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https://sputnikarabic.ae/20240125/متزلجة-روسية-شابة-تسقط-بشكل-مؤلم-على-الجليد-فيديو-1085395341.html
متزلجة روسية شابة تسقط بشكل مؤلم على الجليد... فيديو
متزلجة روسية شابة تسقط بشكل مؤلم على الجليد... فيديو
تعرضت المتزلجة الروسية ماريا سيمونوفا البالغة من العمر 14 عاما لحادث مؤلم، يوم أمس الأربعاء خلال عرض ثنائي في بطولة موسكو للتزلج على الجليد. 25.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-25T08:48+0000
2024-01-25T08:48+0000
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وأثناء أداء المتزلجة الروسية للعرض مع شريكها مارتن بريسلافسكي البالغ 17 عاما سقطت سيمونوفا وارتطم رأسها بالجليد خلال إحدى البطولات في موسكو.وفقا لتقارير من قناة "Match TV" ، فإن المتزلجة الروسية فقدت ذاكرتها جزئيا بعد ضربة قاسية في الرأس وستقضي الأيام القليلة المقبلة في المستشفى.من جهة أخرى نفت مدربتها بيتينا بوبوفا هذه الأنباء وعلقت: "ماشا لديها ذاكرة جيدة، ومن المؤسف أن قناة "Match TV" ليست على علم بذلك".وتابعت: "الفتاة كانت خائفة بعد السقوط، لكنها الآن في مزاج أفضل، وهي تبتسم".وبحسب نتائج البرنامج ، حصل المشاركان على المركز الخامس، حيث نالا 42.51 نقطة، وما زالا مدرجا كمشاركين في البرنامج الحر، مع أن التوقعات تشير بوجوب انسحابهما منه.
https://sputnikarabic.ae/20240124/كلب-ينقذ-صاحبه-بعد-سقوطه-في-بحيرة-متجمدة-فيديو-1085355738.html
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نادي الفيديو, رياضة
نادي الفيديو, رياضة

متزلجة روسية شابة تسقط بشكل مؤلم على الجليد... فيديو

08:48 GMT 25.01.2024
© Photo / social media المتزلجة الروسية على الجليد ماريا سيمونوفا قبل سقوطها على الجليد
المتزلجة الروسية على الجليد ماريا سيمونوفا قبل سقوطها على الجليد - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2024
© Photo / social media
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تعرضت المتزلجة الروسية ماريا سيمونوفا البالغة من العمر 14 عاما لحادث مؤلم، يوم أمس الأربعاء خلال عرض ثنائي في بطولة موسكو للتزلج على الجليد.
وأثناء أداء المتزلجة الروسية للعرض مع شريكها مارتن بريسلافسكي البالغ 17 عاما سقطت سيمونوفا وارتطم رأسها بالجليد خلال إحدى البطولات في موسكو.

وعلى الرغم من أن المتزلجة سقطت وارتطم رأسها بالأرض، إلا أنها تمكنت من أداء برنامجها القصير للنهاية دون الشعور بآثار الضربة.

وفقا لتقارير من قناة "Match TV" ، فإن المتزلجة الروسية فقدت ذاكرتها جزئيا بعد ضربة قاسية في الرأس وستقضي الأيام القليلة المقبلة في المستشفى.
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أمس, 09:27 GMT
من جهة أخرى نفت مدربتها بيتينا بوبوفا هذه الأنباء وعلقت: "ماشا لديها ذاكرة جيدة، ومن المؤسف أن قناة "Match TV" ليست على علم بذلك".
وتابعت: "الفتاة كانت خائفة بعد السقوط، لكنها الآن في مزاج أفضل، وهي تبتسم".
وبحسب نتائج البرنامج ، حصل المشاركان على المركز الخامس، حيث نالا 42.51 نقطة، وما زالا مدرجا كمشاركين في البرنامج الحر، مع أن التوقعات تشير بوجوب انسحابهما منه.
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