https://sputnikarabic.ae/20240125/العثور-على-الصندوقين-الأسودين-للطائرة-المنكوبة-إيل-76-في-حالة-جيدة---عاجل-1085391589.html
العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة "إيل-76" في حالة جيدة
العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة "إيل-76" في حالة جيدة
أفادت أجهزة الطوارئ الروسية، اليوم الخميس، بالعثور على الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت في مقاطعة بيلغورود "إيل76" وعلى متنها أسرى أوكرانيون. 25.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-25T08:00+0000
2024-01-25T08:00+0000
2024-01-25T08:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/18/1085360719_0:128:845:603_1920x0_80_0_0_64c5b7adc810e91c97d09523fb3617a7.jpg
وقال المتحدث باسم أجهزة الطوارئ الروسية إنه "تم العثور على الصندوقين الأسودين أي جهاز لتسجيل معلومات الرحلة ومسجل الصوت بالقرب من مكان تحطم الطائرة".وأشار المتحدث إلى أن مسجلات الطيران وجدت في الجزء الخلفي من الطائرة. مضيفاً بأنه "تم تسليم الصندوقين الأسودين اللذين تم العثور عليهما إلى المحققين".الاستخبارات الخارجية الروسية: هناك احتمال أن يقوم الغرب باستفزازات جديدة ضد روسياوكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن تحطم طائرة نقل من طراز "إيل-76" تابعة للقوات الجوفضائية الروسية في مقاطعة بيلغورود، وكان على متنها 65 أسيرًا أوكرانيًا، نقلوا لإجراء عملية تبادل أسرى؛ مؤكدة مقتل جميع ركابها بما فيهم أفراد الطاقم والمرافقين.وأكدت وزارة الدفاع، أن نظام كييف أسقط طائرة "إيل-76" في تمام الساعة 11:15 بتوقيت موسكو؛ سعيًا منه لاتهام روسيا بقتل العسكريين الأوكرانيين.الكرملين يرد على تصريحات زيلينكسي بشأن حادثة "إيل-76"
https://sputnikarabic.ae/20240124/فرنسا-ترفض-عقد-اجتماع-عاجل-لمجلس-الأمن-الدولي-بشأن-إسقاط-طائرة-إيل-76-الروسية-1085381952.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/18/1085360719_41:0:845:603_1920x0_80_0_0_6dc9f8e693d1b811be898f4dc7c05b26.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة "إيل-76" في حالة جيدة
08:00 GMT 25.01.2024 (تم التحديث: 08:28 GMT 25.01.2024)
أفادت أجهزة الطوارئ الروسية، اليوم الخميس، بالعثور على الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت في مقاطعة بيلغورود "إيل76" وعلى متنها أسرى أوكرانيون.
وقال المتحدث باسم أجهزة الطوارئ الروسية إنه "تم العثور على الصندوقين الأسودين أي جهاز لتسجيل معلومات الرحلة ومسجل الصوت بالقرب من مكان تحطم الطائرة".
وأشار المتحدث إلى أن مسجلات الطيران وجدت في الجزء الخلفي من الطائرة. مضيفاً بأنه "تم تسليم الصندوقين الأسودين اللذين تم العثور عليهما إلى المحققين".
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن تحطم طائرة نقل من طراز "إيل-76" تابعة للقوات الجوفضائية الروسية في مقاطعة بيلغورود، وكان على متنها 65 أسيرًا أوكرانيًا، نقلوا لإجراء عملية تبادل أسرى؛ مؤكدة مقتل جميع ركابها بما فيهم أفراد الطاقم والمرافقين.
وأكدت وزارة الدفاع، أن نظام كييف أسقط طائرة "إيل-76" في تمام الساعة 11:15 بتوقيت موسكو؛ سعيًا منه لاتهام روسيا بقتل العسكريين الأوكرانيين.