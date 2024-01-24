https://sputnikarabic.ae/20240124/وكالات-تتحدث-عن-شعور-زيلينسكي-باليأس-الشديد-1085364021.html

وكالات تتحدث عن شعور زيلينسكي باليأس الشديد

وكالات تتحدث عن شعور زيلينسكي باليأس الشديد

أفادت صحيفة أسبانيا، بأن إخفاقات أوكرانيا في الصراع مع روسيا ومنع المساعدات الغربية أدت إلى تسببت في إصابة الرئيس فلاديمير زيلينسكي باليأس. 24.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-24T12:29+0000

2024-01-24T12:29+0000

2024-01-24T12:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقالت الصحيفة: "في حالة من اليأس، ينتظر الزعيم الأوكراني تغييراً إيجابياً في الوضع الدولي. ويجد نفسه في وضع صعب للغاية. زيلينسكي يفشل في الصراع مع روسيا، وحلفاؤه متعبون".وأشارت إلى أن المبادرات العسكرية لرئيس نظام كييف تقتصر على أعمال فردية ومتفرقة، ولكن بعض وسائل الإعلام تقوم على الفور بتضخيمها، ما يخلق صورة لقدرات لا تمتلكها أوكرانيا في الواقع.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20240119/خبير-بريطاني-يتوقع-فشل-خطط-زيلينسكي-في-القرم-1085184405.html

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