https://sputnikarabic.ae/20240125/جنرال-تشيكي-أوكرانيا-تنتظر-هجوما-قويا-من-روسيا-1085414322.html

جنرال تشيكي: أوكرانيا تنتظر هجوما قويا من روسيا

جنرال تشيكي: أوكرانيا تنتظر هجوما قويا من روسيا

صرح الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة التشيكية، الجنرال المتقاعد جيري شيديفي، أنه سيكون من الصعب جدًا على القوات المسلحة الأوكرانية، صد الهجوم الروسي في... 25.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-25T16:45+0000

2024-01-25T16:45+0000

2024-01-25T16:47+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال شيديفي في مقابلة مع قناة "Forum24": "أعتقد أن عام 2024، سيكون عاما صعبا للغاية... يمكنك أن ترى كيف يعدّ الروس الجبهة. إنهم يجهزون ساحات القتال باستمرار من أجل شن هجوم كبير في اللحظة المثالية لهم".ووفقا له، فإن التعبئة العامة في أوكرانيا، لا تؤدي إلا إلى تفاقم مشاكل القوات المسلحة الأوكرانية. سيواجه المجندون الأوكرانيون غير المدربين جنودًا ذوي خبرة، في إشارة إلى خبرة العسكريين الروس.وأضاف: "في الآونة الأخيرة، بدأوا (الأوكرانيون) في بناء دفاع، لكن العملية بطيئة ومتأخرة.... في رأيي، سيكون الربيع صعبا للغاية بالنسبة لأوكرانيا".بعد الفشل الذريع "للهجوم المضاد" الصيفي للقوات المسلحة الأوكرانية، حققت القوات الروسية نجاحًا كبيرًا في المنطقة العسكرية الشمالية. وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن وحدات القوات المسلحة الروسية حررت مارينكا بالكامل في جمهورية دونيتسك الشعبية. بالإضافة إلى ذلك، استولى المظليون الروس على مواقع مهمة للقوات المسلحة الأوكرانية في زابوروجيه وسيطروا عليها، وبعد ذلك قاموا بتطهير المنطقة من الجيش الأوكراني.وفي ديسمبر الماضي أيضًا، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن "القوات المسلحة الأوكرانية كانت تفتقر إلى قذائف المدفعية، ولهذا السبب اضطرت بعض الوحدات إلى إلغاء الهجمات المخطط لها، وفي الوقت ذاته، لا يلاحظ الجانب الروسي مثل هذا النقص"، وبحسب المنشور، فإن نقص الذخيرة يزيد من القلق الواضح بالفعل لدى كييف، حيث تأخرت المساعدات الأمريكية والأوروبية.

https://sputnikarabic.ae/20240123/خبير-أمريكا-هزمت-في-أوكرانيا-وفلسطين-واليمن-وبحر-الصين-1085326851.html

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