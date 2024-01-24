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حاكم بيلغورود يعلن مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة المنكوبة "إيل-76"
Военнослужащие инженерных войск ВС РФ во время маскировки полноразмерного пневмокаркасного макета танка Т-80 - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240124/وسائل-إعلام-أوكرانية-تحذف-أخبارا-نشرتها-حول-مسؤولية-كييف-عن-إسقاط-الطائرة-إيل-76-1085359613.html
وسائل إعلام أوكرانية تحذف أخبارا نشرتها حول مسؤولية كييف عن إسقاط الطائرة "إيل-76"
وسائل إعلام أوكرانية تحذف أخبارا نشرتها حول مسؤولية كييف عن إسقاط الطائرة "إيل-76"
حذفت عدد من وسائل الإعلام الأوكرانية الأخبار التي نشرتها قبل قليل والتي أشارت فيها إلى مسؤولية نظام كييف عن إسقاط طائرة النقل الروسية "إيل-76". 24.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-24T11:25+0000
2024-01-24T11:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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ونشرت صحيفة "أوكرينسكايا برافدا" الأوكرانية، اليوم الأربعاء، بعد نشر معلومات في عدد من وسائل الإعلام معلومات حول تحطم طائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الروسية إيل-76 ​​قرب بيلغورود، ونشرت مقالا على موقعها الإلكتروني بعنوان "في مقاطعة بيلغورود تحطمت طائرة من طراز إيل-76 والقوات المسلحة الأوكرانية ذكرت أن هذا عملهم".وأعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الأربعاء، أن كل من كانوا على متن طائرة "إيل-76" قد قتلوا.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل 76" في مقاطعة بيلغورود الروسية.وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قالت فيه إن طائرة النقل العسكرية من طراز "إيل 76" كانت تنقل على متنها 65 أسيرا من الجيش الأوكراني كانوا متوجهين إلى منطقة محددة في إطار عملية تبادل.وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام نقلا عن مصادر مطلعة أن الطائرة تعرضت لصواريخ أطلقتها القوات المسلحة الأوكرانية بعدما تلقت معلومات أنها تنقل معدات وأسلحة عسكرية للجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20240124/تحطم-طائرة-نقل-عسكرية-روسية-على-متنها-9-روس-و65-أسيرا-أوكرانيا--عاجل-1085356424.html
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العالم
العالم

وسائل إعلام أوكرانية تحذف أخبارا نشرتها حول مسؤولية كييف عن إسقاط الطائرة "إيل-76"

11:25 GMT 24.01.2024
© Photo / Photo from the social mediaموقع تحطم الطائرة "إيل-76" في مقاطعة بيلغورود
موقع تحطم الطائرة إيل-76 في مقاطعة بيلغورود - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2024
© Photo / Photo from the social media
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حذفت عدد من وسائل الإعلام الأوكرانية الأخبار التي نشرتها قبل قليل والتي أشارت فيها إلى مسؤولية نظام كييف عن إسقاط طائرة النقل الروسية "إيل-76".
ونشرت صحيفة "أوكرينسكايا برافدا" الأوكرانية، اليوم الأربعاء، بعد نشر معلومات في عدد من وسائل الإعلام معلومات حول تحطم طائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الروسية إيل-76 ​​قرب بيلغورود، ونشرت مقالا على موقعها الإلكتروني بعنوان "في مقاطعة بيلغورود تحطمت طائرة من طراز إيل-76 والقوات المسلحة الأوكرانية ذكرت أن هذا عملهم".

وبعد أن أفادت وزارة الدفاع الروسية بوجود أسرى حرب أوكرانيين على متن الطائرة، قامت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" بتحرير الخبر، وإزالة جميع الإشارات إلى مسؤولية القوات المسلحة الأوكرانية عن تدمير الطائرة.

وأعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الأربعاء، أن كل من كانوا على متن طائرة "إيل-76" قد قتلوا.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل 76" في مقاطعة بيلغورود الروسية.
إحدى طائرات إيليوشين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تحطم طائرة نقل عسكرية روسية على متنها 9 روس و65 أسيرا أوكرانيا- عاجل
09:34 GMT
وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قالت فيه إن طائرة النقل العسكرية من طراز "إيل 76" كانت تنقل على متنها 65 أسيرا من الجيش الأوكراني كانوا متوجهين إلى منطقة محددة في إطار عملية تبادل.

"في حوالي الساعة 11:00 بتوقيت موسكو، تحطمت طائرة من طراز إيل-76 أثناء رحلة مقررة في مقاطعة بيلغورود. وكان على متنها 65 عسكريا أسيرا من القوات المسلحة الأوكرانية، (بالإضافة إلى) ستة من أفراد طاقم الطائرة وثلاثة أشخاص مرافقين".

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام نقلا عن مصادر مطلعة أن الطائرة تعرضت لصواريخ أطلقتها القوات المسلحة الأوكرانية بعدما تلقت معلومات أنها تنقل معدات وأسلحة عسكرية للجيش الروسي.
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