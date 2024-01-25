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الكرملين يرد على تصريحات زيلينكسي بشأن حادثة "إيل-76" - عاجل
Военнослужащие инженерных войск ВС РФ во время маскировки полноразмерного пневмокаркасного макета танка Т-80 - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240125/الكرملين-يرد-على-تصريحات-زيلينكسي-بشأن-حادثة-إيل-76---عاجل-1085388286.html
الكرملين يرد على تصريحات زيلينكسي بشأن حادثة "إيل-76" - عاجل
الكرملين يرد على تصريحات زيلينكسي بشأن حادثة "إيل-76" - عاجل
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه من السابق لأوانه اتخاذ القرارات بشأن ما يتعلق بتحطم طائرة النقل العسكرية المنكوبة "إيل 76" في مقاطعة... 25.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-25T07:06+0000
2024-01-25T07:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ورد بيسكوف على تصريحات زيلينسكي بشأن "تحقيق دولي" في قضية طائرة "إيل-76" بالقول إنه "إذا كان يقصد إجراء تحقيق بجرائم كييف فمن المؤكد أنه ضروري".ووصف بيسكوف حادثة إسقاط طائرة "إيل-76" وقتل أوكرانيا لمواطنيها الذين كانو يبغون العودة إلى منازلهم بالعمل الوحشي، مشيرا في الوقت ذاته أن عمليات تبادل الأسرى بين موسكو وكييف تتم بصمت تام.وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن تحطم طائرة نقل من طراز "إيل-76" تابعة للقوات الجوفضائية الروسية في مقاطعة بيلغورود، وكان على متنها 65 أسيرًا أوكرانيًا، نقلوا لإجراء عملية تبادل أسرى؛ مؤكدة مقتل جميع ركابها بما فيهم أفراد الطاقم والمرافقين.وأكدت وزارة الدفاع، أن نظام كييف أسقط طائرة "إيل-76" في تمام الساعة 11:15 بتوقيت موسكو؛ سعيًا منه لاتهام روسيا بقتل العسكريين الأوكرانيين.
https://sputnikarabic.ae/20240124/لافروف-تعمل-روسيا-حاليا-على-تحديد-حقائق-تحطم-طائرة-إيل--76-1085376569.html
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الكرملين يرد على تصريحات زيلينكسي بشأن حادثة "إيل-76" - عاجل

07:06 GMT 25.01.2024 (تم التحديث: 07:29 GMT 25.01.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظر الكرملين من جسر "بارياشي" فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023
منظر الكرملين من جسر بارياشي فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه من السابق لأوانه اتخاذ القرارات بشأن ما يتعلق بتحطم طائرة النقل العسكرية المنكوبة "إيل 76" في مقاطعة بيلغورود، مشيرا إلى ضرورة التحقيقات في ما حدث كخطوة أولية.
ورد بيسكوف على تصريحات زيلينسكي بشأن "تحقيق دولي" في قضية طائرة "إيل-76" بالقول إنه "إذا كان يقصد إجراء تحقيق بجرائم كييف فمن المؤكد أنه ضروري".
ووصف بيسكوف حادثة إسقاط طائرة "إيل-76" وقتل أوكرانيا لمواطنيها الذين كانو يبغون العودة إلى منازلهم بالعمل الوحشي، مشيرا في الوقت ذاته أن عمليات تبادل الأسرى بين موسكو وكييف تتم بصمت تام.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2024
لافروف: روسيا تطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن إسقاط الطائرة الروسية "إيل-76"
أمس, 16:55 GMT
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن تحطم طائرة نقل من طراز "إيل-76" تابعة للقوات الجوفضائية الروسية في مقاطعة بيلغورود، وكان على متنها 65 أسيرًا أوكرانيًا، نقلوا لإجراء عملية تبادل أسرى؛ مؤكدة مقتل جميع ركابها بما فيهم أفراد الطاقم والمرافقين.
وأكدت وزارة الدفاع، أن نظام كييف أسقط طائرة "إيل-76" في تمام الساعة 11:15 بتوقيت موسكو؛ سعيًا منه لاتهام روسيا بقتل العسكريين الأوكرانيين.
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