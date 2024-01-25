https://sputnikarabic.ae/20240125/الدفاع-البريطانية-تعلن-الانتهاء-من-تدريب-نحو-40-ألف-عسكري-أوكراني-1085386181.html
الدفاع البريطانية تعلن الانتهاء من تدريب نحو 40 ألف عسكري أوكراني
الدفاع البريطانية تعلن الانتهاء من تدريب نحو 40 ألف عسكري أوكراني
أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، يوم الأربعاء، إن لندن وحلفاء لها، أنهت تدريب ما يقرب من 40 ألف عسكري أوكراني، ضمن التدريبات المتعددة الجنسيات "إنترفلكس". 25.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-25T00:55+0000
2024-01-25T00:55+0000
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت الوزارة في بيان رسمي عبر منصة "إكس" أن القوات البريطانية وحلفائها دربوا أكثر من 38 ألف جندي أوكراني"وأضافت كما تم تدريب أكثر من 34 ألف شخص أكملوا برنامج تدريب المشاة، كما أتم 4 آلاف آخرين دورات تدريبية خاصة للأطباء وخبراء المتفجرات ومشاة البحرية.وبدأت بريطانيا وتسع دول شريكة، هي كندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج وفنلندا والسويد والدنمارك وليتوانيا وهولندا، هذه المبادرة لتجنيد متطوعين جدد في القوات المسلحة الأوكرانية في يونيو العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230628/القوات-الأوكرانية-تؤكد-تدريب-24-ألف-عسكري-من-جنودها-في-أوروبا-1078578346.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, بريطانيا
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, بريطانيا
الدفاع البريطانية تعلن الانتهاء من تدريب نحو 40 ألف عسكري أوكراني
أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، يوم الأربعاء، إن لندن وحلفاء لها، أنهت تدريب ما يقرب من 40 ألف عسكري أوكراني، ضمن التدريبات المتعددة الجنسيات "إنترفلكس".
موسكو - سبوتنيك
. وذكرت الوزارة في بيان رسمي عبر منصة "إكس" أن القوات البريطانية وحلفائها دربوا أكثر من 38 ألف جندي أوكراني"
وأضافت كما تم تدريب أكثر من 34 ألف شخص أكملوا برنامج تدريب المشاة، كما أتم 4 آلاف آخرين دورات تدريبية خاصة للأطباء وخبراء المتفجرات ومشاة البحرية.
وبدأت بريطانيا وتسع دول شريكة، هي كندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج وفنلندا والسويد والدنمارك وليتوانيا وهولندا، هذه المبادرة لتجنيد متطوعين جدد في القوات المسلحة الأوكرانية في يونيو العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.