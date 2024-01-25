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https://sputnikarabic.ae/20240125/الكرملين-زيارة-بوتين-إلى-كالينينغراد-ليست-رسالة-إلى-الناتو-1085402848.html
الكرملين: زيارة بوتين إلى كالينينغراد ليست "رسالة" إلى الناتو
الكرملين: زيارة بوتين إلى كالينينغراد ليست "رسالة" إلى الناتو
أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، في إجابته عن سؤال حول الرسالة التي تحملها زيارة الرئيس الروسي إلى دول الناتو: "إن رحلة... 25.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-25T12:20+0000
2024-01-25T12:20+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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وقال المتحدث باسم الكرملين: "عندما يزور الرئيس مناطق روسيا الاتحادية، فهذه ليست رسالة إلى دول الناتو، هذا هو الشيء الرئيسي الذي يفعله الرئيس، والشيء الرئيسي ليس إرسال الرسائل، ولكن هذا ما كان يفعله لسنوات، العمل على تنمية بلادنا ومناطقنا وتطوير الاقتصاد ومشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية".كما أجاب عن سؤال حول الإجراءات الأمنية للرئيس بوتين خلال الزيارة:وأكد بيسكوف أن موسكو لم تطلب ممرا جويا مباشرا عبر أوروبا للرحلات الجوية إلى مقاطعة كالينينغراد.ووصل بوتين إلى كالينينغراد بعد ظهر اليوم الخميس 25 يناير/ كانون الثاني، وسيتحدث مع طلاب جامعة البلطيق الاتحادية بمناسبة "يوم تاتيانا" (يوم الطلاب الجامعيين الروس)، وسيعقد اجتماعًا حول تطوير المقاطعة، ويلتقي أيضًا مع حاكم المقاطعة أنطون عليخانوف.وأوضح بيسكوف أن الاجتماع في الجامعة سيكون حرا، وسيتمكن الطلاب من طرح أي أسئلة على الرئيس.
https://sputnikarabic.ae/20240125/الكرملين-يرد-على-تصريحات-زيلينكسي-بشأن-حادثة-إيل-76---عاجل-1085388286.html
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روسيا, فلاديمير بوتين
روسيا, فلاديمير بوتين

الكرملين: زيارة بوتين إلى كالينينغراد ليست "رسالة" إلى الناتو

12:20 GMT 25.01.2024
© Sputnik . POOL/Sergei Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور8 نوفمبر 2023. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع نائب رئيس المجلس العسكري المركزي لجمهورية الصين الشعبية تشانغ يوسي في نوفو أوغاريفو.
8 نوفمبر 2023. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع نائب رئيس المجلس العسكري المركزي لجمهورية الصين الشعبية تشانغ يوسي في نوفو أوغاريفو. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2024
© Sputnik . POOL/Sergei Bobylev
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أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، في إجابته عن سؤال حول الرسالة التي تحملها زيارة الرئيس الروسي إلى دول الناتو: "إن رحلة فلاديمير بوتين إلى كالينينغراد هي عمل معتاد للرئيس".
وقال المتحدث باسم الكرملين: "عندما يزور الرئيس مناطق روسيا الاتحادية، فهذه ليست رسالة إلى دول الناتو، هذا هو الشيء الرئيسي الذي يفعله الرئيس، والشيء الرئيسي ليس إرسال الرسائل، ولكن هذا ما كان يفعله لسنوات، العمل على تنمية بلادنا ومناطقنا وتطوير الاقتصاد ومشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية".
منظر الكرملين من جسر بارياشي فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين يرد على تصريحات زيلينكسي بشأن حادثة "إيل-76"
07:06 GMT
كما أجاب عن سؤال حول الإجراءات الأمنية للرئيس بوتين خلال الزيارة:
"يتم دائمًا اتخاذ تدابير أمنية خاصة حيثما يتعلق الأمر برئيس الدولة، بالطبع، هذه المرة أيضًا تم اتخاذ إجراءات، أي كل ما يضمن أمن رئيس الدولة".
دميتري بيسكوف
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية
وأكد بيسكوف أن موسكو لم تطلب ممرا جويا مباشرا عبر أوروبا للرحلات الجوية إلى مقاطعة كالينينغراد.
ووصل بوتين إلى كالينينغراد بعد ظهر اليوم الخميس 25 يناير/ كانون الثاني، وسيتحدث مع طلاب جامعة البلطيق الاتحادية بمناسبة "يوم تاتيانا" (يوم الطلاب الجامعيين الروس)، وسيعقد اجتماعًا حول تطوير المقاطعة، ويلتقي أيضًا مع حاكم المقاطعة أنطون عليخانوف.
وأوضح بيسكوف أن الاجتماع في الجامعة سيكون حرا، وسيتمكن الطلاب من طرح أي أسئلة على الرئيس.
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