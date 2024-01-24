https://sputnikarabic.ae/20240124/وزير-المالية-الإسرائيلي-قطر-دولة-تدعم-الإرهاب-وهي-الراعية-الرئيسية-لـحماس-1085385508.html

وزير المالية الإسرائيلي: قطر دولة تدعم الإرهاب وهي الراعية الرئيسية لـ"حماس"

وزير المالية الإسرائيلي: قطر دولة تدعم الإرهاب وهي الراعية الرئيسية لـ"حماس"

قال وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، إن قطر دولة تدعم الإرهاب وتمول الإرهاب، وإنها الراعية لحركة حماس وتتحمل مسؤولية كبيرة في المجزرة... 24.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-24T22:43+0000

2024-01-24T22:43+0000

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أخبار إسرائيل اليوم

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وقال سموتريتش، عبر موقع "إكس"، ردا على بيان للمتحدث باسم الخارجية القطرية، استنكر فيه بشدة التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الوساطة القطرية، إن "قطر هي دولة تدعم الإرهاب وتمول الإرهاب. إنها الراعية لحركة حماس وتتحمل مسؤولية كبيرة في المجزرة التي نفذتها حماس ضد المدنيين الإسرائيليين".وأضاف الوزير الإسرائيلى: "علاقة الغرب معها (قطر) منافقة ومبنية على مصالح اقتصادية غير مقبولة. يمكن ويجب على الغرب أن يمارس ضغوطًا قوية عليها ويعمل على إطلاق المحتجزين فورًا".وتابع: "شيء واحد واضح وهو أن قطر لن يكون لها دور في اليوم التالي بعد الحرب في غزة".وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، استنكر ماجد محمد الأنصاري، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، بشدة التصريحات المنسوبة لبنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بشأن الوساطة القطرية بين إسرائيل و"حماس".ونشر الأنصاري تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، ذكر من خلالها أن "التصريحات المنسوبة لنتنياهو، غير مسؤولة ومعرقلة للجهود المبذولة لإنقاذ أرواح الأبرياء، ولكنها ليست مفاجئة".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتبر أن قيام قطر بدور الوساطة في صفقة التبادل مع حركة حماس يمثل إشكالية.ونقلت وسائل الإعلام الإسرئالية -عن تسجيل مسرب لنتنياهو خلال لقائه عائلات الأسرى المحتجزين في غزة– أن قطر أكثر إشكالية من الأمم المتحدة والصليب الأحمر، مؤكدا خيبة أمله في أن واشنطن لا تمارس المزيد من الضغوط على الدوحة، وأنها مددت وجودها في القاعدة العسكرية بقطر.وأشار نتنياهو إلى أنه لم يشكر قطر علنا لأنها لم تمارس المزيد من الضغوط على حركة حماس التي يعتقد أن الدوحة تمولها، على حد قوله.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 25 ألف قتيل وأكثر من 63 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20240124/الخارجية-القطرية-تستنكر-التصريحات-المنسوبة-لنتنياهو-بشأن-وساطة-بلادها-بين-إسرائيل-وحماس-1085383394.html

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