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Военнослужащие инженерных войск ВС РФ во время маскировки полноразмерного пневмокаркасного макета танка Т-80 - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240125/ألمانيا-تضع-خطة-دفاعية-للمرة-الأولى-منذ-نهاية-الحرب-الباردة-1085403818.html
ألمانيا تضع خطة دفاعية للمرة الأولى منذ نهاية الحرب الباردة
ألمانيا تضع خطة دفاعية للمرة الأولى منذ نهاية الحرب الباردة
كشفت وكالة ألمانية عن جهود تبذل في برلين لوضع خطة دفاع أولية لأول مرة منذ نهاية الحرب الباردة، حيث من المفترض أن تتم الموافقة عليها بحلول نهاية مارس/ آذار،... 25.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-25T13:09+0000
2024-01-25T13:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت شركة "MDR" للتلفزيون والإذاعة، نقلاً عن وزارة الدفاع الألمانية، أنه "كرد فعل" على الأحداث في أوكرانيا تقوم برلين بوضع خطة دفاعية شاملة لأول مرة منذ الحرب الباردة"، مشيرة إلى أن "التركيز الرئيسي ينصب على الاحتواء"، وفق وصفها.ومن جهتها، تزعم الوكالة أن الخطة التشغيلية الألمانية الجديدة (OPLAN) ستأخذ في الاعتبار التطورات الجديدة في مجال الحرب، وستولي أيضًا اهتمامًا خاصًا للتخريب ضد البنية التحتية الحيوية والمعلومات المضللة والهجمات السيبرانية.ونقلت الوكالة حديث رئيس القيادة الإقليمية للجيش الألماني، الفريق أندريه بوديمان، الذي قال "هذا لا يعني أن هناك معركة مدرعة متوقعة في سهل شمال ألمانيا أو هبوطا جويا للمظليين الروس لكن البنية التحتية الأكثر أهمية لدينا - الموانئ والجسور وشركات الطاقة - معرضة بالطبع للتهديد".وفقًا للوكالة الألمانية "ستؤمن الخطة الدور القيادي للجيش الألماني في حماية الجناح الشرقي لحلف الناتو، وهو ما سيتطلب في هذه الحالة مشاركة غالبية الجيش الألماني في العملية. حيث من المقرر أن يتم مناقشة الخطة الأولية التي تصنف تفاصيلها على أنها سرية، في ندوة في برلين الأربعاء المقبل بمشاركة ممثلي الشرطة وخبراء الدفاع المدني والعلماء وممثلي قطاع الطاقة والخدمات اللوجستية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)".في وقت سابق، نشرت صحيفة بيلد الشعبية، بالإشارة إلى "وثيقة سرية" للقوات المسلحة الألمانية تتحدث عن خطة لكيفية مواجهة روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20240115/الدفاع-الألمانية-تعلق-على-لخطة-السرية-الروسية-المزعومة-لمهاجة-الناتو--1085005322.html
https://sputnikarabic.ae/20240125/الكرملين-زيارة-بوتين-إلى-كالينينغراد-ليست-رسالة-إلى-الناتو-1085402848.html
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العالم
العالم

ألمانيا تضع خطة دفاعية للمرة الأولى منذ نهاية الحرب الباردة

13:09 GMT 25.01.2024
© AFP 2023 / Gregor Fischer قوات الناتو على حدود روسيا - قوات الجيش الألماني تتفقد الدبابات قبل توجهها إلى ليتوانيا، 14 فبراير 2022
قوات الناتو على حدود روسيا - قوات الجيش الألماني تتفقد الدبابات قبل توجهها إلى ليتوانيا، 14 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2024
© AFP 2023 / Gregor Fischer
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كشفت وكالة ألمانية عن جهود تبذل في برلين لوضع خطة دفاع أولية لأول مرة منذ نهاية الحرب الباردة، حيث من المفترض أن تتم الموافقة عليها بحلول نهاية مارس/ آذار، وتتمثل غايتها الرئيسية في "احتواء" روسيا والتصدي للتخريب في منشآت البنية التحتية.
وذكرت شركة "MDR" للتلفزيون والإذاعة، نقلاً عن وزارة الدفاع الألمانية، أنه "كرد فعل" على الأحداث في أوكرانيا تقوم برلين بوضع خطة دفاعية شاملة لأول مرة منذ الحرب الباردة"، مشيرة إلى أن "التركيز الرئيسي ينصب على الاحتواء"، وفق وصفها.
ومن جهتها، تزعم الوكالة أن الخطة التشغيلية الألمانية الجديدة (OPLAN) ستأخذ في الاعتبار التطورات الجديدة في مجال الحرب، وستولي أيضًا اهتمامًا خاصًا للتخريب ضد البنية التحتية الحيوية والمعلومات المضللة والهجمات السيبرانية.
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2024
الكرملين: على ألمانيا أن تقلق بشأن التورط في الصراع في أوكرانيا وليس على مقال في صحيفة
15 يناير, 10:48 GMT
ونقلت الوكالة حديث رئيس القيادة الإقليمية للجيش الألماني، الفريق أندريه بوديمان، الذي قال "هذا لا يعني أن هناك معركة مدرعة متوقعة في سهل شمال ألمانيا أو هبوطا جويا للمظليين الروس لكن البنية التحتية الأكثر أهمية لدينا - الموانئ والجسور وشركات الطاقة - معرضة بالطبع للتهديد".
وفقًا للوكالة الألمانية "ستؤمن الخطة الدور القيادي للجيش الألماني في حماية الجناح الشرقي لحلف الناتو، وهو ما سيتطلب في هذه الحالة مشاركة غالبية الجيش الألماني في العملية. حيث من المقرر أن يتم مناقشة الخطة الأولية التي تصنف تفاصيلها على أنها سرية، في ندوة في برلين الأربعاء المقبل بمشاركة ممثلي الشرطة وخبراء الدفاع المدني والعلماء وممثلي قطاع الطاقة والخدمات اللوجستية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)".
8 نوفمبر 2023. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع نائب رئيس المجلس العسكري المركزي لجمهورية الصين الشعبية تشانغ يوسي في نوفو أوغاريفو. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2024
الكرملين: زيارة بوتين إلى كالينينغراد ليست "رسالة" إلى الناتو
12:20 GMT
في وقت سابق، نشرت صحيفة بيلد الشعبية، بالإشارة إلى "وثيقة سرية" للقوات المسلحة الألمانية تتحدث عن خطة لكيفية مواجهة روسيا.
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