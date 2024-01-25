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https://sputnikarabic.ae/20240125/دراسة-3-أكواب-من-مشروب-شائع-تكافح-الشيخوخة--1085403363.html
دراسة: 3 أكواب من مشروب شائع تكافح الشيخوخة
دراسة: 3 أكواب من مشروب شائع تكافح الشيخوخة
كشفت دراسة حديثة بأن شرب 3 أكواب يوميا من مشروب شائع يمكن أن تبطئ الشيخوخة البيولوجية وتمكن العيش لفترة أطول. 25.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-25T12:39+0000
2024-01-25T13:35+0000
مجتمع
الصحة
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واعتقد الباحثون الصينيون أن الفوائد الواضحة لمكافحة الشيخوخة قد ترجع إلى المركبات القوية الموجودة داخل كل فنجان تشربه من هذا المشروب.وأظهرت الأبحاث منذ فترة طويلة أن الشاي الأسود غني بالمواد المرتبطة بتحسين صحة القلب والأمعاء والدماغ.وأكد الباحثون الصينيون في هذه الدراسة أن هذه المواد النشطة بيولوجيا يمكن أن تساعد في تقليل تلف الخلايا المرتبطة بالعمر وتساعد في عملية التمثيل الغذائي في الجسم ونظام المناعة عند الإنسان.وقام الفريق بتحليل بيانات عدد من الأشخاص مع مقارنة علامات الشيخوخة بين المشاركين، بما في ذلك ضغط الدم والكوليسترول ونسبة الدهون في الجسم، لحساب عمرهم البيولوجي.ووجد الباحثون أن شاربي الشاي "أظهروا" أنماطا تشير إلى شيخوخة بيولوجية أبطأ.وأضاف العلماء: "الاستهلاك المعتدل للشاي أظهر أقوى فوائد لمكافحة الشيخوخة بين من يشربون الشاي باستمرار"، بحسب مجلة "ساينس دايركت".وأكد العلماء أن الدراسة قائمة على الملاحظة فقط، لذلك لا يمكنها إثبات أن شرب الشاي كان مسؤولاً عن إبطاء الشيخوخة البيولوجية.
https://sputnikarabic.ae/20240124/آيسلندا-تتشقق-ونيران-تخرج-من-الأرض-مشاهد-مخيفة-من-الفضاء-صور-وفيديو-1085366294.html
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الصحة
الصحة

دراسة: 3 أكواب من مشروب شائع تكافح الشيخوخة

12:39 GMT 25.01.2024 (تم التحديث: 13:35 GMT 25.01.2024)
CC0 / Pixabay/ Ragabz / الأكل الصحي - الصحة - التغذية الصحية
الأكل الصحي - الصحة - التغذية الصحية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2024
CC0 / Pixabay/ Ragabz /
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كشفت دراسة حديثة بأن شرب 3 أكواب يوميا من مشروب شائع يمكن أن تبطئ الشيخوخة البيولوجية وتمكن العيش لفترة أطول.
واعتقد الباحثون الصينيون أن الفوائد الواضحة لمكافحة الشيخوخة قد ترجع إلى المركبات القوية الموجودة داخل كل فنجان تشربه من هذا المشروب.
وأظهرت الأبحاث منذ فترة طويلة أن الشاي الأسود غني بالمواد المرتبطة بتحسين صحة القلب والأمعاء والدماغ.
وأشارت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أيضًا إلى أن مركبات الفلافونويد – وهي مركب غني بالشاي – قد تطيل متوسط العمر المتوقع في الديدان والذباب وحتى الفئران.
وأكد الباحثون الصينيون في هذه الدراسة أن هذه المواد النشطة بيولوجيا يمكن أن تساعد في تقليل تلف الخلايا المرتبطة بالعمر وتساعد في عملية التمثيل الغذائي في الجسم ونظام المناعة عند الإنسان.
حمم بركانية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2024
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وقام الفريق بتحليل بيانات عدد من الأشخاص مع مقارنة علامات الشيخوخة بين المشاركين، بما في ذلك ضغط الدم والكوليسترول ونسبة الدهون في الجسم، لحساب عمرهم البيولوجي.
ووجد الباحثون أن شاربي الشاي "أظهروا" أنماطا تشير إلى شيخوخة بيولوجية أبطأ.

وكتب العلماء: "استهلاك نحو 3 أكواب من الشاي أو 6 إلى 8 غرامات من أوراق الشاي يوميًا قد يوفر فوائد أكثر وضوحًا لمكافحة الشيخوخة".

وأضاف العلماء: "الاستهلاك المعتدل للشاي أظهر أقوى فوائد لمكافحة الشيخوخة بين من يشربون الشاي باستمرار"، بحسب مجلة "ساينس دايركت".
وأكد العلماء أن الدراسة قائمة على الملاحظة فقط، لذلك لا يمكنها إثبات أن شرب الشاي كان مسؤولاً عن إبطاء الشيخوخة البيولوجية.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2024
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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