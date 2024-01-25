https://sputnikarabic.ae/20240125/عودة-العمل-في-مطار-سوتشي-بشكل-طبيعي-بعد-توقف-مؤقت-1085386073.html
عودة العمل في مطار "سوتشي" بشكل طبيعي بعد توقف مؤقت
عودة العمل في مطار "سوتشي" بشكل طبيعي بعد توقف مؤقت
أعلنت هيئة النقل الجوي الروسية "روس آفياتسيا"، اليوم الخميس، عودة العمل بشكل طبيعي في مطار سوتشي بعد تعليق مؤقت أمس الأربعاء، من أجل ضمان سلامة الرحلات الجوية... 25.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-25T00:00+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال ممثل هيئة النقل الجوي على حسابه في "تيليغرام": "مطار سوتشي يعمل بشكل طبيعي..."، لافتا إلى أن "مطار سوتشي لم يستقبل الرحلات القادمة والمغادرة من الساعة 23.13 بتوقيت موسكو يوم 24 يناير إلى الساعة 2.07 بتوقيت موسكو يوم 25 يناير".وفي وقت سابق اليوم، أعلنت هيئة النقل الجوي الروسية فرض قيود مؤقتة على عمل مطار سوتشي، اعتبارًا من الساعة 23.13 بتوقيت موسكو يوم الأربعاء 24 يناير/كانون الثاني، من أجل ضمان سلامة الرحلات الجوية المدنية.
https://sputnikarabic.ae/20220607/مطار-سوتشي-الدولي-يفتح-طريقا-جديدا-إلى-الأردن-1063218801.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
عودة العمل في مطار "سوتشي" بشكل طبيعي بعد توقف مؤقت
أعلنت هيئة النقل الجوي الروسية "روس آفياتسيا"، اليوم الخميس، عودة العمل بشكل طبيعي في مطار سوتشي بعد تعليق مؤقت أمس الأربعاء، من أجل ضمان سلامة الرحلات الجوية المدنية.