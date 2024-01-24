https://sputnikarabic.ae/20240124/نشر-قائمة-بأسماء-الأسرى-الأوكرانيين-الذين-قتلوا-بحادثة-تحطم-إيل-76--1085364519.html
نشر قائمة بأسماء الأسرى الأوكرانيين الذين قتلوا بحادثة تحطم "إيل-76"
نشر قائمة بأسماء الأسرى الأوكرانيين الذين قتلوا بحادثة تحطم "إيل-76"
نشرت رئيسة تحرير وكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي"، مارغريتا سيمونيان، قائمة بأسماء الأسرى الأوكرانيين الذين قتلوا في حادثة إسقاط طائرة النقل الروسية "إيل-76". 24.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-24T12:36+0000
2024-01-24T12:36+0000
2024-01-24T12:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتبت سيمونيان على صفحتها في "تلغرام": "قائمة أسرى الحرب الأوكرانيين الذين كانوا على متن الطائرة "إيل-76" التي تحطمت"، مرفقة صورة لأسماء وتواريخ ميلاد الأسرى.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل 76" في مقاطعة بيلغورود الروسية.وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قالت فيه إن طائرة النقل العسكرية من طراز "إيل 76" كانت تنقل على متنها 65 أسيرا من الجيش الأوكراني كانوا متوجهين إلى منطقة محددة في إطار عملية تبادل.وفي السياق نفسه، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أن كل من كانوا على متن طائرة "إيل-76" قد قتلوا."في حوالي الساعة 11:00 بتوقيت موسكو، تحطمت طائرة من طراز إيل-76 أثناء رحلة مقررة في مقاطعة بيلغورود. وكان على متنها 65 عسكريا أسيرا من القوات المسلحة الأوكرانية، (بالإضافة إلى) ستة من أفراد طاقم الطائرة وثلاثة أشخاص مرافقين".وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام نقلا عن مصادر مطلعة بأن الطائرة تعرضت لصواريخ أطلقتها قوات المسلحة الأوكرانية بعدما تلقت معلومات أنها تنقل معدات وأسلحة عسكرية للجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20240124/وسائل-إعلام-أوكرانية-تحذف-أخبارا-نشرتها-حول-مسؤولية-كييف-عن-إسقاط-الطائرة-إيل-76-1085359613.html
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روسيا
نشر قائمة بأسماء الأسرى الأوكرانيين الذين قتلوا بحادثة تحطم "إيل-76"
12:36 GMT 24.01.2024 (تم التحديث: 12:47 GMT 24.01.2024)
نشرت رئيسة تحرير وكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي"، مارغريتا سيمونيان، قائمة بأسماء الأسرى الأوكرانيين الذين قتلوا في حادثة إسقاط طائرة النقل الروسية "إيل-76".
وكتبت سيمونيان على صفحتها في "تلغرام": "قائمة أسرى الحرب الأوكرانيين الذين كانوا على متن الطائرة "إيل-76" التي تحطمت"، مرفقة صورة لأسماء وتواريخ ميلاد الأسرى.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل 76"
في مقاطعة بيلغورود الروسية.
وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قالت فيه إن طائرة النقل العسكرية من طراز "إيل 76" كانت تنقل على متنها 65 أسيرا من الجيش الأوكراني كانوا متوجهين إلى منطقة محددة في إطار عملية تبادل.
وفي السياق نفسه، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أن كل من كانوا على متن طائرة "إيل-76" قد قتلوا
.
"في حوالي الساعة 11:00 بتوقيت موسكو، تحطمت طائرة من طراز إيل-76 أثناء رحلة مقررة في مقاطعة بيلغورود. وكان على متنها 65 عسكريا أسيرا من القوات المسلحة الأوكرانية، (بالإضافة إلى) ستة من أفراد طاقم الطائرة وثلاثة أشخاص مرافقين".
وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام نقلا عن مصادر مطلعة بأن الطائرة تعرضت لصواريخ أطلقتها قوات المسلحة الأوكرانية بعدما تلقت معلومات أنها تنقل معدات وأسلحة عسكرية للجيش الروسي.