https://sputnikarabic.ae/20240125/إغلاق-العديد-من-الطرق-في-الجليل-الغربي-تخوفا-من-عمليات-تسلل-في-الحدود-الشمالية-الإسرائيلية-مع-لبنان-1085388078.html

إغلاق العديد من الطرق في الجليل الغربي تخوفا من عمليات تسلل في الحدود الشمالية الإسرائيلية مع لبنان

إغلاق العديد من الطرق في الجليل الغربي تخوفا من عمليات تسلل في الحدود الشمالية الإسرائيلية مع لبنان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الخميس، بأن العديد من الطرق قد تم إغلاقها في منطقة الجليل الغربي شمالي إسرائيل، بعد الاشتباه في حادثة تسلل على الحدود... 25.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-25T06:57+0000

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وذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أنه بعد الاشتباه في وقوع حادثة تسلل إلى الداخل الإسرائيلي من الجنوب اللبناني، فإنه تم إغلاق بعض الطرق وإقامة بعض الحواجز في منطقة الجليل الغربي.وأفادت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية بأن قوات من الجيش تقوم بعمليات مسح فورية على الحدود اللبنانية بسبب الخوف من تسلل البعض من الجنوب اللبناني إلى الشمال الإسرائيلي، وإنه لذلك تم إغلاق الطرق المؤدية إلى كيبوتس "حانيتا" بالجليل الغربي.وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قد حذر، أمس الأربعاء، من أنه "بمجرد تحديد موعد لعودة السكان إلى الشمال، فإن ذلك سيصب في مصلحة حزب الله اللبناني".وقال غالانت، خلال اجتماع "كابينيت الحرب" مع رؤساء السلطات في المستوطنات الشمالية، إن "حقيقة عدم وجود تاريخ علني محدد لعودة سكان الشمال إلى منازلهم هو أمر جيد"، مضيفا أن "عدم الوضوح يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لحزب الله".وذكر أن "وقف الحرب في غزة سيثير حزب الله ضدنا"، مشددا على ضرورة ألا تتنتهي الحرب في غزة في الوضع الحالي دون تفكيك كامل لحماس.وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023، بعد انتهاء الهدنة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 25 ألف قتيل وأكثر من 60 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.

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