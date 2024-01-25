https://sputnikarabic.ae/20240125/روسيا-تستخدم-خط-بحر-الشمال-بشكل-نشط-لتزويد-آسيا-بالنفط-1085398361.html
روسيا تستخدم خط بحر الشمال بشكل نشط لتزويد آسيا بالنفط
روسيا تستخدم خط بحر الشمال بشكل نشط لتزويد آسيا بالنفط
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن شركات النفط الروسية تستخدم بشكل متزايد طريق بحر الشمال لتزويد آسيا بالنفط. 25.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-25T10:07+0000
2024-01-25T10:07+0000
2024-01-25T10:07+0000
اقتصاد
روسيا
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وأشار نوفاك في مقاله المنشور في مجلة "سياسة الطاقة" إلى أن الشركات الروسية المنتجة للنفط تستخدم طريق البحر الشمال بشكل متزايد لتوصيل النفط إلى دول جنوب شرق آسيا والصين.وأضاف بالقول إن هذا الطريق بالغ الأهمية لنقل البضائع من مشاريع الطاقة في القطب الشمالي، حيث تعمل روسيا على تسخير جميع إمكانات ممرات النقل التي من شأنها أن تزيد من حركة موارد الطاقة الروسية، وستصبح ملاحة سفن البضائع ممكنة عبر طريق بحر الشمال على مدار السنة، بدءا من العام الجاري.ويربط طريق بحر الشمال، الذي يبلغ طوله أكثر من 3 آلاف ميل بحري، بحر بارنتس ومضيق بيرينغ، وهو أقصر طريق بين أوروبا وآسيا. بالإضافة إلى ذلك، فإن الطريق هو أقصر طريق بحري بين الشرق الأقصى والجزء الأوروبي من روسيا. ومن المتوقع أن تصل حركة النقل على طول نهر النيل إلى أكثر من 72 مليون طن عام 2024، ونحو 194 مليون طن بحلول عام 2030.
https://sputnikarabic.ae/20231219/الخارجية-الروسية-طريق-بحر-الشمال-يمكن-أن-يكون-بديلا-للسفن-في-البحر-الأحمر-1084253439.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, روسيا
روسيا تستخدم خط بحر الشمال بشكل نشط لتزويد آسيا بالنفط
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن شركات النفط الروسية تستخدم بشكل متزايد طريق بحر الشمال لتزويد آسيا بالنفط.
وأشار نوفاك في مقاله المنشور في مجلة "سياسة الطاقة" إلى أن الشركات الروسية المنتجة للنفط تستخدم طريق البحر الشمال بشكل متزايد لتوصيل النفط إلى دول جنوب شرق آسيا والصين.
وأضاف بالقول إن هذا الطريق بالغ الأهمية لنقل البضائع من مشاريع الطاقة في القطب الشمالي، حيث تعمل روسيا على تسخير جميع إمكانات ممرات النقل التي من شأنها أن تزيد من حركة موارد الطاقة الروسية، وستصبح ملاحة سفن البضائع ممكنة عبر طريق بحر الشمال على مدار السنة، بدءا من العام الجاري.
19 ديسمبر 2023, 05:20 GMT
ويربط طريق بحر الشمال، الذي يبلغ طوله أكثر من 3 آلاف ميل بحري، بحر بارنتس ومضيق بيرينغ، وهو أقصر طريق بين أوروبا وآسيا. بالإضافة إلى ذلك، فإن الطريق هو أقصر طريق بحري بين الشرق الأقصى والجزء الأوروبي من روسيا. ومن المتوقع أن تصل حركة النقل على طول نهر النيل إلى أكثر من 72 مليون طن عام 2024، ونحو 194 مليون طن بحلول عام 2030.