تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. نتنياهو يفتح النار على قطر والدوحة تستنكر تصريحاته... صور وفيديو

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انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشدة قطر، في تسجيل صوتي نشرته القناة "12"، أول أمس الثلاثاء، خلال لقائه بعائلات المحتجزين بقطاع غزة، قائلا "أنا لا أشكر قطر لأنني أعتقد أن بإمكانها ممارسة المزيد من الضغوط على حماس".
وقال نتنياهو في التسجيل مخاطبا عائلات المحتجزين: "أعتقد أن عليكم التحدث إلى قلب المجتمع الدولي من أجل ممارسة الضغط على أولئك الذين يمكنهم ممارسة الضغط، وأولهم قطر".
وردا على ذلك، استنكر ماجد محمد الأنصاري المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، بشدة التصريحات المنسوبة لبنيامين نتنياهو، بشأن الوساطة القطرية بين إسرائيل و"حماس".
ونشر الأنصاري تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، ذكر من خلالها أن "التصريحات المنسوبة لنتنياهو، غير مسؤولة ومعرقلة للجهود المبذولة لإنقاذ أرواح الأبرياء، ولكنها ليست مفاجئة".
وبوساطة قطرية مصرية أمريكية، أطلقت حركة "حماس" سراح عشرات الإسرائيليين المحتجزين لديها في هدنة انتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، استمرت أسبوعا، وشملت أيضا إطلاق سراح عشرات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
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نبيل أبو ردينة:
هدفنا وقف الحرب على غزة
نحن مع أي حل يؤدي لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات.
بعد وقف إطلاق النار يمكن الحديث عن جميع القضايا.
ليس لدينا ثقة بالولايات المتحدة وإسرائيل والغرب.
من الضروري أن يكون الموقف الفلسطيني موحدا.
لن نقبل بأجندات خارجية تحدد مستقبل الشعب الفلسطيني
نرفض أي خطة تتعارض مع مصلحة الشعب الفلسطيني.
طرح أي قضية قبل وقف الحرب لا يخدم مصلحة شعبنا.
الوضع الفلسطيني الداخلي أجندة فلسطينية بحتة.
لن ندخل في متاهات مستقبل غزة.
© AFP 2023 / ABBAS MOMANI
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قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن المطلب الأساسي هو وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، قبل الدخول في أي قضايا أخرى.
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