تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. نتنياهو يفتح النار على قطر والدوحة ترد... صور وفيديو

وزيرة الخارجية الألمانية:



- على إسرائيل السماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وضبط عملياتها العسكرية



- هناك قوانين دولية تضبط حق الدفاع عن النفس ويتعين على إسرائيل الالتزام بها

- قلقون بشكل بالغ إزاء الوضع اليائس الذي يعيشه سكان خان يونس في غزة



- هناك حاجة إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة وحتى يتم إطلاق سراح جميع المحتجزين



