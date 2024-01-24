https://sputnikarabic.ae/20240124/وزير-المالية-الإسرائيلي-لا-يمكنني-التعهد-بإعادة-جميع-المختطفين-في-غزة-أحياء-1085374329.html

وزير المالية الإسرائيلي: لا يمكنني التعهد بإعادة جميع المختطفين في غزة أحياء

وزير المالية الإسرائيلي: لا يمكنني التعهد بإعادة جميع المختطفين في غزة أحياء

أفاد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، لعائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، إنه لا يمكنه التعهد بإعادة جميع المحتجزين أحياء. 24.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-24T15:59+0000

2024-01-24T15:59+0000

2024-01-24T15:59+0000

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جاء ذلك وفق تسجيل صوتي مسرب نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم"، نشرته مساء اليوم الأربعاء.وكان التسريب من اجتماع عقده سموتريتش في مكتب حزب "الصهيونية الدينية" برئاسته في الكنيست.وقال الوزير الإسرائيلي: "لا أستطيع أن أعدكم بأنني سأعيد جميع المختطفين أحياء إلى بيوتهم".وأضاف: "لا أعرف كيف أتعهد بذلك، لا أعرف كيف ألتزم، أن أنظر إلى أي شخص وأخبره أنني سأعيد ابنك حيًا".ومضى سموتريتش، بقوله: "ما أعرفه أن أقول إنني سأفعل كل شيء من أجل إعادتهم، سأفعل كل شيء، لكن بشكل أساسي مع الأخذ في الاعتبار مصلحة إسرائيل وأمننا ووجودنا لسنوات عديدة قادمة".وخلال الساعات الأخيرة، تداولت وسائل إعلام إسرائيلية أخبارا عن قرب التوصل إلى صفقة لإعادة 136 محتجزا في قطاع غزة، مقابل وقف إطلاق النار لمدة شهرين وإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 25 ألف قتيل وأكثر من 63 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20240124/غانتس-سنتخذ-قرارات-صعبة-لإعادة-المختطفين-من-غزة-إن-كانت-هناك-صفقة-حقيقية--1085367416.html

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