عربي
https://sputnikarabic.ae/20240125/أوروبا-تحتاج-10-سنوات-لاستعادة-صناعاتها-الدفاعية-1085396720.html
أوروبا تحتاج 10 سنوات لاستعادة صناعاتها الدفاعية
أوروبا تحتاج 10 سنوات لاستعادة صناعاتها الدفاعية
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، بأن الدول الأوروبية بحاجة إلى مبالغ ضخمة ونحو خمس أو عشر سنوات لاستعادة صناعاتها العسكرية الدفاعية. 25.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-25T09:27+0000
2024-01-25T09:27+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104380/34/1043803423_163:0:3338:1786_1920x0_80_0_0_09a50e4242841ab3572f41afc2b44c93.jpg
وذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين عسكريين حاليين وسابقين، أن أوروبا تحتاج إلى سنوات عدة وأموال ضخمة كي تتمكن من تعويض النقص العسكري في الجيش وإعادة بناء قاعدتها الصناعية.ولفتت المجلة في تقريرها إلى أن أوروبا لم تدخل أبدًا في اقتصاد زمن الحرب، على الرغم من الصراع في أوكرانيا والوعود المقدمة لكييف بشأن تزويدها بمليون قذيفة بحلول شهر مارس/ آذار فإن الأمر يبدو غير واقعي.وفي أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، صرح مصدر أوروبي رفيع المستوى للصحفيين في بروكسل بأن دول الاتحاد الأوروبي سلمت حتى الآن 300 ألف وحدة ذخيرة من أصل المليون المخطط إرسالها إلى أوكرانيا.وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، إن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من الوفاء بوعده بتزويد مليون قذيفة بحلول مارس 2024. جنرال أوروبي يحذر من استعدادات الروس التي قد تنتهي بهجوم بري كاسح لأوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20240122/الذهان-العسكري-المجر-تفاجئ-الاتحاد-الأوروبي-بتصريحات-قاسية-حول-دعم-كييف--1085281532.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104380/34/1043803423_560:0:2941:1786_1920x0_80_0_0_a43810d051824606a1be003221ca0a67.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

أوروبا تحتاج 10 سنوات لاستعادة صناعاتها الدفاعية

09:27 GMT 25.01.2024
© AFP 2023 / DANIEL ROLAND الاتحاد الأوروبي، 2018
 الاتحاد الأوروبي، 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2024
© AFP 2023 / DANIEL ROLAND
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، بأن الدول الأوروبية بحاجة إلى مبالغ ضخمة ونحو خمس أو عشر سنوات لاستعادة صناعاتها العسكرية الدفاعية.
وذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين عسكريين حاليين وسابقين، أن أوروبا تحتاج إلى سنوات عدة وأموال ضخمة كي تتمكن من تعويض النقص العسكري في الجيش وإعادة بناء قاعدتها الصناعية.
ولفتت المجلة في تقريرها إلى أن أوروبا لم تدخل أبدًا في اقتصاد زمن الحرب، على الرغم من الصراع في أوكرانيا والوعود المقدمة لكييف بشأن تزويدها بمليون قذيفة بحلول شهر مارس/ آذار فإن الأمر يبدو غير واقعي.
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"الذهان العسكري"... المجر تفاجئ الاتحاد الأوروبي بتصريحات قاسية حول دعم كييف
22 يناير, 10:43 GMT
وفي أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، صرح مصدر أوروبي رفيع المستوى للصحفيين في بروكسل بأن دول الاتحاد الأوروبي سلمت حتى الآن 300 ألف وحدة ذخيرة من أصل المليون المخطط إرسالها إلى أوكرانيا.
وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، إن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من الوفاء بوعده بتزويد مليون قذيفة بحلول مارس 2024.
جنرال أوروبي يحذر من استعدادات الروس التي قد تنتهي بهجوم بري كاسح لأوكرانيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:57 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. نتنياهو يفتح النار على قطر والدوحة تستنكر تصريحاته... صور وفيديوأمس, 22:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала