https://sputnikarabic.ae/20240125/ضابط-في-الأركان-النمساوية-روسيا-تستطيع-اختراق-جبهة-أوكرانيا---1085397323.html

ضابط في الأركان النمساوية: روسيا تستطيع اختراق جبهة أوكرانيا

ضابط في الأركان النمساوية: روسيا تستطيع اختراق جبهة أوكرانيا

أفاد العقيد في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة النمساوية ماركوس ريزنر، بأن الجيش الروسي يتفوق عدة مرات على القوات المسلحة الأوكرانية من حيث كمية الذخيرة... 25.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-25T09:47+0000

2024-01-25T09:47+0000

2024-01-25T09:47+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

العالم

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وقال ريزنر في مقابلة مع القناة التلفزيون الألمانية "إن تي في": "في قطاعات معينة من الجبهة، في المتوسط، يتم إطلاق حوالي ألفي قذيفة يوميًا من الجانب الأوكراني، ويتم إطلاق حوالي عشرة آلاف قذيفة من الجانب الروسي. وهذا يعني أن لدينا مرة أخرى نسبة واحد إلى خمسة، وهذا بطبيعة الحال، يؤثر تلقائيًا على الوضع في المعركة الميدانية".ووفقا له، فإن الجيش الروسي قادر على تحقيق اختراق في أوكرانيا، وروسيا تعمل فقط على زيادة عدد قواتها في منطقة العمليات الخاصة، بينما تحتاج كييف إلى التعبئة العامة لتعويض خسائرها.بعد الفشل الذريع للهجوم المضاد الصيفي للقوات المسلحة الأوكرانية، حققت القوات الروسية نجاحًا كبيرًا في المنطقة العسكرية الشمالية. وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول، أبلغ وزير الدفاع سيرغي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين أن وحدات القوات المسلحة حررت مارينكا بالكامل في جمهورية دونيتسك الشعبية. بالإضافة إلى ذلك، استولى المظليون الروس على مواقع مهمة للقوات المسلحة الأوكرانية في زابوروجيه وسيطروا عليها، وبعد ذلك قاموا بتطهير المنطقة من الجيش الأوكراني.وفي ديسمبر الماضي أيضًا، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن القوات المسلحة الأوكرانية كانت تفتقر إلى قذائف المدفعية، ولهذا السبب اضطرت بعض الوحدات إلى إلغاء الهجمات المخطط لها. وفي الوقت نفسه، لا يلاحظ الجانب الروسي مثل هذا النقص. وبحسب المنشور، فإن نقص الذخيرة يزيد من القلق الواضح بالفعل في كييف، حيث تأخرت المساعدات الأمريكية والأوروبية.

https://sputnikarabic.ae/20240123/دبلوماسي-تشيكي-كبير-حلفاء-كييف-يتحدثون-علنا-عن-تقسيم-أوكرانيا-1085326250.html

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