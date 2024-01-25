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https://sputnikarabic.ae/20240125/اندلاع-حريق-هائل-بمستشفى-غاندي-في-طهران-فيديو-1085416637.html
اندلاع حريق هائل بمستشفى "غاندي" في طهران... فيديو
اندلاع حريق هائل بمستشفى "غاندي" في طهران... فيديو
أعلنت السلطات الإيرانية، مساء اليوم الخميس، السيطرة على حريق كبير اندلع في مستشفى "غاندي" بالعاصمة طهران. 25.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-25T18:41+0000
2024-01-25T18:41+0000
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وحسب وكالة "تسنيم"، قال المتحدث باسم إدارة الإطفاء في طهران، جلال ملكي، إنه "تم احتواء الحريق الذي اندلع في مستشفى غاندي والسيطرة عليه بالكامل".وأوضح ملكي أن "التقارير الأولية تشير إلى أن الحريق كان في معظمه في واجهة مبنى المستشفى ولكنه امتد إلى بعض الطوابق".ونقلت الوكالة عن وزارة الصحة الإيرانية، أن "93 مريضا كانوا متواجدين في المستشفى عندما وقع الحادث، وتم نقل 91 منهم إلى مراكز طبية أخرى".وأكدت الوزارة عدم وقوع إصابات أو وفيات في الحادث.فيما ذكرت وزارة الداخلية الإيرانية، أنه تم فتح تحقيق في الحادث، لمعرفة أسبابه وملابساته.
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

اندلاع حريق هائل بمستشفى "غاندي" في طهران... فيديو

18:41 GMT 25.01.2024
© AP Photo / Sao Paulo Fire Departmentحريق في مبنى سان باولو، البازيل 1 مايو/ أيار 2018
حريق في مبنى سان باولو، البازيل 1 مايو/ أيار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2024
© AP Photo / Sao Paulo Fire Department
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أعلنت السلطات الإيرانية، مساء اليوم الخميس، السيطرة على حريق كبير اندلع في مستشفى "غاندي" بالعاصمة طهران.
وحسب وكالة "تسنيم"، قال المتحدث باسم إدارة الإطفاء في طهران، جلال ملكي، إنه "تم احتواء الحريق الذي اندلع في مستشفى غاندي والسيطرة عليه بالكامل".
وأوضح ملكي أن "التقارير الأولية تشير إلى أن الحريق كان في معظمه في واجهة مبنى المستشفى ولكنه امتد إلى بعض الطوابق".
ونقلت الوكالة عن وزارة الصحة الإيرانية، أن "93 مريضا كانوا متواجدين في المستشفى عندما وقع الحادث، وتم نقل 91 منهم إلى مراكز طبية أخرى".
وأكدت الوزارة عدم وقوع إصابات أو وفيات في الحادث.
فيما ذكرت وزارة الداخلية الإيرانية، أنه تم فتح تحقيق في الحادث، لمعرفة أسبابه وملابساته.
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