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الخارجية الروسية: استهداف كييف طائرة "إيل-76" كان متعمدا
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https://sputnikarabic.ae/20240124/من-موسكو-إلى-كراسنويارسك-كيف-يبدو-الفصل-الأبيض-في-روسيا-1085367902.html
من موسكو إلى كراسنويارسك... كيف يبدو "الفصل الأبيض" في روسيا
من موسكو إلى كراسنويارسك... كيف يبدو "الفصل الأبيض" في روسيا
من موسكو إلى كراسنويارسك... كيف يبدو "الفصل الأبيض" في روسيا
2024-01-24T14:56+0000
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من موسكو إلى كراسنويارسك... كيف يبدو "الفصل الأبيض" في روسيا، الشتاء
من موسكو إلى كراسنويارسك... كيف يبدو "الفصل الأبيض" في روسيا، الشتاء

من موسكو إلى كراسنويارسك... كيف يبدو "الفصل الأبيض" في روسيا

14:56 GMT 24.01.2024
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تشاهدون في معرض ألبوم صور "سبوتنيك" مشاهد من فصل الشتاء الروسي، التي ضمت مدنًا من موسكو إلى كراسنويارسك.
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصور

فتاة في الساحة الحمراء في موسكو. وفقًا لمركز الأرصاد الجوية الهيدرولوجية الروسي، تم تمديد المستوى "الأصفر" من خطر الطقس في موسكو ومقاطعة موسكو حتى 20 يناير/ كانون الثاني بسبب الثلوج الرطبة والجليد.

 فتاة في الساحة الحمراء في موسكو. وفقًا لمركز الأرصاد الجوية الهيدرولوجية الروسي، تم تمديد المستوى &quot;الأصفر&quot; من خطر الطقس في موسكو ومقاطعة موسكو حتى 20 يناير/ كانون الثاني بسبب الثلوج الرطبة والجليد. - سبوتنيك عربي
1/15
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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فتاة في الساحة الحمراء في موسكو. وفقًا لمركز الأرصاد الجوية الهيدرولوجية الروسي، تم تمديد المستوى "الأصفر" من خطر الطقس في موسكو ومقاطعة موسكو حتى 20 يناير/ كانون الثاني بسبب الثلوج الرطبة والجليد.

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

فتاة على جليد نهر ينيسي في منطقة نوفوسيلوفسكي في مقاطعة كراسنويارسك الروسية.

فتاة على جليد نهر ينيسي في منطقة نوفوسيلوفسكي في مقاطعة كراسنويارسك الروسية. - سبوتنيك عربي
2/15
© Sputnik . Ilya Naymushin
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فتاة على جليد نهر ينيسي في منطقة نوفوسيلوفسكي في مقاطعة كراسنويارسك الروسية.

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

تمثال أبو الهول المصري المُعاد ترميمه على جسر الجامعة في سان بطرسبورغ.

تمثال أبو الهول المصري المُعاد ترميمه على جسر الجامعة في سان بطرسبورغ. - سبوتنيك عربي
3/15
© Sputnik . Alexei Danichev
/
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تمثال أبو الهول المصري المُعاد ترميمه على جسر الجامعة في سان بطرسبورغ.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

تشكل الناس بالقرب من التلال الجليدية بسبب الرياح القوية على شاطئ خليج آمور في مقاطعة بريمورسكي كراي.

تشكل الناس بالقرب من التلال الجليدية بسبب الرياح القوية على شاطئ خليج آمور في مقاطعة بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي
4/15
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
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تشكل الناس بالقرب من التلال الجليدية بسبب الرياح القوية على شاطئ خليج آمور في مقاطعة بريمورسكي كراي.

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

فتاة تلتقط صورة مع جروها أثناء المشي في غابة ثلجية عند درجة حرارة هواء تبلغ نحو -30 درجة مئوية في مقاطعة كراسنويارسكي كراي.

فتاة تلتقط صورة مع جروها أثناء المشي في غابة ثلجية عند درجة حرارة هواء تبلغ نحو -30 درجة مئوية في مقاطعة كراسنويارسكي كراي. - سبوتنيك عربي
5/15
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
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فتاة تلتقط صورة مع جروها أثناء المشي في غابة ثلجية عند درجة حرارة هواء تبلغ نحو -30 درجة مئوية في مقاطعة كراسنويارسكي كراي.

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

الناس على سطح المراقبة في منطقة نيكولايفسكايا سوبكا على مشارف كراسنويارسكي كراي.

الناس على سطح المراقبة في منطقة نيكولايفسكايا سوبكا على مشارف كراسنويارسكي كراي. - سبوتنيك عربي
6/15
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
الانتقال إلى بنك الصور

الناس على سطح المراقبة في منطقة نيكولايفسكايا سوبكا على مشارف كراسنويارسكي كراي.

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

النباتات المغطاة بالصقيع عند درجة حرارة الهواء -33 درجة مئوية في كراسنويارسك.

النباتات المغطاة بالصقيع عند درجة حرارة الهواء -33 درجة مئوية في كراسنويارسك. - سبوتنيك عربي
7/15
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
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النباتات المغطاة بالصقيع عند درجة حرارة الهواء -33 درجة مئوية في كراسنويارسك.

© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصور

شاب على ضفة نهر إيسيت في طقس بارد في مدينة يكاترينبرغ.

