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Военнослужащие инженерных войск ВС РФ во время маскировки полноразмерного пневмокаркасного макета танка Т-80 - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240125/العثور-على-الصندوقين-الأسودين-للطائرة-المنكوبة-إيل-76-في-حالة-جيدة---عاجل-1085391589.html
العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة "إيل-76" في حالة جيدة
العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة "إيل-76" في حالة جيدة
أفادت أجهزة الطوارئ الروسية، اليوم الخميس، بالعثور على الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت في مقاطعة بيلغورود "إيل76" وعلى متنها أسرى أوكرانيون. 25.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-25T08:00+0000
2024-01-25T08:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال المتحدث باسم أجهزة الطوارئ الروسية إنه "تم العثور على الصندوقين الأسودين أي جهاز لتسجيل معلومات الرحلة ومسجل الصوت بالقرب من مكان تحطم الطائرة".وأشار المتحدث إلى أن مسجلات الطيران وجدت في الجزء الخلفي من الطائرة. مضيفاً بأنه "تم تسليم الصندوقين الأسودين اللذين تم العثور عليهما إلى المحققين".الاستخبارات الخارجية الروسية: هناك احتمال أن يقوم الغرب باستفزازات جديدة ضد روسياوكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن تحطم طائرة نقل من طراز "إيل-76" تابعة للقوات الجوفضائية الروسية في مقاطعة بيلغورود، وكان على متنها 65 أسيرًا أوكرانيًا، نقلوا لإجراء عملية تبادل أسرى؛ مؤكدة مقتل جميع ركابها بما فيهم أفراد الطاقم والمرافقين.وأكدت وزارة الدفاع، أن نظام كييف أسقط طائرة "إيل-76" في تمام الساعة 11:15 بتوقيت موسكو؛ سعيًا منه لاتهام روسيا بقتل العسكريين الأوكرانيين.الكرملين يرد على تصريحات زيلينكسي بشأن حادثة "إيل-76"
https://sputnikarabic.ae/20240124/فرنسا-ترفض-عقد-اجتماع-عاجل-لمجلس-الأمن-الدولي-بشأن-إسقاط-طائرة-إيل-76-الروسية-1085381952.html
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روسيا

العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة "إيل-76" في حالة جيدة

08:00 GMT 25.01.2024 (تم التحديث: 08:28 GMT 25.01.2024)
© Photo / Photo from the social mediaموقع تحطم الطائرة "إيل-76" في مقاطعة بيلغورود
موقع تحطم الطائرة إيل-76 في مقاطعة بيلغورود - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2024
© Photo / Photo from the social media
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أفادت أجهزة الطوارئ الروسية، اليوم الخميس، بالعثور على الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت في مقاطعة بيلغورود "إيل76" وعلى متنها أسرى أوكرانيون.
وقال المتحدث باسم أجهزة الطوارئ الروسية إنه "تم العثور على الصندوقين الأسودين أي جهاز لتسجيل معلومات الرحلة ومسجل الصوت بالقرب من مكان تحطم الطائرة".
وأشار المتحدث إلى أن مسجلات الطيران وجدت في الجزء الخلفي من الطائرة. مضيفاً بأنه "تم تسليم الصندوقين الأسودين اللذين تم العثور عليهما إلى المحققين".
لافتة طريق موجودة في قرية يابلونوفو بالقرب من موقع تحطم طائرة إيل-76 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2024
فرنسا ترفض عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بشأن إسقاط طائرة "إيل-76" الروسية
أمس, 20:30 GMT
الاستخبارات الخارجية الروسية: هناك احتمال أن يقوم الغرب باستفزازات جديدة ضد روسيا
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن تحطم طائرة نقل من طراز "إيل-76" تابعة للقوات الجوفضائية الروسية في مقاطعة بيلغورود، وكان على متنها 65 أسيرًا أوكرانيًا، نقلوا لإجراء عملية تبادل أسرى؛ مؤكدة مقتل جميع ركابها بما فيهم أفراد الطاقم والمرافقين.
وأكدت وزارة الدفاع، أن نظام كييف أسقط طائرة "إيل-76" في تمام الساعة 11:15 بتوقيت موسكو؛ سعيًا منه لاتهام روسيا بقتل العسكريين الأوكرانيين.
الكرملين يرد على تصريحات زيلينكسي بشأن حادثة "إيل-76"
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