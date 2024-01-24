من موسكو إلى كراسنويارسك... كيف يبدو "الفصل الأبيض" في روسيا

فتاة في الساحة الحمراء في موسكو. وفقًا لمركز الأرصاد الجوية الهيدرولوجية الروسي، تم تمديد المستوى "الأصفر" من خطر الطقس في موسكو ومقاطعة موسكو حتى 20 يناير/ كانون الثاني بسبب الثلوج الرطبة والجليد.
فتاة في الساحة الحمراء في موسكو. وفقًا لمركز الأرصاد الجوية الهيدرولوجية الروسي، تم تمديد المستوى "الأصفر" من خطر الطقس في موسكو ومقاطعة موسكو حتى 20 يناير/ كانون الثاني بسبب الثلوج الرطبة والجليد.
فتاة على جليد نهر ينيسي في منطقة نوفوسيلوفسكي في مقاطعة كراسنويارسك الروسية.
فتاة على جليد نهر ينيسي في منطقة نوفوسيلوفسكي في مقاطعة كراسنويارسك الروسية.
تمثال أبو الهول المصري المُعاد ترميمه على جسر الجامعة في سان بطرسبورغ.
تمثال أبو الهول المصري المُعاد ترميمه على جسر الجامعة في سان بطرسبورغ.
تشكل الناس بالقرب من التلال الجليدية بسبب الرياح القوية على شاطئ خليج آمور في مقاطعة بريمورسكي كراي.
تشكل الناس بالقرب من التلال الجليدية بسبب الرياح القوية على شاطئ خليج آمور في مقاطعة بريمورسكي كراي.
فتاة تلتقط صورة مع جروها أثناء المشي في غابة ثلجية عند درجة حرارة هواء تبلغ نحو -30 درجة مئوية في مقاطعة كراسنويارسكي كراي.
فتاة تلتقط صورة مع جروها أثناء المشي في غابة ثلجية عند درجة حرارة هواء تبلغ نحو -30 درجة مئوية في مقاطعة كراسنويارسكي كراي.
الناس على سطح المراقبة في منطقة نيكولايفسكايا سوبكا على مشارف كراسنويارسكي كراي.
الناس على سطح المراقبة في منطقة نيكولايفسكايا سوبكا على مشارف كراسنويارسكي كراي.
النباتات المغطاة بالصقيع عند درجة حرارة الهواء -33 درجة مئوية في كراسنويارسك.
النباتات المغطاة بالصقيع عند درجة حرارة الهواء -33 درجة مئوية في كراسنويارسك.
شاب على ضفة نهر إيسيت في طقس بارد في مدينة يكاترينبرغ.
شاب على ضفة نهر إيسيت في طقس بارد في مدينة يكاترينبرغ.
رجل مع طفل في شارع لينينسكي في موسكو. وفقًا لمركز الأرصاد الجوية الهيدرولوجية الروسي، تم تمديد المستوى "الأصفر" من خطر الطقس في موسكو ومنطقة موسكو حتى 20 يناير/ كانون الثاني بسبب الثلوج الرطبة والجليد.
رجل مع طفل في شارع لينينسكي في موسكو. وفقًا لمركز الأرصاد الجوية الهيدرولوجية الروسي، تم تمديد المستوى "الأصفر" من خطر الطقس في موسكو ومنطقة موسكو حتى 20 يناير/ كانون الثاني بسبب الثلوج الرطبة والجليد.
أشخاص يتجولون حول تسرب أنبوب مياه ساخنة بالقرب من موقع انقطاع التدفئة الرئيسي في شارع بتروبافلوفسكايا بسبب الانخفاض الحاد في درجات الحرارة في نوفوسيبيرسك. طلب 13 شخصًا المساعدة الطبية. وتم تشخيصهم جميعا بحروق حرارية في الأطراف السفلية من الدرجة الأولى والثانية.
أشخاص يتجولون حول تسرب أنبوب مياه ساخنة بالقرب من موقع انقطاع التدفئة الرئيسي في شارع بتروبافلوفسكايا بسبب الانخفاض الحاد في درجات الحرارة في نوفوسيبيرسك. طلب 13 شخصًا المساعدة الطبية. وتم تشخيصهم جميعا بحروق حرارية في الأطراف السفلية من الدرجة الأولى والثانية.
أناس في غابة ثلجية على ضفاف نهر ينيسي في إقليم كراسنويارسك.
أناس في غابة ثلجية على ضفاف نهر ينيسي في إقليم كراسنويارسك.
أناس يحيون ظهور الشمس الأول بعد انتهاء الليلة القطبية في مدينة مورمانسك شمالي روسيا.
أناس يحيون ظهور الشمس الأول بعد انتهاء الليلة القطبية في مدينة مورمانسك شمالي روسيا.
امرأة مع كلب من مراعي آسيا الوسطى، على الشاطئ الصخري لنهر ينيسي، أثناء المشي بالقرب من قرية أناش في منطقة نوفوسيلوفسكي بمقاطعة كراسنويارسكي كراي.
امرأة مع كلب من مراعي آسيا الوسطى، على الشاطئ الصخري لنهر ينيسي، أثناء المشي بالقرب من قرية أناش في منطقة نوفوسيلوفسكي بمقاطعة كراسنويارسكي كراي.
فتاة تقف في شارع ميرا في كراسنويارسك.
قطة مصنوعة من الثلج على جذع شجرة في الحديقة المركزية للثقافة والترفيه باسم "إس إم كيروف" في سان بطرسبورغ.
قطة مصنوعة من الثلج على جذع شجرة في الحديقة المركزية للثقافة والترفيه باسم "إس إم كيروف" في سان بطرسبورغ.