شاب على ضفة نهر إيسيت في طقس بارد في مدينة يكاترينبرغ. - سبوتنيك عربي
8/15
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
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شاب على ضفة نهر إيسيت في طقس بارد في مدينة يكاترينبرغ.

© Sputnik . Vladimir Fedorenko / الانتقال إلى بنك الصور

رجل مع طفل في شارع لينينسكي في موسكو. وفقًا لمركز الأرصاد الجوية الهيدرولوجية الروسي، تم تمديد المستوى "الأصفر" من خطر الطقس في موسكو ومنطقة موسكو حتى 20 يناير/ كانون الثاني بسبب الثلوج الرطبة والجليد.

رجل مع طفل في شارع لينينسكي في موسكو. وفقًا لمركز الأرصاد الجوية الهيدرولوجية الروسي، تم تمديد المستوى &quot;الأصفر&quot; من خطر الطقس في موسكو ومنطقة موسكو حتى 20 يناير/ كانون الثاني بسبب الثلوج الرطبة والجليد. - سبوتنيك عربي
9/15
© Sputnik . Vladimir Fedorenko
/
الانتقال إلى بنك الصور

رجل مع طفل في شارع لينينسكي في موسكو. وفقًا لمركز الأرصاد الجوية الهيدرولوجية الروسي، تم تمديد المستوى "الأصفر" من خطر الطقس في موسكو ومنطقة موسكو حتى 20 يناير/ كانون الثاني بسبب الثلوج الرطبة والجليد.

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

أشخاص يتجولون حول تسرب أنبوب مياه ساخنة بالقرب من موقع انقطاع التدفئة الرئيسي في شارع بتروبافلوفسكايا بسبب الانخفاض الحاد في درجات الحرارة في نوفوسيبيرسك. طلب 13 شخصًا المساعدة الطبية. وتم تشخيصهم جميعا بحروق حرارية في الأطراف السفلية من الدرجة الأولى والثانية.

أشخاص يتجولون حول تسرب أنبوب مياه ساخنة بالقرب من موقع انقطاع التدفئة الرئيسي في شارع بتروبافلوفسكايا بسبب الانخفاض الحاد في درجات الحرارة في نوفوسيبيرسك. طلب 13 شخصًا المساعدة الطبية. وتم تشخيصهم جميعا بحروق حرارية في الأطراف السفلية من الدرجة الأولى والثانية. - سبوتنيك عربي
10/15
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
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أشخاص يتجولون حول تسرب أنبوب مياه ساخنة بالقرب من موقع انقطاع التدفئة الرئيسي في شارع بتروبافلوفسكايا بسبب الانخفاض الحاد في درجات الحرارة في نوفوسيبيرسك. طلب 13 شخصًا المساعدة الطبية. وتم تشخيصهم جميعا بحروق حرارية في الأطراف السفلية من الدرجة الأولى والثانية.

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

أناس في غابة ثلجية على ضفاف نهر ينيسي في إقليم كراسنويارسك.

أناس في غابة ثلجية على ضفاف نهر ينيسي في إقليم كراسنويارسك. - سبوتنيك عربي
11/15
© Sputnik . Ilya Naymushin
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أناس في غابة ثلجية على ضفاف نهر ينيسي في إقليم كراسنويارسك.

© Sputnik . Dmitry Dubov / الانتقال إلى بنك الصور

أناس يحيون ظهور الشمس الأول بعد انتهاء الليلة القطبية في مدينة مورمانسك شمالي روسيا.

أناس يحيون ظهور الشمس الأول بعد انتهاء الليلة القطبية في مدينة مورمانسك شمالي روسيا. - سبوتنيك عربي
12/15
© Sputnik . Dmitry Dubov
/
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أناس يحيون ظهور الشمس الأول بعد انتهاء الليلة القطبية في مدينة مورمانسك شمالي روسيا.

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

امرأة مع كلب من مراعي آسيا الوسطى، على الشاطئ الصخري لنهر ينيسي، أثناء المشي بالقرب من قرية أناش في منطقة نوفوسيلوفسكي بمقاطعة كراسنويارسكي كراي.

امرأة مع كلب من مراعي آسيا الوسطى، على الشاطئ الصخري لنهر ينيسي، أثناء المشي بالقرب من قرية أناش في منطقة نوفوسيلوفسكي بمقاطعة كراسنويارسكي كراي. - سبوتنيك عربي
13/15
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
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امرأة مع كلب من مراعي آسيا الوسطى، على الشاطئ الصخري لنهر ينيسي، أثناء المشي بالقرب من قرية أناش في منطقة نوفوسيلوفسكي بمقاطعة كراسنويارسكي كراي.

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

فتاة تقف في شارع ميرا في كراسنويارسك.

فتاة تقف في شارع ميرا في كراسنويارسك. - سبوتنيك عربي
14/15
© Sputnik . Ilya Naymushin
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فتاة تقف في شارع ميرا في كراسنويارسك.

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

قطة مصنوعة من الثلج على جذع شجرة في الحديقة المركزية للثقافة والترفيه باسم "إس إم كيروف" في سان بطرسبورغ.

قطة مصنوعة من الثلج على جذع شجرة في الحديقة المركزية للثقافة والترفيه باسم &quot;إس إم كيروف&quot; في سان بطرسبورغ. - سبوتنيك عربي
15/15
© Sputnik . Alexei Danichev
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قطة مصنوعة من الثلج على جذع شجرة في الحديقة المركزية للثقافة والترفيه باسم "إس إم كيروف" في سان بطرسبورغ.

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