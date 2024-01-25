تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. نتنياهو يفتح النار على قطر والدوحة تستنكر تصريحاته... صور وفيديو

نبيل أبو ردينة:

هدفنا وقف الحرب على غزة

نحن مع أي حل يؤدي لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات.

بعد وقف إطلاق النار يمكن الحديث عن جميع القضايا.

ليس لدينا ثقة بالولايات المتحدة وإسرائيل والغرب.

من الضروري أن يكون الموقف الفلسطيني موحدا.

لن نقبل بأجندات خارجية تحدد مستقبل الشعب الفلسطيني

نرفض أي خطة تتعارض مع مصلحة الشعب الفلسطيني.

طرح أي قضية قبل وقف الحرب لا يخدم مصلحة شعبنا.

الوضع الفلسطيني الداخلي أجندة فلسطينية بحتة.