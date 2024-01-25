https://sputnikarabic.ae/20240125/أوروبا-تحتاج-10-سنوات-لاستعادة-صناعاتها-الدفاعية-1085396720.html
أوروبا تحتاج 10 سنوات لاستعادة صناعاتها الدفاعية
أوروبا تحتاج 10 سنوات لاستعادة صناعاتها الدفاعية
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، بأن الدول الأوروبية بحاجة إلى مبالغ ضخمة ونحو خمس أو عشر سنوات لاستعادة صناعاتها العسكرية الدفاعية. 25.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-25T09:27+0000
2024-01-25T09:27+0000
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العالم
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وذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين عسكريين حاليين وسابقين، أن أوروبا تحتاج إلى سنوات عدة وأموال ضخمة كي تتمكن من تعويض النقص العسكري في الجيش وإعادة بناء قاعدتها الصناعية.ولفتت المجلة في تقريرها إلى أن أوروبا لم تدخل أبدًا في اقتصاد زمن الحرب، على الرغم من الصراع في أوكرانيا والوعود المقدمة لكييف بشأن تزويدها بمليون قذيفة بحلول شهر مارس/ آذار فإن الأمر يبدو غير واقعي.وفي أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، صرح مصدر أوروبي رفيع المستوى للصحفيين في بروكسل بأن دول الاتحاد الأوروبي سلمت حتى الآن 300 ألف وحدة ذخيرة من أصل المليون المخطط إرسالها إلى أوكرانيا.وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، إن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من الوفاء بوعده بتزويد مليون قذيفة بحلول مارس 2024. جنرال أوروبي يحذر من استعدادات الروس التي قد تنتهي بهجوم بري كاسح لأوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20240122/الذهان-العسكري-المجر-تفاجئ-الاتحاد-الأوروبي-بتصريحات-قاسية-حول-دعم-كييف--1085281532.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
أوروبا تحتاج 10 سنوات لاستعادة صناعاتها الدفاعية
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، بأن الدول الأوروبية بحاجة إلى مبالغ ضخمة ونحو خمس أو عشر سنوات لاستعادة صناعاتها العسكرية الدفاعية.
وذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين عسكريين حاليين وسابقين، أن أوروبا تحتاج إلى سنوات عدة وأموال ضخمة كي تتمكن من تعويض النقص العسكري في الجيش وإعادة بناء قاعدتها الصناعية.
ولفتت المجلة في تقريرها إلى أن أوروبا لم تدخل أبدًا في اقتصاد زمن الحرب، على الرغم من الصراع في أوكرانيا والوعود المقدمة لكييف بشأن تزويدها بمليون قذيفة بحلول شهر مارس/ آذار فإن الأمر يبدو غير واقعي.
وفي أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، صرح مصدر أوروبي رفيع المستوى للصحفيين في بروكسل بأن دول الاتحاد الأوروبي سلمت حتى الآن 300 ألف وحدة ذخيرة من أصل المليون المخطط إرسالها إلى أوكرانيا.
وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، إن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من الوفاء بوعده بتزويد مليون قذيفة بحلول مارس 2024.