفال الـ72 بذكرى عيد الشرطة.
وقال الرئيس السيسي للفنانة المصرية: "سعيد جدا بالمشاركين جميعا في العرض واسمح لي السيدة الفنانة العظيمة سميحة أيوب.. اهلا وسهلا بك".
لترد أيوب على السيسي: "أنا كانت أمنيتي إني أقابل حضرتك وأسلم عليك"، فاستجاب الرئيس السيسي لها وصعد على المسرح وقام بتقبيل رأسها، تقديرا لها، موجها لها التحية".
ووجهت أيوب الشكر للرئيس السيسي على الأمن والأمان الذي يعيش به جميع المصريين، قائلة: "شكرا يا عزيز مصر وشعبك بيحبك وحاسس بالإنجازات، شكرا على الأمن والأمان".