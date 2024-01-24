https://sputnikarabic.ae/20240124/وزارة-الصحة-في-غزة-الاحتلال-يعزل-مستشفيات-خان-يونس-ويرتكب-جرائم-إبادة-جماعية-1085372325.html

وزارة الصحة في غزة: الاحتلال يعزل مستشفيات خان يونس ويرتكب جرائم إبادة جماعية

وزارة الصحة في غزة: الاحتلال يعزل مستشفيات خان يونس ويرتكب جرائم إبادة جماعية

صرحت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن "قوات الجيش الإسرائيلي ترتكب مجازر إبادة جماعية غرب محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة". 24.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-24T15:07+0000

2024-01-24T15:07+0000

2024-01-24T15:07+0000

أخبار فلسطين اليوم

العالم العربي

غزة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/02/1083673377_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4ae2d27e8a7175546039ed4b074ffdb7.jpg

وقال المتحدث باسم الوزارة، أشرف القدرة، في بيان، اليوم الأربعاء: "الاحتلال يعزل مستشفيات خان يونس، ويرتكب جرائم إبادة جماعية غرب المحافظة".وأضاف: "الاحتلال الإسرائيلي يعزل مجمع ناصر الطبي، مئات الإصابات والمرضى وحالات الولادة أمام مضاعفات خطيرة نتيجة انعدام سبل الوصول لمجمع ناصر الطبي".وقالت الوزارة، في بيان، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 24 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 210 شهيد و386 إصابة، خلال الـ 24 ساعة الماضية".وكانت الأمم المتحدة، قد أفادت في تقرير لها في وقت سابق، بأن "النساء والأطفال هم الضحايا الرئيسيون في الحرب بين إسرائيل وحماس".وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن أمس الثلاثاء، عن البدء في عملية عسكرية في منطقة غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240124/شهادة-جديدة-من-داخل-إسرائيل-بأن-جيشها-لم-يعد-قادرا-على-تحقيق-إنجازات-في-غزة--1085358289.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, غزة