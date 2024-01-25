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Военнослужащие инженерных войск ВС РФ во время маскировки полноразмерного пневмокаркасного макета танка Т-80 - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240125/قاذفات-اللهب-الروسية-الثقيلة-تقصف-المواقع-الأوكرانية-على-محور-دونيتسك-فيديو-1085397809.html
قاذفات اللهب الروسية الثقيلة تقصف المواقع الأوكرانية على محور دونيتسك... فيديو
قاذفات اللهب الروسية الثقيلة تقصف المواقع الأوكرانية على محور دونيتسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر قيام طاقم منظومة قاذفات اللهب الثقيلة "سولنتسيبيوك" بشن ضربات مباشرة على معاقل أوكرانية على محور دونيتسك. 25.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-25T09:59+0000
2024-01-25T09:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأشارت الدفاع الروسية إلى أن أطقم منظومات قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لقوات مجموعة "الجنوب" تقوم بتدمر المعاقل المحصنة للقوات العسكرية الأوكرانية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.شاهد أيضا: مسيرة روسية تنقض على مدفع أوكراني في خيرسون... فيديوشاهد أيضا: مشاهد لانقضاض مسيرات روسية على أفراد الجيش الأوكراني.. فيديوشاهد أيضا: مسيرات روسية تدمر معاقل للقوات الأوكرانية المتوارية في الثلوج... فيديو
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

قاذفات اللهب الروسية الثقيلة تقصف المواقع الأوكرانية على محور دونيتسك... فيديو

09:59 GMT 25.01.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم "غراد" من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر قيام طاقم منظومة قاذفات اللهب الثقيلة "سولنتسيبيوك" بشن ضربات مباشرة على معاقل أوكرانية على محور دونيتسك.
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن أطقم منظومات قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لقوات مجموعة "الجنوب" تقوم بتدمر المعاقل المحصنة للقوات العسكرية الأوكرانية.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
شاهد أيضا: مسيرة روسية تنقض على مدفع أوكراني في خيرسون... فيديو
شاهد أيضا: مشاهد لانقضاض مسيرات روسية على أفراد الجيش الأوكراني.. فيديو
شاهد أيضا: مسيرات روسية تدمر معاقل للقوات الأوكرانية المتوارية في الثلوج... فيديو
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