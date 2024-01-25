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https://sputnikarabic.ae/20240125/طائرة-عسكرية-عملاقة-تحلق-فوق-السيارات-بأمتار-قليلة-بعد-تعرضها-لعطل-فيديو-1085413986.html
طائرة عسكرية عملاقة تحلق فوق السيارات بأمتار قليلة بعد تعرضها لعطل... فيديو
طائرة عسكرية عملاقة تحلق فوق السيارات بأمتار قليلة بعد تعرضها لعطل... فيديو
اضطرت طائرة تابعة للقوات الجوية التركية، اليوم الخميس، إلى القيام بهبوط اضطراري، نتيجة تعرضها لخلل فني. 25.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-25T16:35+0000
2024-01-25T16:35+0000
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وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان: "طائرة من طراز C-160 تابعة للقوات التركية، اضطرت للهبوط اضطراريًا أثناء إقلاعها من قاعدة قيصري الجوية، وتعرضت لأضرار طفيفة".وأشارت الوزارة إلى عدم تعرض طاقم الطائرة إلى إصابات.ونشرت وسائل إعلام تركية، فيديو للطائرة العسكرية التي واجهت خللا فنيا، ما أدى إلى هبوطها اضطراريا.
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أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, نادي الفيديو, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, نادي الفيديو, الأخبار

طائرة عسكرية عملاقة تحلق فوق السيارات بأمتار قليلة بعد تعرضها لعطل... فيديو

16:35 GMT 25.01.2024
© AFP 2023 / HANDOUTطائرة شحن عسكري أمريكية طراز سي 17 غلوب ماستر
طائرة شحن عسكري أمريكية طراز سي 17 غلوب ماستر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2024
© AFP 2023 / HANDOUT
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اضطرت طائرة تابعة للقوات الجوية التركية، اليوم الخميس، إلى القيام بهبوط اضطراري، نتيجة تعرضها لخلل فني.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان: "طائرة من طراز C-160 تابعة للقوات التركية، اضطرت للهبوط اضطراريًا أثناء إقلاعها من قاعدة قيصري الجوية، وتعرضت لأضرار طفيفة".
وأشارت الوزارة إلى عدم تعرض طاقم الطائرة إلى إصابات.
ونشرت وسائل إعلام تركية، فيديو للطائرة العسكرية التي واجهت خللا فنيا، ما أدى إلى هبوطها اضطراريا.
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