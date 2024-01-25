تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. نتنياهو يفتح النار على قطر والدوحة ترد... صور وفيديو

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشدة قطر، في تسجيل صوتي نشرته القناة "12"، أول أمس الثلاثاء، خلال لقائه بعائلات المحتجزين بقطاع غزة، قائلا "أنا لا أشكر قطر لأنني أعتقد أن بإمكانها ممارسة المزيد من الضغوط على حماس".
وقال نتنياهو في التسجيل مخاطبا عائلات المحتجزين: "أعتقد أن عليكم التحدث إلى قلب المجتمع الدولي من أجل ممارسة الضغط على أولئك الذين يمكنهم ممارسة الضغط، وأولهم قطر".
وردا على ذلك، استنكر ماجد محمد الأنصاري المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، بشدة التصريحات المنسوبة لبنيامين نتنياهو، بشأن الوساطة القطرية بين إسرائيل و"حماس".
ونشر الأنصاري تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، ذكر من خلالها أن "التصريحات المنسوبة لنتنياهو، غير مسؤولة ومعرقلة للجهود المبذولة لإنقاذ أرواح الأبرياء، ولكنها ليست مفاجئة".
وبوساطة قطرية مصرية أمريكية، أطلقت حركة "حماس" سراح عشرات الإسرائيليين المحتجزين لديها في هدنة انتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، استمرت أسبوعا، وشملت أيضا إطلاق سراح عشرات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
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وزيرة الخارجية الألمانية:
- على إسرائيل السماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وضبط عملياتها العسكرية
- هناك قوانين دولية تضبط حق الدفاع عن النفس ويتعين على إسرائيل الالتزام بها
- قلقون بشكل بالغ إزاء الوضع اليائس الذي يعيشه سكان خان يونس في غزة
- هناك حاجة إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة وحتى يتم إطلاق سراح جميع المحتجزين