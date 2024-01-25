https://sputnikarabic.ae/20240125/إسرائيل-تقصف-عدة-بلدات-في-جنوب-لبنان-بـالقذائف-الفوسفورية-1085395502.html

إسرائيل تقصف عدة بلدات في جنوب لبنان بـ"القذائف الفوسفورية"

إسرائيل تقصف عدة بلدات في جنوب لبنان بـ"القذائف الفوسفورية"

طلبت السلطات الأمنية الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، من سكان منطقة حانيتا الحدودية مع لبنان البقاء في منازلهم بعد رصد 3 أشخاص مشبوهين. 25.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-25T08:51+0000

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وأفاد تلفزيون "آي 24 نيوز" الإسرائيلي، بأن "هناك مخاوف من تسلل مسلحين إلى المنطقة وتم إرسال قوات كبيرة لعمليات التفتيش، لكن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نفى بعد ذلك وجود أي تسلل".من جهة أخرى، قالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن أطراف بلدة علما الشعب ومحيط جبانة بلدة الضهيرة يتعرضان لقصف إسرائيلي بالقدائف الفوسفورية منذ الثامنة والنصف صباحا. بدورها، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن "الجيش قصف مواقع في عيترون بجنوب لبنان، ردا على إطلاق قذائف باتجاه مواقع في مزارع شبعا". وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023، بعد انتهاء الهدنة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 25 ألف قتيل وأكثر من 60 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.

https://sputnikarabic.ae/20240122/حزب-الله-يعلن-استهداف-قوة-إسرائيلية-كانت-تستعد-لتنفيذ-هجوم-داخل-الأراضي-اللبنانية-1085259684.html

https://sputnikarabic.ae/20240124/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-توقف-الحرب-في-غزة-سيثير-حزب-الله-ضدنا-في-الشمال-1085352229.html

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