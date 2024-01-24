https://sputnikarabic.ae/20240124/نتنياهو-ينتقد-قطر-ويعرب-عن-غضبه-من-الأمريكيين-1085348756.html

نتنياهو ينتقد قطر ويعرب عن غضبه من الأمريكيين

نتنياهو ينتقد قطر ويعرب عن غضبه من الأمريكيين

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع ممثلي عائلات الأسرى لدى حركة حماس في قطاع غزة. 24.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-24T07:18+0000

2024-01-24T07:18+0000

2024-01-24T07:18+0000

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وأفادت قناة "آي نيوز 24"، بأن نتنياهو، أعرب عن غضبه الشديد من الأمريكيين، بعد تجديد عقدهم حول القاعدة العسكرية التي توجد لديهم في قطر"، معتقدا أن ذلك "كان من الممكن أن يبقى وسيلة ضغط لعودة المختطفين، لأن قطر لديها القدرة للضغط على حماس".وناشد نتنياهو، "عائلات الرهائن بالحديث إلى قلب المجتمع الدولي، لممارسة ضغوطات على كل من يمكنه ممارسة ضغط"، مضيفا أن "قطر هي العامل الأول، وأنها لا تختلف عن الأمم المتحدة، في جوهرها ولا تختلف عن الصليب الأحمر، لذلك لا تسمعونني أشكرها أبدا".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الإنين الماضي، بأن إسرائيل قدمت خلال الأيام الماضية، مقترحًا لوقف القتال في قطاع غزة لمدة شهرين، ضمن اتفاق يقضي بإطلاق سراح جميع المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.ونقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن "إسرائيل قدمت لحماس اقتراحًا عبر قطريين ومصريين لوقف القتال لمدة تصل لشهرين، كجزء من اتفاق يشمل إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين".وبحسب الموقع الإسرائيلي، تشمل المرحلة الأولى من الصفقة "إطلاق سراح نساء ورجال تزيد أعمارهم على 60 عامًا ورهائن في حالة صحية حرجة. أما المرحلة الثانية ستشمل إطلاق سراح مجندات ورجال تقل أعمارهم عن 60 عامًا من غير الجنود، وجنود من الرجال وجثث الرهائن. كما يشمل الاقتراح إعادة انتشار القوات الإسرائيلية بحيث يتم نقل بعضها من مراكز سكانية والسماح بالعودة التدريجية للمدنيين الفلسطينيين لمدينة غزة".ويشير الاقتراح بوضوح إلى أن "إسرائيل لن توافق على إنهاء الحرب ولا على إطلاق سراح جميع السجناء الفلسطينيين المقدر عددهم بـ6000 سجين لديها"، بحسب "واللا".من جهتها، نقلت وكالة أمريكية عن مسؤول لم تذكر اسمه، بأن حركة حماس رفضت اقتراح إسرائيل بوقف مؤقت لإطلاق النار لمدة شهرين من أجل إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة. وقالت الوكالة نقلا عن المسؤول: "حماس رفضت العرض المقترح".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023، بعد انتهاء الهدنة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 25 ألف قتيل وأكثر من 60 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.

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