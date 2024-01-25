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https://sputnikarabic.ae/20240125/تغطية-مباشرة-لـ-طوفان-الأقصى-السيسي-يرد-على-أكاذيب-إسرائيل-بشأن-غزة-ضور-وفيديو-1085385588.html
تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. نتنياهو يفتح النار على قطر والدوحة تستنكر تصريحاته... صور وفيديو
تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. نتنياهو يفتح النار على قطر والدوحة تستنكر تصريحاته... صور وفيديو
انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشدة قطر، في تسجيل صوتي نشرته القناة "12"، أول أمس الثلاثاء، خلال لقائه بعائلات المحتجزين بقطاع غزة، قائلا "أنا... 25.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-25T10:36+0000
2024-01-25T10:36+0000
الرئيس عبدالفتاح السيسي
قطاع غزة
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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الرئيس عبدالفتاح السيسي, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры
الرئيس عبدالفتاح السيسي, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع مع أعضاء من حكومته - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. نتنياهو يفتح النار على قطر والدوحة تستنكر تصريحاته... صور وفيديو

10:36 GMT 25.01.2024
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انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشدة قطر، في تسجيل صوتي نشرته القناة "12"، أول أمس الثلاثاء، خلال لقائه بعائلات المحتجزين بقطاع غزة، قائلا "أنا لا أشكر قطر لأنني أعتقد أن بإمكانها ممارسة المزيد من الضغوط على حماس".
وقال نتنياهو في التسجيل مخاطبا عائلات المحتجزين: "أعتقد أن عليكم التحدث إلى قلب المجتمع الدولي من أجل ممارسة الضغط على أولئك الذين يمكنهم ممارسة الضغط، وأولهم قطر".
وردا على ذلك، استنكر ماجد محمد الأنصاري المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، بشدة التصريحات المنسوبة لبنيامين نتنياهو، بشأن الوساطة القطرية بين إسرائيل و"حماس".
ونشر الأنصاري تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، ذكر من خلالها أن "التصريحات المنسوبة لنتنياهو، غير مسؤولة ومعرقلة للجهود المبذولة لإنقاذ أرواح الأبرياء، ولكنها ليست مفاجئة".
وبوساطة قطرية مصرية أمريكية، أطلقت حركة "حماس" سراح عشرات الإسرائيليين المحتجزين لديها في هدنة انتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، استمرت أسبوعا، وشملت أيضا إطلاق سراح عشرات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
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10:36 GMT 25.01.2024
10:29 GMT 25.01.2024

الوكالة اللبنانية للإعلام: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف بلدة طير حرفا جنوبي البلاد

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كاميرا للجيش الإسرائيلي بيد "القسام" تكشف عن تفاصيل من "كارثة المغازي"... فيديو
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2024
كاميرا للجيش الإسرائيلي بيد "القسام" تكشف عن تفاصيل من "كارثة المغازي"... فيديو
09:02 GMT
09:12 GMT 25.01.2024
نبيل أبو ردينة:
هدفنا وقف الحرب على غزة
نحن مع أي حل يؤدي لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات.
بعد وقف إطلاق النار يمكن الحديث عن جميع القضايا.
ليس لدينا ثقة بالولايات المتحدة وإسرائيل والغرب.
من الضروري أن يكون الموقف الفلسطيني موحدا.
لن نقبل بأجندات خارجية تحدد مستقبل الشعب الفلسطيني
نرفض أي خطة تتعارض مع مصلحة الشعب الفلسطيني.
طرح أي قضية قبل وقف الحرب لا يخدم مصلحة شعبنا.
الوضع الفلسطيني الداخلي أجندة فلسطينية بحتة.
لن ندخل في متاهات مستقبل غزة.
نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية - سبوتنيك عربي
© AFP 2023 / ABBAS MOMANI
09:10 GMT 25.01.2024
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن المطلب الأساسي هو وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، قبل الدخول في أي قضايا أخرى.
09:05 GMT 25.01.2024
إسرائيل تقصف عدة بلدات في جنوب لبنان بـ"القذائف الفوسفورية"
صورة مأخوذة من قرية الوزاني بجنوب لبنان تظهر الجزء الشمالي من قرية الغجر الحدودية التي أسستها إسرائيل مؤخرًا ، في 21 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2024
إسرائيل تقصف عدة بلدات في جنوب لبنان بـ"القذائف الفوسفورية"
08:51 GMT
08:59 GMT 25.01.2024
مشاهد استحوذت عليها "كتائب القسام" من كاميرات الجيش الإسرائيلي أثناء تفخيخ المنازل في المغازي قبل أن يهاجم عناصر "القسام" موقعين 21 قتيلا، بحسب الاعتراف الإسرائيلي
08:50 GMT 25.01.2024
حماس تعلق على موقف مصر الرافض لتهديدات إسرائيل بشأن محور "فيلادلفيا"
حاجز أمني بشمال سيناء - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2024
حماس تعلق على موقف مصر الرافض لتهديدات إسرائيل بشأن محور "فيلادلفيا"
08:22 GMT
08:46 GMT 25.01.2024
هاجم برلماني إسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على خلفية مهاجمته قطر، معتبرا إياها تصريحات غير مسؤولة.
08:37 GMT 25.01.2024
لقطات متداولة توثق قيام الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار المستمر على مستشفى "ناصر" ومحيطه بواسطة طائرات مسيرة إسرائيلية في خان يونس جنوبي قطاع غزة
08:37 GMT 25.01.2024
إعلام فلسطيني: 3 قتلى بينهم طفلان في قصف الاحتلال الإسرائيلي على منطقة السطر الغربي شمال خان يونس جنوبي قطاع غزة
08:35 GMT 25.01.2024
لقطات تظهر قيام الفلسطينين باستهداف القوات الإسرائيلية بعبوة ناسفة في الحي الشرقي بجنين في الضفة الغربية فجر اليوم
08:07 GMT 25.01.2024
وكالات: السنوار متقدم على الاستخبارات الإسرائيلية بـ"خطوة واحدة"
يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2024
وكالات: السنوار متقدم على الاستخبارات الإسرائيلية بـ"خطوة واحدة"
07:34 GMT
08:03 GMT 25.01.2024
برلماني إسرائيلي: صور النصر التي يجب أن يتردد صداها حول العالم هي "المستوطنات"
مستوطنون يهود يقتحمون منطقة المسعودية الأثرية والجيش الإسرائيلي يغلق مداخل مدينة نابلس بعد مقتل جندي قرب مستوطنة شافي شمرون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2024
برلماني إسرائيلي: صور النصر التي يجب أن يتردد صداها حول العالم هي "المستوطنات"
07:27 GMT
07:11 GMT 25.01.2024
الجيش الإسرائيلي ينشر مقطع فيديو يظهر نفقا يقول إنه يربط جزأين شمالي وجنوبي لقطاع غزة ودمره
07:06 GMT 25.01.2024
برلماني إسرائيلي: صور النصر التي يجب أن يتردد صداها في العالم هي المستوطنات
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