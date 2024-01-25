https://sputnikarabic.ae/20240125/تصفية-أكثر-من-130-عسكريا-أوكرانيا-من-كتيبة-كراكن-وفيلق-المتطوعين-الروسي-في-منطقة-خاركوف-1085386935.html

تصفية أكثر من 130 عسكريا أوكرانيا من كتيبة "كراكن" و"فيلق المتطوعين الروسي" في منطقة خاركوف

تصفية أكثر من 130 عسكريا أوكرانيا من كتيبة "كراكن" و"فيلق المتطوعين الروسي" في منطقة خاركوف

أسفرت ضربة صاروخية روسية نُفذت، ليل الأربعاء، عن مقتل أكثر من 30 مسلحًا من كتيبة "كراكن" و"فيلق المتطوعين الروسي" (المعترف به كمنظمة إرهابية في روسيا) في منطقة... 25.01.2024, سبوتنيك عربي

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دونيتسك - سبوتنيك. وصرح منسق العمل السري في منطقة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الخميس، لوكالة "سبوتنيك"، قال ليبيديف، في إشارة إلى رفاقه في خاركوف، إن "في ساعة متأخرة من مساء يوم 23 يناير/كانون الثاني، تم تنفيذ غارات على أهداف عسكرية في مدينة خاركوف"، مضيفًا أن "سكان خاركوف أفادوا بوقوع 3 غارات، الأولتين كانتا قويتين وفي وقت واحد تقريبًا. وبعد دقائق قليلة، الغارة الثالثة...".وبحسب قوله، تم تنفيذ الضربات بالقرب من موقع تدمير المرتزقة الفرنسيين في 17 كانون الثاني/يناير.وأوضح العضو السري: "هذه المرة تم مهاجمة أفراد أعضاء بانديرا من كتيبة "كراكن" ومرؤوسيهم مما يُسمى بفيلق المتطوعين الروسي (...)".يُذكر أنه في 17 كانون الثاني/يناير الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية نفذت ضربة عالية الدقة ودمرت نقطة تمركز مؤقتة للمسلحين الأجانب في مدينة خاركوف، ومعظمهم من المرتزقة الفرنسيين. وأشارت الوزارة إلى مقتل أكثر من 60 مسلحًا.وقدم متطوعون فرنسيون من منظمة "إس. أو.إس دونباس"، الذين يتصلون بمواطنيهم في المناطق التي تسيطر عليها كييف، قائمة جزئية للمرتزقة الفرنسيين الذين كانوا في خاركوف أثناء الضربة الروسية على موقعهم، مع أسماء وتواريخ ميلادهم، إلى وكالة "نوفوستي". وتضم هذه القائمة أسماء 13 مواطنًا فرنسيًا شاركوا في العمليات العسكرية في أوكرانيا، تراوحت أعمارهم من 24 إلى 49 سنة.

https://sputnikarabic.ae/20240122/سبوتنيك-تكشف-عن-قائمة-بأسماء-المرتزقة-الفرنسيين-الذين-تم-تحييدهم-في-خاركوف-1085266154.html

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