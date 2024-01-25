https://sputnikarabic.ae/20240125/زلزال-بقوة-55-درجة-يضرب-ملاطية-التركية-ويصل-تأثيره-إلى-لبنان-1085409986.html
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب ملاطية التركية ويصل تأثيره إلى لبنان
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب ملاطية التركية ويصل تأثيره إلى لبنان
أفادت هيئة إدارة الكوارث في البلاد (آفاد)، اليوم الخميس، بأن زلزالا بقوة 5.2 درجة ضرب مدينة ملاطية جنوب شرقي تركيا ووصل تأثيره إلى لبنان. 25.01.2024, سبوتنيك عربي
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وأوضحت الهيئة أنه تم تسجيل الهزات عند الساعة 16:04 (التوقيت يتزامن مع توقيت موسكو)، وكان مركز الزلزال بالقرب من مدينة باتالغازي.وفي السياق نفسه، قدر علماء الزلازل في مرصد قنديلي قوة الزلزال بـ5.3 درجة، ووفقا لهم، فإن المصدر يقع على عمق أقل بقليل من 6 كيلومترات.ووفقًا لوسائل الإعلام التركية، شعر سكان المقاطعات المجاورة أيضًا بالزلزال - على سبيل المثال، في ألازيج وأديامان هرع المواطنون المذعورون إلى خارج منازلهم بعد الهزات الأرضية.وقال حاكم ملاطية، إرسين يازجي، على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، إنه في الوقت الحالي لم يتم تسجيل أي عواقب سلبية للزلزال، كما أفاد رئيس وزارة الداخلية التركية، علي يرلي كايا، أنه لم تقع إصابات أو أضرار مادية، لكن عمليات التفتيش في المنطقة مستمرة.
https://sputnikarabic.ae/20240122/خبير-يكشف-سر-النشاط-الزلزالي-الكثيف-في-الجزائر-1085289535.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب ملاطية التركية ويصل تأثيره إلى لبنان
أفادت هيئة إدارة الكوارث في البلاد (آفاد)، اليوم الخميس، بأن زلزالا بقوة 5.2 درجة ضرب مدينة ملاطية جنوب شرقي تركيا ووصل تأثيره إلى لبنان.
وأوضحت الهيئة أنه تم تسجيل الهزات عند الساعة 16:04 (التوقيت يتزامن مع توقيت موسكو)، وكان مركز الزلزال بالقرب من مدينة باتالغازي.
وأفادت الهيئة أن مصدر الزلزال كان على عمق 13.9 كيلومتر.
وفي السياق نفسه، قدر علماء الزلازل في مرصد قنديلي قوة الزلزال بـ5.3 درجة، ووفقا لهم، فإن المصدر يقع على عمق أقل بقليل من 6 كيلومترات.
ووفقًا لوسائل الإعلام التركية، شعر سكان المقاطعات المجاورة أيضًا بالزلزال - على سبيل المثال، في ألازيج وأديامان هرع المواطنون المذعورون إلى خارج منازلهم بعد الهزات الأرضية.
وقال حاكم ملاطية، إرسين يازجي، على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، إنه في الوقت الحالي لم يتم تسجيل أي عواقب سلبية للزلزال، كما أفاد رئيس وزارة الداخلية التركية، علي يرلي كايا، أنه لم تقع إصابات أو أضرار مادية، لكن عمليات التفتيش في المنطقة مستمرة.