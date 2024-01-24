https://sputnikarabic.ae/20240124/مقتل-25700-فلسطيني-في-الضربات-الإسرائيلية-منذ-7-أكتوبر-1085359776.html
مقتل 25700 فلسطيني في الضربات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر
مقتل 25700 فلسطيني في الضربات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر
أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 25700 قتيل منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. 24.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-24T11:04+0000
2024-01-24T11:04+0000
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وقالت الوزارة في بيان إن "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 24 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 210 شهيد و386 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".كما أشارت إلى أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.وكانت الأمم المتحدة قد أفادت في تقرير لها في وقت سابق، بأن النساء والأطفال هم الضحايا الرئيسيون في الحرب بين إسرائيل و"حماس".وأضافت أنه نتيجة للصراع المستمر منذ أكثر من 100 يوم، ربما أصبح ما لا يقل عن 3000 امرأة أرامل ومعيلات أسر، وربما فقد ما لا يقل عن 10000 طفل آباءهم.ولفتت إلى أن من بين سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، هناك 1.9 مليون نازح و"ما يقرب من مليون امرأة وفتاة" يبحثن عن المأوى والأمان.كما تحذر تقارير منظمة الصحة العالمية من تردي أوضاع الناجين من الحرب، حيث أن 500 شخص في المتوسط يتشاركون في مرحاض واحد، وأن أكثر من 2000 شخص يضطرون أحيانًا إلى استخدام مكان استحمام واحد بينما لا تحتوي بعض الملاجئ على أي شيء، مما زاد المخاوف من تفشي الأمراض.
https://sputnikarabic.ae/20240124/شهادة-جديدة-من-داخل-إسرائيل-بأن-جيشها-لم-يعد-قادرا-على-تحقيق-إنجازات-في-غزة--1085358289.html
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طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
مقتل 25700 فلسطيني في الضربات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر
أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 25700 قتيل منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقالت الوزارة في بيان إن "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 24 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة
راح ضحيتها 210 شهيد و386 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".
وأضافت أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 25700 شهيد و63740 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".
كما أشارت إلى أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وكانت الأمم المتحدة قد أفادت في تقرير لها في وقت سابق، بأن النساء والأطفال هم الضحايا الرئيسيون في الحرب بين إسرائيل
و"حماس".
وأضافت أنه نتيجة للصراع المستمر منذ أكثر من 100 يوم، ربما أصبح ما لا يقل عن 3000 امرأة أرامل ومعيلات أسر، وربما فقد ما لا يقل عن 10000 طفل آباءهم.
ولفتت إلى أن من بين سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، هناك 1.9 مليون نازح و"ما يقرب من مليون امرأة وفتاة" يبحثن عن المأوى والأمان.
كما تحذر تقارير منظمة الصحة العالمية
من تردي أوضاع الناجين من الحرب، حيث أن 500 شخص في المتوسط يتشاركون في مرحاض واحد، وأن أكثر من 2000 شخص يضطرون أحيانًا إلى استخدام مكان استحمام واحد بينما لا تحتوي بعض الملاجئ على أي شيء، مما زاد المخاوف من تفشي الأمراض.