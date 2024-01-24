https://sputnikarabic.ae/20240124/وزارة-الصحة-في-غزة-الاحتلال-يعزل-مستشفيات-خان-يونس-ويرتكب-جرائم-إبادة-جماعية-1085372325.html
وزارة الصحة في غزة: الاحتلال يعزل مستشفيات خان يونس ويرتكب جرائم إبادة جماعية
وزارة الصحة في غزة: الاحتلال يعزل مستشفيات خان يونس ويرتكب جرائم إبادة جماعية
صرحت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن "قوات الجيش الإسرائيلي ترتكب مجازر إبادة جماعية غرب محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة". 24.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-24T15:07+0000
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وقال المتحدث باسم الوزارة، أشرف القدرة، في بيان، اليوم الأربعاء: "الاحتلال يعزل مستشفيات خان يونس، ويرتكب جرائم إبادة جماعية غرب المحافظة".وأضاف: "الاحتلال الإسرائيلي يعزل مجمع ناصر الطبي، مئات الإصابات والمرضى وحالات الولادة أمام مضاعفات خطيرة نتيجة انعدام سبل الوصول لمجمع ناصر الطبي".وقالت الوزارة، في بيان، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 24 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 210 شهيد و386 إصابة، خلال الـ 24 ساعة الماضية".وكانت الأمم المتحدة، قد أفادت في تقرير لها في وقت سابق، بأن "النساء والأطفال هم الضحايا الرئيسيون في الحرب بين إسرائيل وحماس".وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن أمس الثلاثاء، عن البدء في عملية عسكرية في منطقة غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240124/شهادة-جديدة-من-داخل-إسرائيل-بأن-جيشها-لم-يعد-قادرا-على-تحقيق-إنجازات-في-غزة--1085358289.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, غزة
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, غزة
وزارة الصحة في غزة: الاحتلال يعزل مستشفيات خان يونس ويرتكب جرائم إبادة جماعية
صرحت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن "قوات الجيش الإسرائيلي ترتكب مجازر إبادة جماعية غرب محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة".
وقال المتحدث باسم الوزارة، أشرف القدرة، في بيان، اليوم الأربعاء: "الاحتلال يعزل مستشفيات خان يونس، ويرتكب جرائم إبادة جماعية غرب المحافظة".
وفي وقت سابق من اليوم الاربعاء، قال القدرة: "مجمع ناصر الطبي بحاجة ماسة للإمدادات الطبية والغذائية والوقود. نحو 400 مريض غسيل كلى لا يستطيعون الوصول للخدمة في مجمع ناصر الطبي".
وأضاف: "الاحتلال الإسرائيلي يعزل مجمع ناصر الطبي، مئات الإصابات والمرضى وحالات الولادة أمام مضاعفات خطيرة نتيجة انعدام سبل الوصول لمجمع ناصر الطبي".
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة، إلى 25700 قتيل، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقالت الوزارة، في بيان، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 24 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة
، راح ضحيتها 210 شهيد و386 إصابة، خلال الـ 24 ساعة الماضية".
وأضافت: "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 25700 شهيد و63740 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي".
وكانت الأمم المتحدة، قد أفادت في تقرير لها في وقت سابق، بأن "النساء والأطفال هم الضحايا الرئيسيون في الحرب بين إسرائيل
وحماس".
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن أمس الثلاثاء، عن البدء في عملية عسكرية في منطقة غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع.