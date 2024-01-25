متزلجة روسية شابة تسقط بشكل مؤلم على الجليد... فيديو
© Photo / social media المتزلجة الروسية على الجليد ماريا سيمونوفا قبل سقوطها على الجليد
© Photo / social media
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تعرضت المتزلجة الروسية ماريا سيمونوفا البالغة من العمر 14 عاما لحادث مؤلم، يوم أمس الأربعاء خلال عرض ثنائي في بطولة موسكو للتزلج على الجليد.
وأثناء أداء المتزلجة الروسية للعرض مع شريكها مارتن بريسلافسكي البالغ 17 عاما سقطت سيمونوفا وارتطم رأسها بالجليد خلال إحدى البطولات في موسكو.
وعلى الرغم من أن المتزلجة سقطت وارتطم رأسها بالأرض، إلا أنها تمكنت من أداء برنامجها القصير للنهاية دون الشعور بآثار الضربة.
وفقا لتقارير من قناة "Match TV" ، فإن المتزلجة الروسية فقدت ذاكرتها جزئيا بعد ضربة قاسية في الرأس وستقضي الأيام القليلة المقبلة في المستشفى.
أمس, 09:27 GMT
من جهة أخرى نفت مدربتها بيتينا بوبوفا هذه الأنباء وعلقت: "ماشا لديها ذاكرة جيدة، ومن المؤسف أن قناة "Match TV" ليست على علم بذلك".
14-летняя фигуристка Мария Симонова упала с поддержки и ударилась головой об лед на турнире в Москве. После падения она докатала программу, но позже была экстренно госпитализирована— Sports.ru (@sportsru) January 24, 2024
СМИ сообщили, что фигуристка потеряла память, но ее тренер опровергла эту информацию pic.twitter.com/o3G9YQScfV
وتابعت: "الفتاة كانت خائفة بعد السقوط، لكنها الآن في مزاج أفضل، وهي تبتسم".
وبحسب نتائج البرنامج ، حصل المشاركان على المركز الخامس، حيث نالا 42.51 نقطة، وما زالا مدرجا كمشاركين في البرنامج الحر، مع أن التوقعات تشير بوجوب انسحابهما منه.