من موسكو إلى كراسنويارسك... كيف يبدو "الفصل الأبيض" في روسيا

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رجل مع طفل في شارع لينينسكي في موسكو. وفقًا لمركز الأرصاد الجوية الهيدرولوجية الروسي، تم تمديد المستوى "الأصفر" من خطر الطقس في موسكو ومنطقة موسكو حتى 20 يناير/ كانون الثاني بسبب الثلوج الرطبة والجليد.