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الدفاع الروسية: نظام كييف على علم مسبق بنقل أسرى أوكرانيين إلى مطار بيلغورود
Военнослужащие инженерных войск ВС РФ во время маскировки полноразмерного пневмокаркасного макета танка Т-80 - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240124/وكالات-تتحدث-عن-شعور-زيلينسكي-باليأس-الشديد-1085364021.html
وكالات تتحدث عن شعور زيلينسكي باليأس الشديد
وكالات تتحدث عن شعور زيلينسكي باليأس الشديد
أفادت صحيفة أسبانيا، بأن إخفاقات أوكرانيا في الصراع مع روسيا ومنع المساعدات الغربية أدت إلى تسببت في إصابة الرئيس فلاديمير زيلينسكي باليأس. 24.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-24T12:29+0000
2024-01-24T12:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الصحيفة: "في حالة من اليأس، ينتظر الزعيم الأوكراني تغييراً إيجابياً في الوضع الدولي. ويجد نفسه في وضع صعب للغاية. زيلينسكي يفشل في الصراع مع روسيا، وحلفاؤه متعبون".وأشارت إلى أن المبادرات العسكرية لرئيس نظام كييف تقتصر على أعمال فردية ومتفرقة، ولكن بعض وسائل الإعلام تقوم على الفور بتضخيمها، ما يخلق صورة لقدرات لا تمتلكها أوكرانيا في الواقع.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240119/خبير-بريطاني-يتوقع-فشل-خطط-زيلينسكي-في-القرم-1085184405.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

وكالات تتحدث عن شعور زيلينسكي باليأس الشديد

12:29 GMT 24.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyزيلينسكي
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أفادت صحيفة أسبانيا، بأن إخفاقات أوكرانيا في الصراع مع روسيا ومنع المساعدات الغربية أدت إلى تسببت في إصابة الرئيس فلاديمير زيلينسكي باليأس.
وقالت الصحيفة: "في حالة من اليأس، ينتظر الزعيم الأوكراني تغييراً إيجابياً في الوضع الدولي. ويجد نفسه في وضع صعب للغاية. زيلينسكي يفشل في الصراع مع روسيا، وحلفاؤه متعبون".

وتابعت: "الفساد يزدهر في أوكرانيا، وحكومة الرئيس تتجه نحو الأسوأ، والخلافات مع القيادة العسكرية لبلاده لا يمكن إنكارها".

وأشارت إلى أن المبادرات العسكرية لرئيس نظام كييف تقتصر على أعمال فردية ومتفرقة، ولكن بعض وسائل الإعلام تقوم على الفور بتضخيمها، ما يخلق صورة لقدرات لا تمتلكها أوكرانيا في الواقع.

وبحسب صحيفة "ABC" فإن زيلينسكي يحاول منع الصراع من التوقف عن جذب الانتباه على خلفية المشاكل الدولية الأخرى، لكن روسيا لديها فرصة أفضل للنجاح.

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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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19 يناير, 14:39 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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