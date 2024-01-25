https://sputnikarabic.ae/20240125/برلمانية-إسرائيلية-الشخص-الأول-المسؤول-عن-استهداف-أمن-إسرائيل-هو-رئيس-الشاباك-1085402334.html

برلمانية إسرائيلية: الشخص الأول المسؤول عن استهداف أمن إسرائيل هو رئيس "الشاباك"

برلمانية إسرائيلية: الشخص الأول المسؤول عن استهداف أمن إسرائيل هو رئيس "الشاباك"

اتهمت برلمانية إسرائيلية، اليوم الخميس، رونين بار، رئيس جهاز "الشاباك" الإسرائيلي باعتباره الشخص الأول المسؤول عن استهداف أمن بلادها. 25.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-25T12:07+0000

2024-01-25T12:07+0000

2024-01-25T12:07+0000

الأخبار

العالم العربي

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

غزة

قطاع غزة

حركة حماس

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/09/1081819766_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_97992bd7ab602c50b87717de5b874d7e.jpg

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، عن تالي غوتليب، عضوة الكنيست عن حزب "الليكود" الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو، أن الشخص الأول المسؤول عن استهداف أمن وسلامة إسرائيل هو رئيس الشاباك".وفي السياق نفسه، قال مسؤول إسرائيلي، إن "إسرائيل تقيم منطقة عازلة بطول غزة وبعمق كيلومتر واحد داخل القطاع"، وبحسب تقرير لوسائل إعلام أمريكية، فإن "المشروع يمثل مصدرا لإحباط متزايد للمسؤولين الأمريكيين الذين يقولون إنهم عبروا لأول مرة عن معارضتهم لمثل هذه الخطط بعد وقت قصير من بدء الحرب في غزة، وراقبوا بقلق متزايد استمرار إسرائيل في المضي قدما في مشروع المنطقة العازلة.وأشار التقرير، نقلًا عن دراسة أجرتها الجامعة العبرية، إلى "تدمير ما يقرب من 40% من 2824 مبنى في غزة تقع على بعد كيلومتر واحد من الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة، في إطار خطة لبناء منطقة عازلة بعرض كيلومتر داخل القطاع".وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، قال الشهر الماضي إن أمريكا ترى أنه يجب ألا يكون هناك أي تخفيض في حجم قطاع غزة بعد نهاية الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.وقال ميلر خلال إفادة صحافية: "يجب ألا يكون هناك أي تقليص لحجم غزة، وهذا يظل موقفنا". وأضاف: "إذا كانت هناك أي منطقة عازلة مقترحة داخل غزة، فإن ذلك سيكون انتهاكًا لهذا المبدأ، وهو شيء نحن نعارضه".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 25 ألف قتيل وأكثر من 63 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20231204/إعلام-مخاوف-غربية-من-تحول-المنطقة-العازلة-الإسرائيلية-في-غزة-إلى-دائمة-1083728786.html

https://sputnikarabic.ae/20240125/مظاهرة-إسرائيلية-أمام-كرم-أبو-سالم-للمطالبة-بمنع-دخول-المساعدات-الإنسانية-إلى-قطاع-غزة-1085397675.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الأخبار, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, حركة حماس